العلا، المملكة العربية السعودية: تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا كراعٍ رئيسي للمؤتمر العالمي العاشر لجمعية للإستعادة البيئية بمدينة داروين الأسترالية خلال الفترة بين 26 و30 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار جهودها لحماية البيئة الطبيعية والثقافية، وتعزيز استدامتها.

وتشكّل فعاليات المؤتمر منصة للخبراء والباحثين لتبادل المعارف ونقل الخبرات، وتناول أحدث التوجهات العلمية والممارسات في مجال الحفظ البيئي، وتعزيز التعاون والتكامل لتحقيق الأهداف المشتركة.

ويشكل المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على جهود الهيئة وإنجازاتها في التنمية البيئية بالعلا ضمن خطة التطوير الشامل للمحافظة، التي تستهدف إحياء وتأهيل الواحات الثقافية والطبيعية بشكل مستدام.

وتهدف الهيئة إلى زيادة المساحات الخضراء بالعلا، وتوظيف أفضل الممارسات الدولية لإدارة المحميات الطبيعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على التوازن البيئي، وتطوير شراكات استراتيجية عالمية تدعم جهودها الميدانية.

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