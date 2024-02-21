55 لاعباً ولاعبة نافسوا على 9 ألقاب في "جولة فبراير" من موسم "الميدالية الشهرية" للجولف

الامارات العربية المتحدة: نافس 55 لاعباً ولاعبة للظفر بالألقاب التسع التي تضمنتها "جولة فبراير" في موسم "الميدالية الوطنية الشهرية"، التي نظمها اتحاد الإمارات للجولف، السبت الماضي، وأقيمت على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف بحضور عدد من مسؤولي الهيئة العامة للرياضة.

كما تضمنت الجولة مشاركة 30 من المواهب المنتسبة لبرنامج الاتحاد الرائد "تحدي صقور المستقبل" ضمن مشروع "مواهب" التحولي بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة، الذين تنافسوا بدورهم على ألقاب خمس مستويات جرت على مسار الحفر ذات معدل الضربات الثلاث.

وأشاد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، خلال متابعته الدورية للاتحادات ضمن مشروع "مواهب" التحولي بما لمسه من جهود مبذولة من اتحاد الإمارات للجولف، خاصة فيما يتعلق باكتشاف وصقل وتطوير مواهب اللعبة، عبر البرنامج الرائد "تحدي صقور المستقبل" الهادف عبر جولاته الشهيرة المقامة بالتعاون مع أندية الدولة، لمواصلة اكتشاف المواهب الناشئة من الشريحة العمرية بين 4 و16 عاماً، عبر إتاحة المزيد من الفرص سواءً للمواطنين أو المقيمين على أرض الدولة ومنتسبي الاتحاد للمشاركة في مستويات مختلفة من التدريبات والمنافسات، بما يخدم على المدى البعيد تطوير وزيادة انتشار اللعبة، ويصب في صالح رفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الشابة من حيث الكم والنوع، بما يساهم في تحقيق المستهدفات الوطنية للرياضة الإماراتية ويتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وسجلت منافسات الرجال لفئة "الصافي" المقامة بنظام "ستراتفورد" العالمي، فوز نيتين كابوت بالمركز الأول، بإجمالي 39 نقطة، بفارق النقطتين عن صاحب المركز الثاني عمر الشامسي، فيما ذهب المركز الأول في منافسات "الكروس" لصالح راشد الجسمي بإجمالي 71 ضربة.

وفي فئة "الماسترز رجال" للفئة العمرية التي تخطت حاجز 50 عاماً، ذهب المركز الأول في منافسات "الصافي" لصالح ريتشارد أيبار برصيد 37 نقطة، فيما حصل عادل الهاجري على جائزة المركز الثاني.

وعلى صعيد منافسات السيدات، انتزعت اللاعبة علياء العمادي المركز الأول في منافسات "الصافي" بإجمالي 36 نقطة، فيما حلت بالمركز الثاني علياء القبيسي بإجمالي 32 نقطة.

المنافسات التنشيطية

وعلى صعيد المنافسات التنشيطية المصاحبة للجولة، نال اللاعب راشد الجسمي لقب أقرب كرة للحفرة، وحققها عند الحفرة 8 من مسار ملعب نادي العين، فيما ذهب لقب المنافسة ذاتها للسيدات لصالح علياء العمادي وجاءت عند الحفرة 17.

وذهب لقب أطول ضربة في منافسات الرجال لصالح نيتين جوبتا، وحققها عند مسار الحفرة رقم 10، ولتتوج ليلي أسكوت بلقب المنافسة ذاتها لفئة السيدات وجاءت عند مسار الحفرة رقم 6، وليذهب لقب المنافسة ذاتها لفئة "الماسترز" وفوق 50 عاماً لصالح كيفين باريت وحققها عند الحفرة 18 والأخيرة.

"تحدي صقور المستقبل"

أقيمت المنافسات الخاصة ببرنامج "تحدي صقور المستقبل" على مسار الحفر ذات معدل الضربات الثلاثة، وخصصت لخمس مستويات مختلفة (3 للأولاد- 2 للبنات)، تكللت الأولى التي جرت على مدار تسع حفر بفوز آريا غانغويولي بإجمالي 23 نقطة في تحدي فئة الفتيات، فيما ذهب لقب الفتيات لمنافسات مسار الحفر الست لصالح هند المازمي بإجمالي 27 نقطة.

وتنوعت منافسات فئة الأولاد التي جرت على ثلاث مسارات مختلفة، بعد أن أحكم براينت ماندجي قبضته على المركز الأول في منافسات الحفرة التسع بإجمالي 31 نقطة، وذهب المركز الأول لمسار الحفر الست لصالح ماجد ثابت بتسجيله 24 نقطة، وليسدل الستار بتتويج علي النيادي بإجمالي 10 نقاط بلقب مسار الحفر الثلاث.

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