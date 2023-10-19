الرياض، المملكة العربية السعودية: تفعيلاً لدورها الوطني كشركة سعودية رائدة في القطاع الصيدلاني، قامت شركة النهدي الطبية بتوقيع مذكرة تعاون مع شركة الترياق الأولى الطبية بهدف دعم توطين الصناعات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وذلك على هامش معرض "صنع في السعودية 2023م" بتوقيع الرئيس التنفيذي للحوكمة ودعم الأعمال بشركة النهدي الطبية، المهندس رائد جميل منقّل، والمدير التنفيذي لشركة الترياق الأولى الدكتور محمد بن عبدالغنى الصائغ، حيث تسعى شركة النهدي الطبية بتفعيل دورها المهم بالاستفادة من تاريخها العريق وخبرتها العميقة في دعم صناعة الأدوية السعودية بأعلى مستوى من التميز وجودة الأداء مما يساهم في تحقيق غاية النهدي في إضافة النبضات في حياة ضيوفها من المجتمع السعودي.

ومن جانبه علَق الرئيس التنفيذي للحوكمة ودعم الأعمال بشركة النهدي الطبية، المهندس رائد جميل منقّل: "يعتبر مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية من المجالات المهمة لتمكين اقتصادنا الوطني وتعزيز نهضة المجتمع، لذا يسرنا التعاون مع شركة الترياق الأولى بدعم مخرجاتها العلمية من الدراسات والبحوث في هذا المجال ونتطلع إلى تبادل الخبرات بين الشركتين إلى جانب إطلاق المبادرات والفعاليات التي ستنتج من تعاوننا المثمر الذي سيساهم في تميز المنتجات السعودية على المستوى المحلي والعالمي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية".

ومن جانبه علّق المدير التنفيذي لشركة الترياق الأولى الدكتور محمد بن عبدالغنى الصائغ: " إن تعاوننا مع شركة النهدي سيساهم في توفير الخبرة والكفاءة اللازمة لتحقيق أهدافنا الرئيسية في تطوير وتوطين الصناعات الاستراتيجية ومنها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وتوفير أحدث التقنيات المعنية بالاستثمار ونقل التقنية في السوق الدوائي، ونثق بأن التعاون مع شركة النهدي سيضيف لأعمالنا المزيد من من التميز وجودة الأداء بفضل خبرتها العريقة وانتشارها الواسع في أرجاء الوطن".

يعتبر التعاون المشترك بين الشركتين هو أحد أمثلة التكامل بهدف الارتقاء بجودة المنتج السعودي وتوسيع نطاق الأعمال تعزيزاً لصورة المنتجات الوطنية وإبراز الصورة الإيجابية للمملكة في جميع أنحاء العالم، الجدير بالذكر أن شركة النهدي الطبية هي إحدى الشركات الرائدة في مجال سلاسل الصيدليات في المملكة العربية السعودية والأكثر انتشاراً حيث تخدم 97% من سكان المملكة بفضل تواجدها في أكثر من 130 مدينة وقرية حول أرجاء المملكة، بينما تعد شركة الترياق الأولى الطبية هي إحدى شركات وادي جدة الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز وقد تم إنشاءها للمساهمة في تطوير وتوطين الصناعات الاستراتيجية ومنها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

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