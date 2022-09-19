مسقط: انطلاقًا من حرص الأهلي الإسلامي على تحفيز النمو المالي ومساعدة عملائه في استثمار أموالهم من خلال تقديم أرباح؛ الأهلي الإسلامي يفتح آفاق الاستثمار من خلال حساب النماء للتوفير الذي تم تصميمه خصيصًا لإتاحة فرصة استثمار مبالغ مالية للحصول على أرباح متوقعة تصل لغاية 3.54% سنويًا.

من خلال حساب التوفير القائم على المضاربة ، يمكن للمودعين الاستمتاع بأرباح عالية يتم حسابها ودفعها على أساس شهري. وفقًا للبروتوكول المحدد ، يقوم المودع (رب المال) ، الذي يستثمر في حساب نماء للتوفير ، بتفويض البنك (المضارب) لاستثمار أمواله في مجالات الأعمال ذات الثروات العالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. أضاف البنك السهولة والراحة إلى الحساب وجعله ممكنًا للعملاء ذوي المستويات المالية المختلفة من خلال دمج مستويات إيداع لتخدم زبائن من مختلف الفئات. وفي الوقت نفسه ، يضمن الحساب فقط الأوزان المتزامنة مع الرصيد المحفوظ في الحساب.

مسلطةً الضوء على مزايا الحساب ومحصلة عوائد الودائع، قالت نورة صباح سلطان، مساعد المدير العام، ورئيسة الخدمات المصرفية للأفراد بالأهلي الإسلامي: “يسعى حساب النماء إلى تعزيز ثقافة الاستثمار وتحقيق أعلى أرباح ممكنة للنمو المالي على كل ريال عماني يتم استثماره مع البنك. حيث يستطيع العملاء زيادة مدخراتهم لكسب أرباح أعلى تمكنهم من تنمية استثماراتهم بأمان. ويمكن للمستثمرين الاستفادة من ألارباح المتوقعة ويتم توزيعها على أساس شهري مع الحصول على عوائد وفق متوسط الرصيد المحتفظ به في الحساب".

وقال يوسف الرواحي، نائب المدير العام ورئيس الأهلي الإسلامي: "إن حساب النماء هو دعوة صريحة لكافة المستثمرين لزيادة أرباحهم لتحقيق استقرار مستقبلهم المالي. وحرصنا على إتاحته لتزويد عملائنا بباقة من الخدمات والمنتجات المنوعة التي تواكب تطلعاتهم وتعزز ثقافة الادخار لديهم لتحقيق الراحة على المستويين الشخصي والمهني. مع حساب النماء للتوفير ، نأخذ هذه المبادرة خطوة إلى الأمام من خلال تقديم منتج ودائع يحقق أرباحًا عالية. في حين أن زبائننا المخلصين مدعومون باحتمالية تعزيز استثماراتهم ببساطة عن طريق إيداع دخلهم ، لهذا ندعو جميع العملاء للتعرف على مزايا هذا الحساب لتنمية مدخراتهم بسهولة دون أي متاعب".

ومن ضمن المميزات المرنة التي يتمتع بها عملاء حساب النماء للتوفير هي الحرية في إتمام المعاملات على مدار اليوم باستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية أو الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول، وتلقي التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة، أو مركز تواصل الأهلي أو فروع الأهلي الإسلامي أو دفتر شيكات أو بطاقة الصراف الآلي المقبولة في معظم أنحاء العالم. كما سيتمتع العملاء أيضًا بإمكانية الوصول الفوري إلى الأموال بدون حد أدنى / أقصى لفترة الاستثمار، ومعدلات ربح متوقع عالية بناءً على فئات الودائع. كما سيكون لديهم حساب جاري يومي يوفر لهم مرونة غير محدودة في اتمام المعاملات.

حساب النماء هو فكرة استثمار رأسمالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة الى احتساب الربح على أساس متوسط الرصيد الشهري وتوزيعه على أساس شهري. حيث يتميز بإمكانية إدارة النقد على مدار الساعة من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية البسيطة أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أو عبر تواصل الأهلي أو من خلال فروع الأهلي الإسلامي أو عبر بطاقة فيزا للخصم المباشر.

ويُعد حساب النماء للتوفير جزءًا من حملة التسويق بالإحالة التي أطلقها الأهلي الإسلامي مؤخرًا لتعزيز عملاء النخبة من أصحاب الحسابات من ذوي الملاءة المالية مقابل دورهم في استقطاب الأصدقاء وأفراد الأسرة والمعارف إلى قاعدة عملاء البنك المتنامية. فقد شجع النجاح الذي حققته حملة الأهلي الإسلامي لفتح قنوات وفرص جديدة للاستثمار والادخار بين عملائه، مواصلًا تعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة.

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