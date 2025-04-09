الدوحة، قطر: تعود النسخة السادسة المنتظرة من معرض "إبنِ بيتك" إلى قطر بالتزامن مع معرض "إنسباير 2025" في نسخته الافتتاحية، مما يخلق منصة لا مثيل لها للبناء وتصميم الديكور والحلول الابتكارية في هذا المجال. وتُقام الفعاليات في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC) خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025، حيث سيجمع الحدثين بين شركات البناء والاستشاريين والموردين ورواد الصناعة لمساعدة كل من يرغب في تصميم وبناء منزل أحلامه.

تشهد نسخة هذا العام مشاركة جهات حكومية بارزة، بما في ذلك وزارة البلدية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، و"كهرماء"، والدفاع المدني القطري، ليتيح المعرض للزوار فرصة الاطلاع على الإجراءات الحكومية الخاصة بالتراخيص والموافقات والخدمات الأساسية، مما يعكس دعم هذه الجهات للفعالية وإسهامها في نجاحها.

ويستعرض معرض "إبنِ بيتك" أحدث التطورات في بناء المنازل الفاخرة، وتصميم الديكور الداخلي، وحلول المعيشة المصممة خصيصًا لأصحاب المنازل القطريين؛ بينما يوسّع معرض "إنسباير" نطاق الفعالية من خلال تقديم الديكورات المنزلية الفاخرة، والهدايا الفريدة، والأثاث الأنيق الذي يرفع من مستوى الحياة العصرية؛ وتقدم هذه الفعاليات تجربة متميزة وشاملة للأفكار الملهمة والحلول الإبداعية لكل من يسعى لتحقيق حلمه في بناء منزل مثالي في قطر.

كما تتضمن الفعالية برنامج "مستشاري" المجاني، الذي يتيح للزوار فرصة لاستفادة من استشارات متخصصة من خبراء البناء، الذين يوجهونهم خلال كل مرحلة من مراحل رحلة تطوير المنزل - بدءًا من الهندسة المعمارية والتصميم وصولًا إلى تقنيات البناء المبتكرة؛ كما سيتمكن زوار المعرض من التحدث مع كبار المتخصصين في الصناعة، الذين سيقدمون نصائح مخصصة حول كل شيء بدءًا من التصاريح والمواد وصولًا إلى التخطيط والتصميم، مما يضمن لكل زائر الحصول على خطة واضحة تمكنه من بناء منزل أحلامه.

يحظى كل من معرض "إبنِ بيتك" ومعرض "انسباير" بدعم من مجموعة من الشركات الرائدة في المجال، كما ترعى الحدث شركة "قطر يو بي في سي"، المتخصصة في تصنيع نوافذ وأبواب الـ uPVC في قطر. وفي تعليق له حول الفعالية، قال راشد محمد عليان، الرئيس التنفيذي للشركة: "يعد هذا المعرض وجهة مثالية للراغبين في بناء منازلهم، حيث يستعرض أحدث الاتجاهات والمنتجات المبتكرة؛ فبفضل 28 عامًا من الخبرة، نرى في معرض "إبنِ بيتك" منصة رئيسية تتيح للعملاء استكشاف حلول الواجهات المبتكرة وذات الجودة العالية."

ولأن الخبرة القانونية أمر أساسي في نجاح وتيسير إجراءات مشاريع البناء، تقول الدكتورة منى المرزوقي، المؤسس والمدير العام لمكتب الدكتورة منى المرزوقي للمحاماة، أحد الرعاة الرئيسيين للمعرض: "نفخر بالمشاركة في معرض إنسباير 2025 لدعم المقيمين في قطر في بناء وتطوير منازلهم. نؤمن بأن الاستناد إلى أسس قانونية قوية يعدّ عاملًا أساسيًا لضمان نجاح المشاريع الإنشائية، ونتطلع إلى تقديم استشارات متخصصة في مجالات العقود والتراخيص وتسوية النزاعات".

ومن جهته، علق السيد نزار زاير، مدير صالات العرض والمبيعات الخارجية في شركة العربي قطر: "يوفر معرض "إبنِ بيتك" فرصة فريدة لعرض منتجاتنا المتنوعة وحلول البناء المتكاملة، بما في ذلك أحدث أنظمة المياه المستخدمة في البناء وتجديد المنازل. كما نقدم خصومات وعروضًا خاصة لزوار المعرض، لنوفر حلول متكاملة للسوق القطري ومُلاك الفلل، والتي تلبي جميع احتياجاتهم من أنظمة التبريد والتدفئة والتخزين والتنقية". وتُعد شركة العربي قطر واحدة من الداعمين الرئيسيين لنسخة هذا العام من المعرض.

وقد شهدت نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 250 جهة عارضة واستضافة أكثر من 40 متحدثًا، كما تجاوزت قيمة الصفقات التي تم إبرامها خلال الفعالية 800 مليون ريال قطري. ومن المتوقع أن تحقق نسخة 2025 نجاحًا أكبر، مما يتيح فرصًا أوسع للتواصل وتوسيع الأعمال.

يمكن للزوار التسجيل مجانًا لحضور معرضيّ "إبنِ بيتك" و"انسباير 2025" لاكتشاف أحدث الاتجاهات في بناء المنازل والتصميم. احجز مكانك اليوم واتخذ الخطوة الأولى نحو بناء بيتك المثالي. سجل الآن عبر الرابط:

حول نكست فيرز

نِكست فيرز هي شركة متخصصة وذات خبرة واسعة في تنظيم الفعاليات، تقدم خدمات متميزة منذ أكثر من 17 عامًا. بفضل فريق من المحترفين ذوي الكفاءة العالية، توفر نِكست فيرز حلولًا متكاملة لإدارة الفعاليات بدءًا من التخطيط وصولًا إلى التنفيذ، بما في ذلك المعارض والمؤتمرات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة مثل الأعمال بين الشركات والأعمال مع العملاء؛ وتهدف الشركة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في مجال المؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية، مما يسهم في بناء سمعتها كوجهة متميزة لهذه الفعاليات. وتلتزم نِكست فيرز بتقديم برامج مبتكرة وجذابة تُبرز إمكانيات قطر في استضافة فعاليات تجارية عالمية.

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