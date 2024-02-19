الرياض، المملكة العربية السعودية: تستضيف مدينة الرياض أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر التقني الأكثر حضورًا بالعالم "ليب"، وذلك خلال الفترة من 4 حتى 7 مارس 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، تحت شعار "آفاق جديدة"، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، إلى جانب شريك المنشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين كرئيس مجلس إدارة شركة آي بي أم أرفيند كريشنا، والرئيس التنفيذي لشركة Hewlett Packard Enterprise أنطونيو نيري، والرئيس التنفيذي لشركة زووم إريك يوان، والعديد من المتحدثين.

وتضم النسخة الثالثة من ليب عددًا من المنصات والمسارح، كالمنصة الرئيسة التي تُناقش مواضيع "ويب 3"، وإستراتيجيات الشركات التقنية الكبرى والمليارية، وخصوصية المستخدمين في التقنية، كما يحتضن المؤتمر منصة المستثمرون، إضافة إلى عدد من المسارح مثل: التقنيات التعليمية، وتقنيات التجارة بالتجزئة، والتقنيات المالية، والتقنيات الصحية، والثورة الصناعية الرابعة، وطاقة المستقبل، والمدن الذكية.

وتعود منصة ديب فيست للمرة الثانية ضمن مؤتمر ليب بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي يفوق الخيال"، بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا وأكثر من 120 جهة عارضة، حيث تتناول المنصة في كل يوم موضوعًا في الذكاء الاصطناعي، وستتطرق مواضيع اليوم الأول حول بداية الذكاء الاصطناعي من الأسس إلى التطورات، فيما سيُظهر اليوم الثاني إنجازات الذكاء الاصطناعي الحالية ومدى تأثيره، ويتناول اليوم الثالث دور الابتكارات والتقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، وتختتم المنصة يومها الأخيرة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن ينشأ عنه.



ويُشارك في المؤتمر أكثر من 1,800 جهة عارضة من كبرى الشركات التقنية في العالم مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وأوركل، وديل، وسيسكو، وAvaya، وSAP، وسيرفس ناو، وأمازون ويب سيرفس، وآي بي أم، وعلي بابا، وهواوي، وغيرها من الشركات.

وعبّر معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي عن سعادته قائلًا: "نرحب بقادة الفكر والمؤثرين والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم في ليب الحدث التقني الأكثر حضورًا".

وأضاف: "هذه النسخة من ليب تأتي في عصر تتسارع فيه المتغيرات، ويشكل فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي نقطة تحول حاسمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لذلك سيحتضن المؤتمر 10 مسارح تناقش كافة الجوانب التقنية من أبرزها الصحة والتعليم والتجارة الإلكترونية".

من جهته أشار الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني إلى أهمية المؤتمر قائلًا: "حريصون على تقديم تجربة مميزة للزوار، لذلك سنستضيف في هذه النسخة أهم المتحدثين والخبراء التقنيين على مستوى العالم".

وأضاف: "لقد أُوجد ليب ليكون مؤثرًا في التقنية على مستوى العالم، لذلك سيجمع المؤتمر في هذه الدورة أكبر الشركات التقنية جنبًا إلى جنب مع الشركات الناشئة والمستثمرين تحت سقفٍ واحد، الأمر الذي قد ينتج عنه استثمارات واتفاقيات عديدة في المستقبل".

يذكر أن "ليب" يعود في نسخته الثالثة هذا العام، وذلك بعد النجاح الكبير الذي لاقته النسختين الأولى والثانية، وذلك بمشاركة أكثر من 1,000 متحدث، وأكثر من 600 شركة ناشئة، وبحضور متوقع يتجاوز 172,000 زائر.



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