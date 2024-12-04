الملا يصرّح في المؤتمر الصحفي قبل البطولة بأنّه وزملاءه من اللاعبين السعوديين فخورون بريادتهم لرياضة الجولف داخل المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية: تنطلق الأربعاء 4 ديسمبر البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة برعاية سوفت بنك في نادي الرياض للجولف، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الجولف العالميين وخمسة لاعبين سعوديين يمثلون المملكة بفخر في هذه البطولة المرموقة، والتي تُقام لأول مرة في العاصمة الرياض.

اللاعبون السعوديون عثمان الملا، فيصل سلهب، سعود الشريف، خالد عطية، وشيرجو الكردي يطمحون لتقديم أداء مميز يعكس التقدم الكبير الذي شهدته رياضة الجولف في المملكة.

ويُعد الملا واحدًا من بين خمسة محترفين سعوديين يتنافسون في هذا الحدث الذي يُقام لأول مرة في الرياض. وقد حضر اللاعبون الخمسة، إلى جانب نجوم عالميين مثل أبراهام أنسر، وتايريل هاتون، وداستن جونسون، المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة، والذي أقيم اليوم، 3 ديسمبر.

قبل احترافه في عام 2019، كان الملا أول لاعب جولف سعودي يفوز ببطولة قطر المفتوحة ويتأهل للمشاركة في بطولتين احترافيتين هما، دبي ديزرت كلاسيك عام 2007 وقطر ماسترز عام 2008.

عثمان الملا، أول لاعب جولف محترف في المملكة، أعرب عن سعادته بالمشاركة قائلاً: "نشعر بالفخر والمسؤولية في تمثيل وطننا في هذا الحدث الكبير. نحن هنا لنعكس الطموح الذي تحمله رياضة الجولف في المملكة ونسعى لإلهام الجيل القادم".

وأضاف: "إنه أسبوع مهم، وربما الأهم هذا العام، لكننا لا نراه الهدف النهائي. طموحنا هو التفوق على أبرز اللاعبين في آسيا والعالم، ونأمل أن تكون هذه البطولة خطوة نحو تحقيق ذلك".

ومن المتوقع أن يواجه اللاعبون السعوديون منافسة شرسة من نخبة من نجوم الجولف العالميين، بمن فيهم البريطاني تايريل هاتون، لاعب فريق أوروبا في كأس رايدر ثلاث مرات، والأمريكي داستن جونسون، الفائز مرتين بهذه البطولة، بما في ذلك النسخة الافتتاحية عام 2019.

وقال جونسون خلال المؤتمر: "كان الفوز بالنسخة الأولى من البطولة إنجازًا مميزًا، ومع ذلك، كل عام يصبح أكثر تحديًا. الفوز هنا دائمًا له طعم خاص. لقد سنحت لي الفرص للفوز في معظم المشاركات السابقة. أحب ملعب الجولف هذا والمنافسة هنا دائمًا قوية. هدفي هو وضع نفسي في موقع يمكنني من المنافسة على اللقب بنهاية أخر جولات البطولة".

سيحظى الحضور خلال البطولة، التي تُقام من 4 إلى 7 ديسمبر، بتجربة ترفيهية استثنائية تمتد إلى ما هو أبعد من منافسات الجولف. تشمل الفعاليات سوقًا شتويًا نابضًا بالحياة وعروضًا موسيقية مباشرة يقدمها أبرز منسقي الموسيقى (دي جي). كما ستضم منطقة المشجعين أنشطة تفاعلية متنوعة، مثل تحديات الجولف وكرة القدم وكرة السلة، مما يتيح للجمهور فرصة التنافس والإبداع في أجواء مليئة بالحماس.

وعلى صعيد الضيافة، سيتوفر للحضور خيارات غنية من المأكولات والمشروبات، بدءًا من القهوة الطازجة والمشروبات المنعشة، وصولًا إلى مجموعة مختارة من الأطعمة الشهية والمقبلات التي تلبي جميع الأذواق.

تتولى جولف السعودية تنظيم البطولة، في إطار جهودها الرائدة لتعزيز رياضة الجولف على المستويين المحلي والدولي. ومن بين أبرز مبادراتها، برنامج "جو جولف"، الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا، حيث يوفر للمشتركين ثلاثة أشهر مجانية من دروس الجولف، إلى جانب عام كامل من الجولات المجانية، وخصومات مميزة على التدريب والعضويات في أندية الجولف المختلفة، بما في ذلك أندية الرياض.

خلال البطولة، يمكن للحضور الانضمام مباشرة إلى مبادرة "جو جولف"، وهي فرصة فريدة تتيح لهم استكشاف عالم الجولف من خلال دروس تدريبية شاملة. كما يمكنهم متابعة أبرز نجوم اللعبة، بما في ذلك الفائز بلقب البطولة السعودية الدولية مرتين، داستن جونسون، الذي سيشارك نصائحه القيمة لتعلم أساسيات اللعبة وصقل المهارات. هذه التجربة تقدم للجماهير مزيجًا رائعًا من التعلم والإلهام على يد نخبة من المحترفين العالميين.

للحصول على التذاكر لحضور فعاليات البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة ومستشاري سوفت بنك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: PIF Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers | webook.com | webook.com

حول جولف السعودية

تعمل جولف السعودية على تعزيز الإقبال والمشاركة في رياضة الجولف من خلال توفير مرافق عالمية المستوى، والتميز في التشغيل، وتنفيذ أفضل الممارسات في الصناعة، لتصبح المملكة كوجهة رائدة للجولف. إلى جانب برامج التدريب والتعليم الأساسية التي تعرف الناس باللعبة في أقرب فرصة وبأسهل طريقة، تلتزم جولف السعودية بتقديم برنامج تطوير وطني ديناميكي يعمل على تغيير مشهد الجولف.

حول الاتحاد السعودي للجولف

يعد الاتحاد السعودي للجولف الجهة المسؤولة عن رياضة الجولف في المملكة العربية السعودية، ويقوم بتحديد المعايير وتنمية اللعبة كرياضة وتنظيم البطولات الوطنية. يتخذ الاتحاد مقره في الرياض، ويعمل على تطوير اللعبة بشكل كامل لكافة المواطنين والمقيمين.

حول الجولة الآسيوية

بصفتها الجهة الرسمية المنظمة لرياضة الجولف المحترفة في آسيا، تقود الجولة الآسيوية تطوير اللعبة في المنطقة، وتعزز مسيرة أعضائها مع الحفاظ على الالتزام بنزاهة اللعبة. من خلال عضويتها في الاتحاد الدولي لجولات PGA، تعد الجولة الآسيوية الجهة المعترف بها الوحيدة لجولات الجولف المحترفة على مستوى آسيا. وهي أيضًا شريك تابع لـ The R&A.

تشمل شركاء الجولة Rolex (حافظ الوقت)، Habitat for Humanity ) شريك التنمية المستدامة) وTitleist (شريك الويب). يقع المقر الرئيسي للجولة الآسيوية في سنتوسا، التي تعد موطن الجولف الآسيوي، بينما يعد نادي الجولف في سنتوسا جزءًا من شبكة حصرية من العقارات تحت تصنيف وجهات الجولة الآسيوية. كما أن للجولة مكتبًا في كوالالمبور، ماليزيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.asiantour.com.

حول السلسلة الدولية

تعد السلسلة الدولية مجموعة من 10 بطولات رفيعة المستوى في جدول الجولة الآسيوية، تقدم جوائز مالية مرتفعة، ووجهات عالمية المستوى، ومسارًا إلى دوري ليف جولف للاعبين من جميع أنحاء العالم.

تقام الفعاليات على مدار العام في مواقع مختلفة عبر آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، والشرق الأوسط في مزيج من الأسواق الجديدة والمتقدمة للجولف. تم تقديم السلسة الدولية لأول مرة في موسم 2022 من خلال استثمار كبير مع دوري ليف جولف.الآن في موسمه الثالث، يشمل جدول السلسة الدولية فعاليات في سلطنة عمان، وماكاو، والمغرب، وإنجلترا، وإندونيسيا، وقطر، وهونغ كونغ، والمملكة العربية السعودية، مع المزيد من الفعاليات التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

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