توجت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC) بجائزة "المسؤولية المجتمعية للمؤسسات" خلال حفل جوائز "ماريتايم ستاندرد" (The Maritime Standard) لعام 2024، والذي أقيم بفندق أتلانتس دبي، وهي الجائزة التي تعتبر الأبرز في مجال النقل البحري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد مُنحت الجائزة للمؤسسة تقديراً لالتزامها بمبادرات وفعاليات تعنى بالمسؤولية المجتمعية تجاه موظفيها والمجتمع المحلي، ولتميزها في ابتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية خلاقة ذات أثر ملموس، حيث سلطت لجنة التحكيم الضوء على النتائج الواضحة التي حققتها برامج المسؤولية المجتمعية التي أطلقتها المؤسسة، مما يعكس رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية المجتمعية.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن هذا الإنجاز يعكس مواصلة المؤسسة نحو تطبيق أعلى معايير الجودة والابتكار في كافة مبادراتها وبرامجها، مؤكداً أن الجائزة تأتي تقديراً لالتزام المؤسسة بتحقيق أثر اجتماعي إيجابي ودورها البارز في تعزيز الممارسات المستدامة والمسؤولة.

واستطرد: "تعكف المؤسسة على تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى رد الجميل للمجتمع المحلي وتلبية الاحتياجات المتزايدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والبيئة والقطاع الاجتماعي، كما أن برامج المؤسسة تعكس رؤية استراتيجية مستدامة تتماشى مع أهداف التنمية المجتمعية وتعزيز الرفاهية".

وأوضح النيادي أن المؤسسة ملتزمة بتحقيق أعلى معايير الشفافية والجودة في جميع مبادراتها، إذ يتم توجيه كافة الموارد لدعم البرامج المجتمعية التي تصب في تحقيق الأولويات الاجتماعية المتفق عليها مع المساهمين والشركاء. ومن خلال شراكاتها المثمرة، مما ساهم في إحداث أثر إيجابي واسع النطاق، يعكس التزامها بتعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع متماسك وشامل.

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