دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، عن استضافة الصين فعاليات الدورة الحادية عشرة من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة 2025"، العام المقبل في مقاطعة هاينان.

جاء ذلك خلال مشاركة المنظمة العالمية للمناطق الحرة في فعاليات "المنتدى الدولي للإصلاح في الصين"، في إطار زيارة رسمية إلى الصين برئاسة سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، والتي شملت إلقاء الزرعوني كلمة رئيسية خلال فعاليات المنتدى، إلى جانب توقيع اتفاقية مع ليو روتاو، نائب المدير العام لمكتب هاينان للتنمية الاقتصادية الدولية لاستضافة المؤتمر الدولي الحادي عشر للمنظمة العام المقبل في الصين، ومذكرة تفاهم مع تشي فولين رئيس معهد الصين للإصلاح والتنمية، لإطلاق معهد المناطق الحرة ودفع آفاق البحوث والتطوير والتعاون بين المنظمة والمعهد، والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة والتشجيع على الابتكار وتبادل المعرفة بين الأطراف المعنية في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور محمد الزرعوني: "يُسعدنا الاعلان مع مكتب هاينان للتنمية الاقتصادية الدولية عن استضافة المؤتمر الدولي الحادي عشر العام المقبل في الصين، وهي شراكة تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في التزامنا المشترك بتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية من خلال النهوض بالمناطق الحرة، كما تعكس التزام الصين بالتنمية الاقتصادية عالية المستوى، وهو ما نراه بوضوح في أماكن مثل ميناء هاينان للتجارة الحرة، الذي يقف كمنارة للفرص والتحول المؤسسي".

وأضاف الزرعوني: "تسعى المنظمة إلى بناء إطار عام لمستقبل أكثر انفتاحاً وترابطاً وازدهاراً للجميع. ومع تطلعنا نحو المستقبل، فإننا على ثقة بأن دور المناطق الحرة سيزداد أهمية، مع

توقيع مذكرة التفاهم مع معهد الصين للاصلاح والتنمية لإطلاق "معهد المناطق الحرة"، بما يؤكد أهمية المناطق الحرة في تعزيز نمو وتعافي الاقتصاد العالمي، وخاصة في وقت عدم اليقين الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز الصادرات وخلق فرص العمل وأطر مرنة للاستثمار وريادة الأعمال والنمو المستدام، حيث ستعمل هذه المناطق كنماذج للتنويع الاقتصادي".

واعتبر الزرعوني أن التركيز على التجارة الحرة والاقتصادات القائمة على الخدمات والتحول الرقمي، سيُشكل أهمية بالغة للمرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وأن وضع معايير متطورة بناء على المقارنات المعيارية مع أنجح مناطق التجارة الحرة في العالم، من شأنه أن يُوفر رؤى قيّمة حول كيفية تحسين الوصول إلى الأسواق وإنشاء مؤسسات تنافسية وتعزيز تدفق التجارة والاستثمار.

منصة قوية

ومن المقرر أن يجمع المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة 2025، قادة الصناعة وصنّاع السياسات والأطراف المعنية من جميع أنحاء العالم. وسيعمل هذا الحدث كمنصة قوية لتعزيز مهمة المنظمة ومشاركة الرؤى الرائدة، واستكشاف الحلول للتحديات التي تشكل الاقتصاد العالمي.

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