الحدث المرموق الذي يُعقد كل سنتين يستضيف في نسخته الحالية أبرز رواد الفكر وخبراء المناخ الإقليميين والعالميين عبر 5 جلسات عامة تقام يومي 3 و4 أكتوبر في دبي

دبي، الامارات العربية المتحدة: تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيقام المنتدى العربي العاشر للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وذلك في ضوء الحاجة الملحّة والمتزايدة لتسريع وتيرة التحولات الرامية لتوجيه العالم نحو نهج أكثر استدامة.

وتحت شعار "إطلاق آفاق التحول المستدام: كسر الحواجز وتقديم الحلول"، تقام النسخة الجديدة من الحدث المرموق في فندق أنانتارا داون تاون دبي يومي 3 و4 أكتوبر. وعلى مدار هذين اليومين، سيركز المنتدى على التحديات والعقبات التي تواجه رحلة التحول المستدام والمسارات العملية الضرورية لفتح آفاق جديدة من النمو.

تتولى تنظيم المنتدى الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، الجهة الرائدة في العالم العربي بمجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة؛ حيث تستضيف من خلال هذه المنصة المكرسة لتبادل المعارف والخبرات أبرز قادة الفكر وخبراء المناخ الإقليميين والعالميين ممن سيقودون دفة النقاش ويشاركون أفكارهم حول أهداف التنمية المستدامة والحلول الحاسمة لتحقيق طموحات الحياد المناخي.

وستساهم الكلمات الرئيسية التي سيتم إلقاؤها خلال الحدث في تقديم رؤى عميقة وتعزيز فهم التحديات الفريدة للمنطقة تحت شعار "الإعداد للشمولية: موازنة الابعاد البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية".

وتم وضع جدول أعمال مميز للجلسات العامة الخمس التي ستوفر إطار عمل للشركات والاقتصادات من أجل الانتقال إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية. وستشارك كوكبة فريدة من المتحدثين مجموعة من الأفكار والممارسات المتطورة والمثلى حول أبرز تحديات الاستدامة، كما سيتواصلون مع الجمهور عبر الجلسات المتخصصة مع تقديم نهج شامل للانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون. وستعقد الجلسات العامة تحت العناوين التالية: ’الوصول الى الحياد المناخي: الفرص والتحديات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘، ’التكنولوجيا من أجل الغد: الابتكارات الجذرية في مجال التنمية المستدامة‘، ’إعادة تعريف المستقبل: دور المسيرة الشبابية والتماسك الاجتماعي من أجل التنمية المستدامة‘، ’توسيع نطاق التمويل المستدام: الاتجاهات والتحديات والفرص‘، تجاوز الاعمال الفردية: كسر الحواجز من خلال الشراكات والتعاون‘.

وفي إطار تعليقها على الموضوع، قالت حبيبة المرعشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: "لم يعد اليوم نهج الانتظار والترقب استراتيجية طويلة الأمد مجدية من الناحية الاقتصادية نظراً للمخاطر الكبيرة التي تشكلها القضايا المتعلقة بالمناخ على المؤسسات. وبتنا بحاجة إلى تفاعل أكبر مع الجهات المعنية وفهم عميق لاحتياجات كل مؤسسة على حدة لإرساء نماذج مستقبلية فعالة تضمن المواءمة الناجحة لمبادرات الاستدامة مع استراتيجية العمل. وسيجمع المنتدى العربي العاشر للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والذي يعقد قبيل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، عدداً من ألمع العقول والمفكرين لتعزيز أطر التعاون في سبيل البحث عن حلول مبتكرة للتحديات العالمية وقيادة الجهود لسد الفجوة بين الطموح والعمل".

وسيشارك صنّاع السياسات ورواد القطاع من جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، آراءهم الفريدة في المنتدى لتحديد الخطوات التالية على طريق السعي لتحقيق تحول عادل ومثمر نحو التنمية المستدامة. وتشمل قائمة المتحدثين البارزين سعادة نافيد حنيف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة؛ والدكتور ناصر السعيدي، مُؤسِّس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه؛ ووزير الاقتصاد والتجارة السابق ووزير الصناعة اللبناني السابق، وكبير الاقتصاديين السابق في مركز دبي المالي العالمي.

كما ستقوم مجموعة خبراء من دولة الإمارات بتسليط الضوء على فرص النمو المتاحة وأفضل الممارسات المطبقة في الدولة والتي تدعم وتستكمل جهود إزالة الكربون العالمية. وسيكون بين المتحدثين البارزين الدكتور يوسف العساف، رئيس معهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي؛ والمهندس فيصل علي راشد، مدير أول إدارة الطلب على الطاقة في "المجلس الأعلى للطاقة" في دبي؛ والمهندسة مروة العوضي، رئيس قسم التوعية وترشيد الاستهلاك وإدارة الإنتاجية والطلب في وزارة الطاقة والبنية التحتية - الإمارات العربية المتحدة؛ والمهندس سعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية المتخصصة ”AESG“، والرئيس السابق لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء.

كما سيكون هناك متحدثون آخرون من دولة الإمارات و خارجها ممن سيشاركون أفكارهم على نطاق أوسع، بمن فيهم دينا ستوري، الشريك الأول في شركة "المرفأ للاستشارات" - المستشار التنفيذي والمدير السابق لعمليات الاستدامة في إكسبو 2020 دبي؛ والسيدة لاثا إكامبارام، خبير الصناعة الكيميائية في تحويل نمو الأعمال والاستراتيجية.

وبدورها ستقوم الاستاذة حنان عباس، خبيرة التنمية المستدامة من السودان، والمتحدثة التحفيزية المعروفة والمتخصصة ببناء قدرات الشباب؛ بتسليط الضوء على دور الشباب في تحديد ومعالجة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من أجل إعادة رسم المستقبل. كما سيكون هناك العديد من المتحدثين الآخرين ممن سيشاركون أفكارهم ويتفاعلون مع الجمهور خلال المنتدى.

لمعرفة المزيد وللتسجيل في المنتدى العربي العاشر للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، يرجى زيارة الرابط: https://arabiacsrnetwork.com/forum/، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: admin@arabiacsrnetwork.com.

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