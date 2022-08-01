يستعرض أحدث الأفكار والاستثمارات وتطوير المواهب ويسلط الضوء على جهود المملكة كدولة رائدة في القطاع

الرياض، المملكة العربية السعودية: تستعد المملكة العربية السعودية لاحتضان "مؤتمر العالم القادم" والذي سيجمع قادة وخبراء قطاع الرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم، على مدار يومين بداية من يوم الأربعاء بتاريخ 7 سبتمبر 2022 في مدينة الرياض.

وستقام النسخة الأولى من المؤتمر العالمي في فندق Four Seasons، حيث سيقوم مجتمع الرياضات الإلكترونية بمناقشة آخر مستجدات القطاع الحيوي الواعد اقتصادياً، واستعراض أحدث الأفكار والاستثمارات وتطوير المواهب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة كدولة رائدة في القطاع.

وسيشهد "مؤتمر العالم القادم" حضور ومشاركة أكثر من 1,200 شخصية بارزة في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية دولياً من وزراء الرياضة في الدول الرائدة، وكبار المستثمرين، ومطوري الألعاب، والاتحادات الرياضية والبطولات، ومقدمي الخدمات التقنية، واللاعبين، والشركات الناشئة، وممثلي القطاع العام، والعلامات التجارية، والمعلنين، والناشرين، ووسائل الإعلام.

"مؤتمر العالم القادم" هو من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويختتم أنشطة وفعاليات موسم الجيمرز – أكبر حدث في الرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم – المستمرة حالياً وتمتد لفترة 8 أسابيع في بوليفارد رياض سيتي.

وعلّق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان – رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية – على استضافة المملكة للمؤتمر قائلاً: "مؤتمر العالم القادم هو فرصة لرسم ملامح مستقبل أجندة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، ونقل صورة كاملة لنموه من خلال الجانبين الاستثماري والتعاوني. جميع المعنين بهذا القطاع يدركون أن هناك المزيد من المساحة للتطور والتقدم في هذا المجال الذي يعتبر أكبر من قطاعي الموسيقى والأفلام معاً، وعلى الرغم من معرفتنا بحجم النمو الكبير للألعاب الإلكترونية فإن الجانب الرئيسي يتمثل في كيفية التعاون سوياً لجعلها أفضل"

وأضاف سموه: "من الضروري أن ندفع بعجلة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية الذي يوفر فرصاً عظيمة للصناعة والحكومات، مع تلبية وتجاوز التوقعات الجديدة من اللاعبين حول نماذج الأعمال. المملكة هي المضيف الأنسب لمؤتمر العالم القادم حيث لا نسعى فقط لنصبح أحد الدول الرائدة في القطاع، بل الدولة الرائدة عالمياً في الرياضات والألعاب الإلكترونية. ونتطلع للترحيب بمجتمع القطاع في الرياض في 7 و 8 سبتمبر لنجتمع ونُجري نقاشات هادفة ومُثمرة".

وتضم قائمة كبار المتحدثين: صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان (رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية)، شيستر كينغ (الرئيس التنفيذي للاتحاد البريطاني للرياضات الإلكترونية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية)، ماريو بيريز غيريرا (الرئيس التنفيذي والشريك في GGTech لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، سايو أولوابي (المدير العام للأمن في الاتحاد الأفريقي لتطوير الرياضات الإلكترونية)، غرانت جونسون (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في Esports Entertainment Group.

ويسلط مؤتمر العالم القادم الضوء على:

- التحديات التي تواجه تطور التقنية والتي تؤثر على منظومة الرياضات والألعاب الإلكترونية.

- أحدث التطورات في الألعاب الإلكترونية السحابية، ومنصات اللعب، بالإضافة إلى صناعة المحتوى.

- الأفكار المستحدثة حول الألعاب الإلكترونية ذات الأثر، وتأثير الألعاب الإلكترونية على العالم، والجانب الإبداعي للألعاب الإلكترونية في مختلف القطاعات.

- نقاشات للخروج بحلول لتوجه الحكومات فيما يخص الألعاب الإلكترونية، تطوير مواهب منظومة القطاع، وتطوير البنية التحتية للقطاع.

- حجم السوق السعودي وفرص المشاركة.

- جانب الإبداع والأنظمة والتشريعات في مختلف الفئات

وتتضمن مواضيع اليوم الأول من المؤتمر: كلمة رئيسية حول أهمية الرياضات والألعاب الإلكترونية لوسائل الإعلام، والقوة الاقتصادية للألعاب الإلكترونية، والواقع الافتراضي والواقع المعزز والميتافرس

في حين تتضمن مواضيع اليوم الثاني من المؤتمر: دور الحكومات في تسهيل عمل المنظومات، والجانب الصحي لممارسي الرياضات والألعاب الإلكترونية، ونشأت صالات ومواقع الرياضات والألعاب الإلكترونية – تجربة الموقع الثالث.

كما سيتخلل مؤتمر العالم القادم مجموعة من الأنشطة التفاعلية، وحصص تعليم احترافية في الألعاب الإلكترونية، واجتماعات ثنائية.

وللمزيد من المعلومات حول مؤتمر العالم القادم، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.nextwrld.sa

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