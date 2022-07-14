موسم الجيمرز ينطلق غداً ويستمر لفترة 8 أسابيع ويضم منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية والعروض الترفيهية والحفلات الموسيقية و"قمة العالم القادم"

الرياض، المملكة العربية السعودية: ينطلق يوم الخميس موسم الجيمرز – الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم – والذي تحتضنه المملكة العربية السعودية على مدى 8 أسابيع في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022 في مدينة الرياض.

وأقام الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة للحدث العالمي اليوم مؤتمراً صحفياً في بوليفارد رياض سيتي، وسط حضور كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، حيث قدّم للحضور والجماهير لمحة حول ما ينتظرهم خلال الأسابيع الثمانية المقبلة مُمهداً الطريق لما سيكون لحظة لا تُنسى في تاريخ قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "نسعد ونفخر بإقامة موسم الجيمرز الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية عالمياً والذي يُعد تجسيداً لرؤية وضعناها منذ فترة طويلة للارتقاء بمنظومة الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة نحو آفاق جديدة. ويفتح انطلاق هذا الحدث العالمي المجال أمام موجة جديدة من الفرص لكلّ أولئك الشغوفين والمهتمين بهذا القطاع المتميز، بدءاً من المشجعين والعائلات وصولاً إلى الفرق المتنافسة واللاعبين على اختلاف مستويات مهاراتهم"

وأضاف سموه: "شهدت الأعوام الماضية بروز المملكة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً لاستكشاف الإمكانات الكاملة للرياضات والألعاب الإلكترونية. ونعتقد بأن موسم الجيمرز سيتمكن من تعزيز ريادتنا للقطاع، إلى جانب جذب شريحة جديدة من اللاعبين والمستثمرين والمشجعين وغيرهم الكثير. ونحن متحمسون للغاية لرصد الاستجابة والتفاعل مع موسم الجيمرز على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية".

"فلتبدأ المنافسات"

يُركز موسم الجيمرز طوال فترة انعقاده على أربعة محاور رئيسية تلبي أذواق الجميع، وهي: منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية والحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية و"قمة العالم القادم". وتنطلق يوم غد 14 يوليو منافسات النخبة حيث تلتقي مجموعة من أكبر وأفضل فرق العالم للمنافسة على جوائز نقدية ضخمة تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار أمريكي في

منطقة الألعاب الإلكترونية. وتتنافس الفرق، تحت شعار "موسم الجيمرز - بوابتك إلى العالم القادم"، عبر مجموعة من البطولات المشوقة مثل Rocket League وDota 2 وFortnite وTom Clancy’s Rainbow Six Siege وPUBG Mobile. وستكون بطولة Rocket League أولى المنافسات حيث تقام على مدى أربعة أيام مع جائزة نقدية إجمالية تصل إلى مليوني دولار أمريكي. والجدير بالذكر أنّ جميع منافسات موسم الجيمرز ستُبث مباشرة على القنوات الخاصة بالفعالية وبأكثر من ثماني لغات مختلفة.

"أهلا بكم في عالم جديد من الترفيه"

يضم بوليفارد رياض سيتي 5 مناطق تفاعلية متطورة، تشمل العديد من الوجهات المبنية خصيصاً لاستقبال أنشطة الحدث العالمي، حيث يتسنى لجمهور موسم الجيمرز حضور باقة متنوعة من البرامج. وتضم منطقة عالم الجيمرز رُكناً مخصصاً لبلايستيشن، تتيح للجميع الحصول على تجربة مميزة للاستمتاع بـ 17 لعبة إلكترونية مختلفة، مثل FIFA وGod of War وPUBG وGran Turismo. وإلى جانب ذلك، تحتوي المنطقة على رُكن أنشطة الأطفال، حيث يمكن الاستماع بالعديد من التجارب مثل توم وجيري وسونيك وسبيس جام وتجربة باتمان.

وتقدم ڤيلا باور مساحة خاصة تستقطب اهتمام وفضول الزوار بمشاركة 16 من أشهر صناع المحتوى. وتحتوي ڤيلا باور على أكاديمية وورش عمل، وتتيح للجماهير فرصة لقاء صناع المحتوى المفضلين لديهم بشكل شخصي. وتُعد جابامورا وجهة خاصة لمحبي الثقافة اليابانية، حيث تضم مساحات إبداعية مذهلة آتية من أرض الشمس المشرقة. ويُمكن للزوار فيها ارتداء الأزياء اليابانية في تجربة يوكاتا، وتذوق الشاي الياباني في تجربة ماتشا للتذوق، والاستماع لأغانيهم المفضلة في تجربة ليالي الكاريوكي.

وإلى جانب ذلك، تقدّم منطقة VOV عدداً من العروض المباشرة والترفيهية والتحديات المسلية وغيرها من أنشطة الألغاز ومنافسات الرياضات الإلكترونية اليومية. وبدورها، تستضيف منطقة مضمار أرامكو للسباقات أنشطة سباقات المحاكاة التي تمنح الزوار فرصة الاستمتاع بتجربة واقعية لقيادة سيارات فورمولا 1، فضلاً عن القسم الخاص بتاريخ رياضات السيارات وأجهزة الواقع الافتراضي ومنطقة اللعب بـ Gran Turismo ومجموعة من السيارات المذهلة.

"العروض المباشرة أبرز فعاليات موسم الجيمرز"

ويقدم موسم الجيمرز تجربة استثنائية لعشاق ومحبي الموسيقى، كجزء رئيسي من جدول فعاليته الذي يمتد لثمانية أسابيع مليئة بالحماس والتشويق. وسيكون الحضور من صغار وكبار على موعد مع الحفلات الموسيقية المذهلة التي يُقدمها أبرز النجوم العالميين إلى جانب مجموعة من المواهب المحلية. وتمتلأ الأنشطة الترفيهية لموسم الجيمرز بما يزيد عن ألف نشاط وفعالية، تشمل مجالات الكوميديا وعروض الخفّة وغيرها الكثير. وتنطلق هذه الأنشطة من خلال الحفل الافتتاحي يوم الخميس بمشاركة كل من النجم المصري عمرو دياب، والنجم الكولومبي J Balvin والسويديان الشهيران دي جي Sebastian Ingrosso ودي جي Salvatore Ganacci.

وتستقبل منطقة نكست ليفل في موقع الحدث باقة من العروض الحصرية والحفلات الأسبوعية، علماً أنّ فعاليات ليالي الصيف ستكون أبرز الوجهات كلّ اثنين وثلاثاء. ويشهد الأسبوع الأول من موسم الجيمرز عروض Neon Nights، الذي

سيُذهل الجمهور من المنصة الرئيسية، وذلك بمشاركة أفضل منسقي الأغاني المحليين كجزء من حفل بالأضواء على مدى ليلتين. وتنتظر الحضور أيضاً العديد من المفاجآت والأنشطة الترفيهية والعروض المرتقبة بما فيها Bubble Night وColor Pop وUrban Fever.

ويتواصل زخم موسم الجيمرز على الجانب الموسيقي في أعقاب المؤتمر الصحفي، والذي شهد إطلاق الأغنية الرسمية لموسم الجيمرز من قبل سبوتيفاي الشريك الرسمي للمحتوى الصوتي للحدث العالمي. وجاءت أغنية Challenge "تحدي للأخير"، التي أنتجها الدي جي والمنتج الشهير عالمياً R3HAB بمشاركة الفنان السعودي سلطان المرشد ومغني الراب الكويتي الصاعد Big Bo، بإلهام من مجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية.

وتعليقاً على مشاركته في هذه الأغنية، قال R3HAB: "أنا مسرور للغاية بهذا التعاون مع سبوتيفاي ومع موسم الجيمرز. لطالما كنت مهتماً بالألعاب الإلكترونية منذ صغري، وأنا متحمس اليوم للتواجد والمشاركة في هذا الحدث العالمي الضخم، وتحديداً من خلال الفن والموسيقى، الذين يُضيفان بعداً رائعاً لهذا النوع من الفعاليات".

وتحوّل موسم الجيمرز بالفعل إلى الحدث المستقل الأكبر من نوعه في العالم من حيث الإيرادات الناتجة من عقود الرعاية على مدى عام كامل من خلال وجود أكبر الجهات والعلامات التجارية في مختلف القطاعات والصناعات كشركاء للحدث العالمي وهم: مجموعة سافي للألعاب، أرامكو، الخطوط السعودية، مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، STC Play، سبوتيفاي، ASUS، PEPSICO، Flyadeal، LG، Luna، MasterCard، Razer، البنك السعودي للاستثمار، SADAFCO، تأميني. وبإمكانكم عبر الموقع الرسمي لموسم الجيمرز ومن خلال حسابات منصات التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وإنستاجرام وتويتش معرفة المزيد من التفاصيل حول الحدث العالمي وكل ما يتعلق به.

#بياناتحكومية

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نبذة عن موسم الجيمرز

موسم الجيمرز الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو حدث عالمي غير مسبوق للرياضات والألعاب الإلكترونية، يقام في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022، ويهدف إلى تقريب المسافة بين العالم الواقعي والافتراضي، حيث يتيح لعشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية خوض مغامرات شخصيتهم المفضلة على أرض الواقع.

يرتكز موسم الجيمرز على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.

كما يضم الموسم سلسلة حفلات تقام على مدى ثمانية أسابيع بمشاركة ثمانية نجوم عالميين يلهبون حماسة جماهير الموسيقى في الرياض، إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، كما يقدم الحدث العالمي أكثر من ألف نشاط.

يقدم موسم الجيمرز تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، من خلال العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي. والتي ستقام في موقع ضخم مخصص للحدث العالمي ومزود بأحدث التقنيات.

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نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين.

تصنف أنشطة الاتحاد إلى قسمين متكاملين؛ حيث يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءاً من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يصب الثاني من الأعمال على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع وتمكين المواهب.

منذ تأسيسها في أواخر عام 2017، نظم الاتحاد العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بمعايير عالمية استقطبت استثمارات قيّمة من جهات عديدة في القطاع الخاص بالمملكة، فضلاً عن العمل مع مطورين دوليين على تعزيز الفرص في السوق السعودية.

الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: https://saudiesports.sa/ar/

تويتر: https://twitter.com/saudi_esports

فيسبوك: ports/https://www.facebook.com/SaudiEs

يوتيوب: fNpHCzm2hFR6_hbdg-https://www.youtube.com/channel/UC6h42

انستاجرام: https://www.instagram.com/saudi_esports/