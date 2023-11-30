تضمنت الزيارة جولة فى معرض التكنولوجيا النظيفة بمركز المناخ بجامعة هيريوت وات حيث يعرض رواد الأعمال المقيمين في المملكة المتحدة إبتكاراتهم لتحقيق مستقبل أكثر استدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قام جلالة الملك تشارلز الثالث بزيارة حرم جامعة هيريوت وات دبي في مجمع دبي للمعرفة اليوم برفقة رئيس وزراء أسكتلندا حمزة يوسف.

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال ريتشارد ويليامز، نائب رئيس جامعة هيريوت وات: “لقد تشرفنا بزيارة صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث لحرمنا الجامعي في دبي."

"تُعتبر جامعة هيريوت وات أول جامعة بريطانية تفتتح حرمًا جامعيًا في دبي في عام 2005، ومنذ ذلك الحين، تطورنا لنصبح أكبر جامعة دولية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

"عندما تأسست جامعتنا قبل أكثر من 200 عام، حددت هدفًا واضحًا لإفادة المجتمع من خلال جعل التعليم متاحًا وشاملاً ويركز على الصناعة - مما يساعد طلابنا والأكاديميين على إحداث تأثير إيجابي على العالم.

"نحن ملتزمون بأخذ زمام المبادرة عالمياً في مجال الاستدامة، ومع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، سنعرض بعض خبراتنا العميقة في مجالات تشمل إزالة الكربون الصناعي، وانتقال الطاقة، والخدمات اللوجستية المستدامة.

"تلعب الجامعات دورًا حيويًا في تطوير المعرفة والحلول المتعلقة بتغير المناخ، ونحن فخورون باستضافة "مركز المناخ" هنا في جامعة هيريوت وات دبي، للمساعدة في تحويل المحادثات إلى أفعال."

واستمع جلالة الملك أيضًا إلى نتائج مائدة مستديرة حول العمل المناخي من خلال الشراكة، والتقى بالقادة الأكاديميين وطلاب جامعات الكومنولث. تعد مشاركة الشباب موضوعًا رئيسيًا لمركز المناخ، ويشارك العديد من الطلاب كمتطوعين، ويساعدون بشكل فعال العارضين في مجال التكنولوجيا النظيفة.

زيارة "مركز المناخ" بجامعة هيريوت وات:

كما قام الملك، برفقة وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون، بزيارة "مركز المناخ" بجامعة هيريوت وات والتقى بالعديد من الشركات البريطانية التي تعرض حلولًا المبتكرة للحد من أزمة المناخ فى معرض التكنولوجيا النظيفة بجامعة هيريوت وات.

تم إنشاء "مركز المناخ" في حرم الجامعة فى دبي بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجسد طموح جامعة هيريوت وات في أخذ زمام المبادرة بشكل مميز وفعال في تحديد الطريق إلى الاستدامة العالمية. تستخدم الجامعة قدرتها على عقد الاجتماعات بالتعاون مع شركاء الحدث لاستضافة جدول من الأحداث اليومية التي ستعكس وتغطى موضوعات COP28.

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال نائب رئيس الجامعة بروفيسور تادج أودونوفان: "إن بناء مجتمعات مزدهرة، من خلال تأثيرنا الإيجابي كجامعة، هو أحد قيمنا الأساسية في جامعة هيريوت وات - ويجسد مركز المناخ الخاص بنا ذلك في دوره كمساحة تفاعلية للتعاون والابتكار والاكتشاف. نحن ندرك أن مؤسسات التعليم العالي لها دور في المجتمع يتجاوز مجرد المناهج الدراسية التي تدرسها، ونتطلع بشدة إلى جمع الناس معًا لمناقشة أزمة المناخ، وإيجاد حلول حقيقية ودفع العمل الإيجابي من أجل مستقبل أكثر استدامة."

يتم تمويل معرض التكنولوجيا النظيفة في"مركز المناخ" بجامعة هيريوت وات جزئيًا من قِبل حكومة المملكة المتحدة وسيمنح الشركات العارضة فرصة للقاء صانعي السياسات والمستثمرين المحتملين ورواد الصناعة الذين يزورون الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

تشمل المعروضات أول مجمع حراري شمسي يتم تجميعه ذاتيًا ومعبأ بشكل مسطح في العالم من شركة SolarisKit التى نشأت فى جامعة هيريوت وات. ويقلل النظام من انبعاثات الكربون عن طريق تحويل الطاقة الشمسية إلى مياه ساخنة بأسعار معقولة. وتشمل المعروضات الأخرى Smartrawl، وهو جهاز آلي للفرز تحت الماء يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة سفن الصيد على تجنب إهدار الأسماك المرتجعة والصيد العرضي.

يعرض معرض الأبحاث المنفصل في مركز المناخ مخرجات مختارة من معاهد البحوث العالمية (GRIs) التابعة لجامعة هيريوت وات دبى وتأثيرها. تعد GRIs مراكز للتميز والتعاون، تم إنشاؤها لمواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من انتشارنا العالمي وتعاوننا الدولي الكبير وتواصلنا المستمر مع قطاع الأعمال والصناعة.

وأخيرًا، سيتضمن مركز المناخ عرض المهارات المستقبلية والمبادرات التي تقودها جامعة هيريوت وات لتشكيل خريجي المستقبل. وتشمل هذه البرامج برنامجًا تدريبيًا لمحو الأمية الكربونية لتمكين المشاركين من اتخاذ قرارات أكثر استدامة، وبرنامج التمكين، الذي يعلم القيادة الموجهة نحو الهدف.

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حول هيريوت وات @ COP28:

تعمل جامعة هيريوت وات دبي على تحويل الطابقين الخامس والسادس من حرمها الجامعي في مجمع دبي للمعرفة إلى مركز للفعاليات طوال مدة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 لعام 2023. وستعرض المبادرة الخبرة العميقة للجامعة في أبحاث الاستدامة، مع تخصصات في مجالات تشمل إزالة الكربون الصناعي، وانتقال الطاقة، والخدمات اللوجستية المستدامة، وتصميم المباني المستدامة والبلاستيك في البيئة.

يقع حرم جامعة هيريوت وات في دبي على بعد 20 دقيقة من مدينة إكسبو دبي، التي ستستضيف مؤتمر COP28 الرئيسي في الفترة من 30 نوفمبر 2023 إلى 12 ديسمبر 2023. تتم دعوة الصحفيين الذين يحضرون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) للاستقرار في مركز المناخ التابع لجامعة هيريوت وات دبى ، والذي يستضيف برنامجًا من الأحداث والمرافق الإعلامية بما في ذلك استوديو التسجيل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.hw.ac.uk/dubai.htm