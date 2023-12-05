الفعالية الخاصة تجمع الجهات المعنية الرئيسية لمناقشة المبادرات والخطط لاستقطاب السياح من المملكة العربية السعودية خلال عام 2024

الاجتماع يسلط الضوء على تاريخ برلين الغني والثقافة الألمانية النابضة بالحياة وأسواق عيد الميلاد ومشهد الطهو المتنوع، مما يجعلها وجهة رئيسية للسياحة العالمية والمؤتمرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشف المكتب الوطني الألماني للسياحة وفيزيت برلين، عن استضافة اجتماع خاص الليلة الماضية في حي السفارات بالرياض تحت رعاية سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في العاصمة السعودية. ويهدف الاجتماع إلى إبراز الجوانب الجذابة لبرلين وتسليط الضوء على عروض السياحة الألمانية خلال عام 2024.

وتوفر الفعالية الحصرية منصة لتسليط الضوء على تاريخ برلين الغني والثقافة الألمانية النابضة بالحياة وأسواق عيد الميلاد ومشهد الطهو المتنوع، مما يجعلها وجهة رئيسية للسياحة العالمية والمؤتمرات. وتماشياً مع الشعبية التي تحظى بها كرة القدم في المنطقة، أطلقت برلين حملات ترويجية لبطولة أمم أوروبا بكرة القدم المرتقبة، والتي تقام في 10 مدن ألمانية، بما فيها العاصمة برلين التي تستضيف المباراة النهائية.

كما تشهد العاصمة الألمانية فعالية بارزة في عام 2024 تتمثل بالذكرى 35 لسقوط جدار برلين، إلى جانب العديد من الفعاليات التي ستقام في نوفمبر من العام المقبل في مدينة الحرية برلين.

وسلط الاجتماع الضوء أيضاً على عروض برلين فيما يتعلق بالسياحة الطبية، وعرض موقعاً إلكترونياً باللغة العربية مخصصاً لمسافري منطقة الخليج العربي، حيث يقدم لهم المعلومات حول الإقامة والمرافق الطبية. ويمكن الاطلاع على محتوى الموقع الإلكتروني باللغة العربية من خلال الرابط: berlin-health-excellence.com/ar

وترحب برلين بضيوفها من مختلف الثقافات، وتوفر لهم أماكن إقامة تتماشى مع التعاليم الإسلامية، فضلاً عن المعلومات حول الوجهات التي تقدم المأكولات الحلال. كما تضم المدينة المميزة بأجوائها العائلية متاحف وحدائق حيوان مخصصة للأطفال، مما يجعلها الوجهة المثالية للعائلات. وبالإضافة إلى ذلك تمثل برلين ملاذاً مناسباً للاسترخاء وتجديد النشاط والحيوية لما توفره من بحيرات وأنهار ومتنزهات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت يامينا صوفو، مديرة إدارة المبيعات والتسويق للمكتب الوطني الألماني للسياحة التابع للمجلس الوطني الألماني للسياحة: "تتميز ألمانيا بإرث عريق يجعلها وجهة ثقافية مميزة، ويهدف الاجتماع الحصري في الرياض إلى إبراز روعة ألمانيا وجمالها. كما سلطنا الضوء على مجموعة من الوجهات السياحية الألمانية متعددة الجوانب بما يشمل أهميتها التاريخية وأجوائها المعاصرة. وتدرك ألمانيا أهمية الاحتفاء والحفاظ على المواقع السياحية، لا سيما وأنها تحتضن 52 موقعاً مدرجاً على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، حيث يعود البعض منها إلى 7 آلاف عام، وهو ما ركزنا عليه خلال فعالية اليوم".

ومن جانبه، قال رالف أوستندورف، مدير إدارة السوق ومدير السوق والتواصل الإعلامي في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية لدى فيزيت برلين: "يسعدنا استضافة هذه الفعالية الهامة في المملكة العربية السعودية، والتي تتيح لنا الفرصة للترويج لبرلين وما تضمه من عروض سياحية عديدة للمسافرين من هذه المنطقة بقصد الترفيه أو العمل أو العلاج. وتقدم العاصمة الألمانية لزوارها من المملكة العربية السعودية العديد من العروض المميزة التي تشجعهم على زيارتها على مدار العام، مما يؤكد أهمية حضور برلين في سوق السياحة الخارجية المتنامي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القادمة".

وتدعو ألمانيا وعاصمتها برلين المسافرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف عروضها متعددة الجوانب والاستمتاع بتجربة ثقافية لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات حول ألمانيا وبرلين وعروضهما، يرجى زيارة: https://www.germany.travel/en/home.html، فيزيت برلين: ttps://www.visitberlin.de/en، والموقع الإلكتروني باللغة العربية: https://www.berlin-health-excellence.com/ar/dyfa-fy-brlyn

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لمحة حول المجلس الوطني الألماني للسياحة

يعمل المجلس الوطني الألماني للسياحة بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة، لتمثيل ألمانيا كوجهة سياحية متميزة، بتمويل من الوزارة بما يتماشى مع قرار البرلمان الألماني. ويتعاون المجلس بشكل وثيق مع قطاع السفر الألماني وشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات تجارية، لتطوير استراتيجيات وحملات تسويقية تهدف إلى تعزيز الصورة الإيجابية لوجهات السفر الألمانية في الخارج، وتشجيع السياحة في ألمانيا.

وينشط المجلس الوطني الألماني للسياحة في المجالات الاستراتيجية الرئيسية التالية:

إجراء أبحاث السوق المستهدفة وتحليل متطلبات العملاء المتغيرة الخاصة بالسوق، والتي تشمل مختلف جوانب السياحة المتعلقة بالاستدامة والثقافة بين أولئك الذين يتبعون أنماط حياة مبنية على القيم.

دعم قطاع السفر الذي تشرف عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إدارة العلاقات وتبادل المعارف.

رفع مستوى الوعي حول ألمانيا باعتبارها وجهة سياحية، والترويج لصورتها حول العالم مع التركيز على التزامها بقضايا الاستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ.

التركيز على التحول الرقمي والاستدامة

يحرص المجلس الوطني الألماني للسياحة على تعزيز السياحة بما ينسجم مع أهداف الحكومة الألمانية، حيث يركّز على التحول الرقمي والاستدامة.

ويتبع المجلس استراتيجية تستند إلى ثلاث ركائز وتجمع بين مشاركة المعرفة مع شركاء خارجيين ودعم استراتيجية التواصل مع مبادرات الاستدامة الداخلية، مما يسهم في تعزيز استدامة وتنافسية السياحة الوافدة. كما يحرص على تعزيز مكانة ألمانيا كوجهة مستدامة وشاملة في سوق السفر الدولي.

ويتمتع المجلس الوطني الألماني للسياحة بدور رائد في استخدام التقنيات المتطورة (الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط) والمساعدين الصوتيين وغيرها من واجهات الحوار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدردشة. ويشرف المجلس على مشروع البيانات المفتوحة/المعرفة التابع لقطاع السياحة الألماني، لضمان ظهور العروض السياحية على منصات التسويق القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويضم المجلس الوطني الألماني للسياحة 25 وكالة أجنبية في مختلف أنحاء العالم يديرها من مقره في فرانكفورت.

لمحة حول مكتب فيزيت برلين

نلهم العالم ببرلين." من خلال هذه المهمة، تعمل شركة Berlin Tourismus & Kongress GmbH على تعزيز إدارة الوجهات السياحية في برلين، بالإضافة إلى تسويق السياحة والمؤتمرات في المدينة. تحت العلامة التجارية visitBerlin، تعد الشركة شريكًا وممثلًا ومصدرًا للأفكار الإبداعية ومستشارا للتشبيك. وتركز اختصاصاتها على تطوير المنتجات المستدامة وتسويق الخدمات السياحية المتوافقة مع المدينة في جميع أحياء برلين الاثني عشر بهدف الحفاظ على طبيعة حياة السكان المحليين وزيادة قيمة الخبرة للزوار بشكل متناغم. وباعتبارها شركة سياحية، تصدر visitBerlin أيضًا بطاقة Berlin WelcomeCard، وهي التذكرة السياحية الرسمية للمدينة، وأيضًا تدير مراكز المعلومات السياحية في برلين. على موقع visitBerlin.de، الموقع الرسمي للسياحة في برلين، يمكن لزوار برلين العثور على جميع المعلومات التي يحتاجونها في كل جانب من جوانب رحلتهم إلى المدينة. اكتشف المزيد عن visitBerlin هنا about.visitBerlin.de