خلال المعرض سيقدم المعهد خدمات استشارية مجانية

دبي: أعلن المعهد الدولي للأحجار الكريمة، الرائد عالمياً في تصنيف وتحديد جودة الأحجار الكريمة والمجوهرات. عن مشاركته في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، المقام في الشارقة في الفترة من 23 إلى 27 مارس 2022. وخلال مشاركته في المعرض سيقدم المعهد الدولي للأحجار الكريمة استشارات مجانية خاصة بالمجوهرات الماسية لجميع زوار المعرض.

كما سيعرض المعهد الدولي للأحجار الكريمة خلال مدة المعرض، الشهادات الخاصة به وسيوفر معلومات عن الدورات التعليمية المتنوعة للزوار المهتمين.

تقام نسخة المعرض الـ28 في مركز إكسبو، الشارقة. ويعد المعرض حدث لا غنى عنه في قطاع المجوهرات، ومن المقرر أن يجمع أكثر من 500 علامة تجارية مشاركة وأكثر من 60 ألف زائر.

وفي هذا السياق صرح شوناك شاستري، المدير العام للمعهد الدولي للأحجار الكريمة، الشرق الأوسط، قائلاً: "نحتفل هذا العام بمرور 12 عامًا من الشراكة المستمرة مع منظمي معرض الشارقة للمجوهرات، ويتشرف المعهد الدولي للأحجار الكريمة باختياره لتقديم هذه الخدمة الاستشارية. المعهد الدولي للأحجار الكريمة هو منارة الثقة والنزاهة ويعتمد عليه المتسوقون المخضرمون عند شراء المجوهرات خلال فترة المعرض؛ إن الفحص السريع في منصة المعهد الدولي للأحجار الكريمة قبل القيام بأي عملية شراء يضمن راحة البال".

مضيفاً: " نتطلع خلال هذه النسخة من المعرض إلى زيادة تفاعلنا مع المستهلكين وشركائنا في قطاع المجوهرات من خلال زيادة الوعي بأهمية الشهادات".

على مر السنين، أثبت معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات نفسه كمنصة قوية للقاء عملاء جدد، والتواصل مع العملاء الحاليين وبناء علامة تجارية أكثر رسوخًا وموثوقية. المعرض هو الحدث الوحيد الذي يقام مرتين في السنة وهو أحد أكثر المعارض التجارية حيوية ونجاحًا في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

يمكنكم زيارة المعهد الدولي للأحجار الكريمة في القاعة رقم 3، كشك رقم 1320.

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حول المعهد الدولي للأحجار الكريمة:

يضم المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI) 18 مختبر منتشرين في جميع المراكز الألماس والمجوهرات الرئيسية حول العالم، بالإضافة إلى 8 مرافق تعليمية. على مدار 45 عامًا، قدمت IGI لبائعي المجوهرات بالتجزئة والمستهلكين مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك تقارير تصنيف الألماس المستقلة، وتقارير الأحجار الملونة، وتقارير تحديد هوية الأحجار وتقييمها، وتصديق قطع الألماس وإثبات المنشأ، وخدمات النقش بالليزر، بالإضافة إلى إصدار شهادات المجوهرات التقليدية. تتواجد IGI في الشرق الأوسط، منذ عام 2001 مع أول مكتب لها في الإمارات العربية المتحدة.