يسر المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، بالتعاون مع جاليري مازوليني، لندن-تورينو، أن يستضيف " I Contain Multitudes"، المعرض الفردي الأول لمارينيلا سيناتوري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيفتح المعرض أبوابه للجمهور من 20 إلى 26 نوفمبر 2023، بالتزامن مع معرض فن أبوظبي السنوي المرموق في نسخته الخامسة عشرة، تحت رعاية أبوظبي للثقافة ودائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي.

وقد شاركت مارينيلا سيناتوري في أهم البيناليات وعرضت أعمالها في أشهر المتاحف حول العالم. وتتمير بنهجها متعدد التخصصات ويرتكز عملها على جمالية المرونة وقوة التحول، ويتّسم بمنحى جماعي وبُعد تشاركي قوي.

وبهذه المناسبة، قالت مديرة المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، الدكتورة سوزانا إياكونا سلفيا: “أنا فخورة للغاية لافتتاح المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، القسم الثقافي في السفارة الإيطالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمعرض أعمال مارينيلا سيناتوري. فهذه الفنانة متعددة الأوجه وذات بصمة متميزة. في رأينا، تتناسب بشكل جيد مع السياق متعدد الثقافات كالذي تقدمه دولة الإمارات بالتركيز دائماً على المحفزات والدوافع الجديدة في الفن العالمي المعاصر".

وتشمل الأعمال المعروضة أعمالها الشهيرة في مجال فن العروض المضيئة، لوميناري ونيون وكولاج. منذ عام 2016، أنشأت مارينيلا سيناتوري تركيبات إضاءة كبيرة خاصة بالموقع الذي يتم تقديمها فيه، مثل التي تم تقديمها في هاي لاين (High Line) في نيويورك في عام 2018، في ساحة دومو في ليتشي، بمناسبة عرض أزياء ديور كروز 2021 (2020) (Dior Cruise)، وفي فناء قصر ستروزي في فلورنسا (2020).

وقد أصبحت أعمالها البارزة بالأشكال المعمارية الباروكية، ولا سيما النوافذ والبوابات الوردية، بمثابة محفزات للطاقة تهدف إلى الاحتفال بالأفراد والمجتمعات. ومن ناحية أخرى، فإن أعمال النيون هي اشتقاق مباشر لمنحوتات كبيرة مضيئة، وبالتالي هو من الثوابت في أبحاث الفنانة على مدى عشرين عاماً، إنما تبين أنه أيضاً من أكثر الترجمات المباشرة لأفكارها الشخصية والجماعية. وترتيب العناصر في أعمالها ما هو إلا ترجمة مباشرة بين العقل واليدين، وبين المفهوم والفعل.

شاركت مارينيلا سيناتوري في أهم البيناليات العالمية بما في ذلك: بينالي البندقية؛ بينالي ساو باولو؛ بينالي ليون؛ بينالي سالونيك؛ بينالي ليفربول؛ بينالي أثينا؛ بينالي هافانا؛ بينالي جوتنبرج؛ بينالي كوينكا؛ بينالي بيون؛ بينالي جنوب تيرول؛ بينالي بانكوك ومانيفستا 12 باليرمو.

إضتفة لذلك، فقد عُرِضَت أعمالها في أهم المتاحف حول العالم، مثل: مركز بومبيدو في باريس؛ وكونستهاوس زيورخ؛ ومتحف ماكسي في روما؛ وقلعة ريفولي في تورينو؛ وقصر طوكيو في باريس؛ وشيرن كونستال في فرانكفورت؛ ومتحف الفن المعاصر في شيكاغو، وهاي لاين في نيويورك؛ وبرلينيش جاليري في برلين؛ وكونستال سانكت جالن؛ ومنتدى فاينا للفنون في ميامي بيتش؛ وبوزار في بروكسل؛ ومتحف كوينز في نيويورك؛ ومتحف بيتح تكفا؛ ومتحف فيلا ستاك في ميونيخ؛ ومتحف دير مودرن سالزبورغ؛ وغاليري هايوارد في لندن؛ ومؤسسة ساندريتو ري ريباودنغو في تورينو؛ ومعرض سربنتين في لندن؛ وسي سي إيه في تل أبيب؛ ومتحف مادري في نابولي؛ ومتحف الفن المعاصر في مونتريال؛ وأي سي أيه في ريتشموند، وباك أوترخت؛ وسنترو دي آرتي دوس دي مايو في مدريد؛ وبالازو غراسي في البندقية؛ ومتحف بويجمانز فان بيونينجن في روتردام؛ ومتحف مودرنا في ستوكهولم.

يمكن زيارة المعرض في الأوقات التالية: 9.00 صباحاً – 4:00 مساءً

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-انتهى-

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معرض بالتعاون مع مازوليني، لندن - تورينو