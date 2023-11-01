دبي، الإمارات العربية المتحدة- اختتمت تارسوس، المجموعة المنظمة للمعارض والمؤتمرات التعليمية في محفظة المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في العالم، فعاليات الدورة السادسة عشرة من المعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم في دبي، المؤتمر والمعرض التعليمي الأبرز في المنطقة. وشهد المعرض على مدار أيامه الثلاثة مشاركة أكثر من 350 علامة وجهة عارضة، مع جلسات حوارية شارك فيها ما يزيد عن 180 متحدثاً. كما كشفت الجهة المنظمة عن انطلاق الدورة القادمة بين 12 و14 نوفمبر 2024، استكمالاً للدور المحوري الذي يلعبه المعرض في رسم ملامح مستقبل التعليم في المنطقة.

واحتضن المعرض حفلاً تكريمياً للجودة الاستثنائية وتنوع المنتجات والموارد والخدمات التعليمية والأفراد. وكرّم المعرض المرموق المؤسسات التعليمية البارزة والمدرسين المتفانين. وتساهم هذه الجوائز في تحفيز الجهات المعنية للارتقاء بمعايير قطاع التعليم، في إطار المساعي لجعل هذه الجوائز رمزاً للتميز في القطاع على نطاق واسع.

وتنقسم جوائز المعرض إلى فئتين: الأولى مخصصة للمعلمين والمدارس وأخصائيي التعليم، والثانية للموردين والموزعين. وفيما يلي أسماء الفائزين من أكثر من 900 جهة مشاركة يتوزعون على 60 دولة:

فئة المعلمين والمدارس وأخصائيي التعليم:

أفضل مبادرة عافية لفئة الطلاب أو المعلمين: كاتا كسوبا - شركة سكول أوف هيومانتي - صربيا

سفير البيئة: كاتي موندن هايز: مؤسسة بلينك ناو - الولايات المتحدة

سفير البيئة: نورين ماكجوكين: مدرسة الصفا البريطانية - دولة الإمارات

جائزة مارك دنكان لأفضل مؤثر تعليمي في العام: توماس بليكمور - مدرس صفوف ابتدائية - مدرسة كِنت كوليج - المملكة المتحدة

جائزة المجتمع للمواطنة: أليسيا باندي - مدرسة المجتمع الدولي في سنغافورة: سنغافورة

جائزة الابتكار في التعليم - فئة الجهات الراعية: مجلة التعليم الإماراتية: كريشنان جوبي - المحرك العصبي المتقدم - مؤسسة جيمس التعليمية - دولة الإمارات

جائزة التغيير الإيجابي في التعليم: برانيت داريوا - مدرسة ويتي الدولية - الهند

جائزة أبرز مساهمة في التعليم - فئة الجهات الراعية: مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز): الدكتور سريجيت تشاكرابارتي - أكاديمية جيمس دبي الأمريكية - دولة الإمارات

أفضل استخدام للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات في الفصول الدراسية: بهاونا ساجناني - مدرسة جيمس ليجاسي - دولة الإمارات

أفضل مبادرة لتعزيز الشمولية: تيجو سونوجا - مركز بريدج التعليمي - دولة الإمارات

أفضل مبادرة لتعزيز الشمولية: إريك بوادي سامبونج - مدرسة أتا ني أتا الابتدائية - غانا

أفضل استخدام لوسائل التعليم الرقمي في الفصول الدراسية: جون ماجواير - المدرسة البريطانية في البحرين - البحرين

جائزة إشادة لجنة التحكيم - فئة المعلمين والمدارس وأخصائيي التعليم: دانييل ماني - معهد غاليلي كوستا - إيطاليا

جائزة إشادة لجنة التحكيم - فئة المعلمين والمدارس وأخصائيي التعليم: جوسينتا كواكيوا - ثانوية فرانسيس العليا للتقنية -غانا.

الموردون والموزعون:

أفضل برنامج مسؤولية مجتمعية للتعليم: موقع Chicos.net - الأرجنتين

أفضل برنامج مسؤولية مجتمعية للتعليم: أصوات أجيال المستقبل، تقدمة مؤسسة الإمارات للآداب - دولة الإمارات العربية المتحدة

أفضل منتج لتعزيز العافية: غلوبال ليرنينغ للتعليم - المملكة المتحدة

أفضل منتج أو مصدر رقمي للتعليم: الفصول الدراسية السحابية من شركة نت سبورت - المملكة المتحدة

المورد الأفضل للعام للموارد والمعدات في التعليم الابتدائي: شركة مونستر فونيكس المحدودة - المملكة المتحدة

المورد الأفضل للعام للموارد والمعدات في التعليم الثانوي: ذا ليج أوف إكسترا أوردنري مايندس 2.0 - بولندا

أفضل تطبيق/برنامج مجاني/مورد تعليمي: أمبليفاي للتعليم - الولايات المتحدة

أفضل منتج لتعزيز الفنون والموسيقى والمسرح في الفصول الدراسية: المدرسة الدولية للموسيقى (بالشراكة مع يو ستوديو، محطة العمل الصوتية الرقمية المصممة خصيصاً للمدارس)

المورد الأفضل للعام للموارد والمعدات الشمولية والمصممة لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة: كينتراكت - المملكة المتحدة

المورد الأفضل للعام للموارد والمعدات في السنوات المبكرة: مناهج التعليم الدولية الخاصة بالسنوات المبكرة - المملكة المتحدة

أفضل منتج مستدام/صديق للبيئة: كابيس - المملكة المتحدة

أفضل منتج للواقع الممتد/الافتراضي/المعزز: ساندبوكس إيه آر من شركة ديسكفري إديوكيشن أوروبا المحدودة - المملكة المتحدة

أفضل تطبيق/برنامج /مورد تعليمي مدفوع: كاهوت - النرويج

المورد الأفضل للعام للموارد والمعدات في التعليم العالي: سنابليفاي - جنوب أفريقيا

أفضل شركة ناشئة للعام: إيرث واريورز غلوبال - الهند

أفضل منتج لتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات/علم الروبوتات/البرمجة: ترستي - دولة الإمارات

أفضل منتج لتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات/علم الروبوتات/البرمجة: حزمة SPIKE™ Essential من LEGO® Education - الولايات المتحدة

جائزة إشادة لجنة التحكيم - فئة الموردين: منصة ألِف - دولة الإمارات

حظي المعرض بإشادة واسعة من الجهات العارضة، حيث رسخ مكانته كمنصة مهمة لزيادة الوعي بمنتجاتها وخدماتها والتفاعل مع أبرز صناع القرار في القطاع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت آشلين أونتونج، مديرة التعليم في مركز آبسلوت أدفينشر: "نشارك لأول مرة في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي، ما أتاح لنا التواصل مع عملائنا مباشرة. ويشكل التواصل مع العملاء تحدياً رئيسياً يواجه جميع العلامات في عالم الأعمال، لكن المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي نجح بتجاوز هذا التحدي ليمنحنا فرصة مقابلة عملائنا مباشرة، ومشاركة أفكارنا والتعريف بعلامتنا. وقدم المعرض منصة أتاحت لنا مقابلة عدد مميز من العملاء المحليين والعالميين من مناطق مختلفة، مثل قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك ممثلين عن الجامعات. كما شكّل المعرض فرصة للتعرف على عملاء لم نكن نعلم بوجودهم على ساحة الأعمال".

وأعرب الزوار عن إعجابهم بتنظيم المعرض الذي فاق كل التوقعات، حيث منحهم فرصة التعرف على أفكار ورؤى قيمة حول الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في الفصول الدراسية والمدارس، إلى جانب دعم جهودهم للارتقاء بمسيرتهم المهنية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سارة مارتينيز ريبولو، معلمة الموسيقى في مدرسة نورث لندن الجامعية جيجو: "المعرض فعالية فريدة من نوعها وفرصة مثالية لتطوير قطاع التعليم في المستقبل. ويسرني رؤية هذا التصميم الكبير على الالتقاء هنا بعد معاناتنا مع التحديات التي نتجت عن أزمة كوفيد-19، حيث وفر لنا المعرض فرصة لمشاركة أفكارنا والارتقاء بقطاع التعليم مجدداً. كما أنه من الرائع رؤية هذه العزيمة المتجددة والتركيز الكبير على تحسين واقع التعليم في المستقبل".

وأشاد المتحدثون الرئيسيون بتنظيم المعرض، معربين عن سعادتهم بالتجربة الإيجابية والخبرة الكبيرة التي اكتسبوها من المشاركة والتحدث في هذا المعرض التعليمي المرموق.

وتعليقاً على هذ الموضوع، قال الدكتور ستيفن سومر، المدير العام لمدارس مسك: "حقق برنامج المؤتمر للمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي نجاحاً استثنائياً. وسررت بالمشاركة في عدد من النقاشات القيمة، من بينها جلسة حوارية حول قادة المدارس في منطقة الشرق الأوسط، وأخرى حول المدارس المبتكرة والابتكار في مجال التعليم، وألقيت كلمة حول تطوير المساحات التعليمية والصفوف الدراسية. ويسعدني أن المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي منحني فرصة التحدث عن هذه المواضيع لأول مرة".

ويُقام المعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم في دبي2023 بتنظيم من تارسوس، ويركز بشكل رئيسي على تلبية الطلب المتنامي على المستلزمات والحلول التعليمية، مدفوعاً بتزايد عدد المدارس الدولية في منطقة الشرق الأوسط. كما يهدف إلى تزويد المعلمين بالأدوات والموارد التي يحتاجونها من أجل الاستجابة للمتطلبات المتزايدة في قطاع التعليم، ولا سيما في ظل الأرقام القياسية التي وصل إليها، حيث بلغ عدد المدارس الدولية في المنطقة 2.068 مدرسة تضم أكثر من 1.9 مليون طالب. ويسلط المعرض الضوء على العديد من الموضوعات والمجالات المهمة، بما في ذلك الاستدامة وتكنولوجيا التعليم والرفاهية، بالإضافة إلى المرحلة الانتقالية بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي.

لمزيد من المعلومات حول المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم أو للمشاركة في دورة العام القادم وحجز الأكشاك، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.gessdubai.com أو التواصل معنا على البريد الإلكتروني enquiries@gesseducation.com.

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لمحة حول المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي:

المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي هو المؤسسة التعليمية الرئيسية في الشرق الأوسط منذ 16 عاماً، ويُتيح المعرض للمعلمين إمكانية الوصول إلى منتجات وحلول تواكب احتياجات الفصول الدراسية الحديثة وتساهم في تغير طرق تعلّم الطلاب. ويترافق المعرض مع تقديم برنامجٍ موسع يتضمن مؤتمرات وحفلاً لتوزيع الجوائز، ما يجعل منه فعالية شاملة ومتكاملة لقطاع التعليم في دبي.