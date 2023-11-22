باقة من الأنشطة يقودها الابتكار لمزيد من فرص الاستثمار الضخمة

أكبر معرض في الشرق الأوسط لعشّاق القهوة والشوكولاتة

مسابقات دولية وجوائز نوعية لدعم نمو المنشآت في قطاع صناعة القهوة والشوكولاتة

100 نشاط مصاحب سيشهدها المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة وهو أكبر تجمع لرواد الاعمال والمختصين والمهتمين بهذا المجال في الشرق الأوسط في نسخته التاسعة التي تقام في العاصمة الرياض في الفترة من 5 الى 9 ديسمبر/كانون الأول، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

يشارك في أنشطة المعرض جمعية القهوة المختصة السعودية، بالإضافة إلى نخبة من الجهات المحلية والعالمية.

الانشطة المصاحبة للمعرض

وتتضمّن أجندة فعاليات المعرض بنسخته التاسعة الكثير من الأنشطة منها من المسابقات والبطولات في مقدمتها بطولة السعودية للباريستا المعتمدة ضمن بطولات الباريستا العالمية، وبطولة التقطير السعودية والتي تقام لأول مره في السعودية بإعتماد عالمي، والعديد من أنشطة وجوائز تشجيع الابتكار ونمو المؤسسات المتخصصة في مجال القهوة وصناعة الشوكولاتة، بالاضافة الى جوائز "الشرق الأوسط للقهوة والشوكولاتة"، والتي ستمنح لمنشآت القهوة والشوكولاتة الأكثر نمواً في الشرق الأوسط، دعماً لتنمية الميزان التجاري المحلي وتنمية ايرادات الصادرات غير النفطية.

كما يصاحب المعرض إقامة عدد من ورش العمل والجلسات الحواريّة في مجال التوجه العالمي للقهوة والشوكولاتة ومحور ومن أهمّها "مؤتمر الشرق الأوسط للقهوة" (MECO)، وهو أحد اكبر المؤتمرات المخصصة في القهوة، ويجمع متحدثين عالميين، ويتضمن عدة محاور رئيسة تشمل مستقبل زراعة القهوة وسلالاتها والتقنيات المتقدمة في التحميص والتحضير، فضلاً عن العديد من المحاور البارزة الأخرى.

فرص للاستثمار

ويستضيف المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة مجموعة من رواد الأعمال المهتمين بالاستثمار في مجال القهوة والشوكولاتة على المستويين المحلي والعالمي، ويعدّ الحدث منصة للتواصل مع الشركات الكبرى المشاركة وآلاف المهتمين من خلال لقاءات للتعرف أكثر على الفرص التي يقودها الابتكارات وتميز المنتجات في هذا المجال. وستتناول الجلسات العلمية والحوارية المصاحبة للمعرض هذا العام فرص الاستثمار في صناعة القهوة والشوكولاته والتحديات التي تواجه هذا القطاع في ظل التغير المناخي وأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة اليوم في صناعة القهوة والشوكولاتة، بالإضافة إلى الفرص والأفق التي تنتظر تجارة القهوة والشوكولاتة.

فوائد فريدة وحصرية

ويضم المعرض أبرز المنتجات المتعلقة بالمجال ومنها: آلات ومعدات القهوة والشوكولاتة وملحقاتها، تحميص البن والمواد الخام للشوكولاتة، فرص الامتياز في مجالات القهوة والشوكولاتة، معدات ومصانع الطباعة والتغليف، مستلزمات القهوة والشوكولاتة، وذلك بمشاركة وحضور عدد من تجار وموردي ومصدري القهوة والشوكولاتة.

إقبال ضخم

وشهد المعرض العام الماضي إقبالاً كبيراً من الزوار، تخطى الـ 220 ألف زائر على مدار 5 أيام، بمشاركة أكثر من 400 جهة محلية ودولية من أكثر من 40 دولة من جميع أنحاء العالم. ويعكس حجم الإقبال الضخم الذي يلقاه المعرض السمعة المرموقة والتميز اللافت الذين حصدهما في الأعوام الماضية، والذي جعله واحداً من أهمّ المعارض التجاريّة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية والحدث الأضخم المختص بالقهوة والشوكولاتة على مستوى منطقة الشرق الأوسط. والمعرض حائز على اعتراف من قبل الرابطة العالمية لصناعة المعارض (UFI)، باعتباره معرضاً دولياً مطابقاً للمواصفات والمقاييس المنصوص عليها، بالإضافة إلى حصوله على اعتماد جمعية القهوة المختصة (SCA).

#بياناتشركات

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نبذة عن المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة:

يُعدّ المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة أكبر حدث دولي سنوي لصانعي ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاتة في العالم، ويُقام تحت رعاية أبرز العلامات التجارية. والتي تستقطب أكثر من 300 وجهة محلية ودولية لأكثر من 40 دولة حول العالم.

وهو عضو معتمد في جمعية القهوة المختصة،(SCA) وحائز على اعتراف دولي، كونه يتماشى مع المقاييس والمواصفات الدولية المنصوص عليها من قبل الرابطة العالمية لصناعة المعارض (UFI) .

ويقام المعرض سنوياً على مدار 5 أيام، في العاصمة السعودية الرياض. ويشكل الحدث ملتقى لتبادل الخبرات وعرض أجدد المنتجات، كما يُعتبر منصة فريدة من نوعها تشتمل على مسابقات متنوعة وتهدف إلى فتح آفاق جديدة والترويج للعلامات التجارية وتعزيز فرص البيع.

