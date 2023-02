النجمة النيوزيلندية ليديا كو المصنفة الأولى عالميًا، والنجمة التايلاندية أثايا ثيتيكول الرابعة على مستوى العالم يشاركن في أكبر بطولات الجولة الأوروبية للسيدات لهذا العام بمجموع جوائز يبلغ 5 ملايين دولار أمريكي

جدة، المملكة العربية السعودية: أقامت اللجنة المنظمة لبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة مؤتمرًا صحفيًا بمشاركة النجمة النيوزيلندية "ليديا كو" المصنفة الأولى عالميًا في قولف السيدات والنجمة التايلاندية "أثايا ثيتيكول" المصنفة الرابعة، وذلك قبل انطلاق الحدث العالمي تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات والذي يُقام على أرض ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 16 إلى 19 فبراير 2023.

وبحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، عبّرت كو وثيتيكول عن سعادتهما بالعودة إلى المملكة والتنافس مع 120 لاعبة من نخبة أسماء الجولة والمصنفات العالميات على لقب البطولة في نسختها الرابعة، وللحصول على أكبر حصة من مجموع جوائز هو الأكبر في تاريخ الجولة الأوروبية للسيدات بواقع 5 ملايين دولار أمريكي.

وقالت ليديا كو: "لم أتمكن من المشاركة في نسخة العام الماضي، ولكني سعيدة جدًا للعودة هذا العام لملعب ونادي رويال غرينز، المكان الذي أمتلك فيه ذكريات جميلة عندما حصلت على اللقب في عام 2021. من المهم بالنسبة لي التواجد في أماكن مختلفة حول العالم لنشر رياضة القولف وإلهام المزيد من الفتيات والسيدات، ومن الرائع مشاهدة التطور والانتشار الذي حدث هنا في ظل إقامة العديد من البطولات العالمية للقولف"

وأضافت: "بطولة ارامكو السعودية النسائية الدولية ستكون أولى البطولات التنافسية التي أشارك بها لهذا العام، لذا يجب أن أكون في كامل تركيزي حتى أتمكن من مجاراة بقية اللاعبات وبالأخص من كانت لهن فرصة المشاركة في منافسات سابقة منذ بداية العام. الحالة الجوية ستلعب دورًا مؤثرًا بكل تأكيد، ولكن قمت بأداء جيد في ظروف مشابهة بمشاركتي الأخيرة وأتمنى الاستمرار في هذا الأمر وتقديم مستوى جيد يساهم في منحي دفعة معنوية وبداية قوية لانطلاقتي في هذا الموسم".

وقالت أثايا ثيتيكول: "من الرائع العودة للمنافسة والمشاركة في بطولات الجولة الأوروبية للسيدات وتكرار زيارتي للمملكة التي أعلم بأنها تقوم بعمل مميز في دعم قولف السيدات على مدار العام، سعيدة بتواجدي هنا، فأنا لاعبة ناشئة وجديدة على الساحة، لذا تواجدي بين أفضل لاعبات القولف على مستوى العالم هو تجربة ثرية وسوف أستغلها لتعلم المزيد وتحديدًا من

أمثال ليديا، إنها لاعبة استثنائية حيث نجحت في تحقيق الفوز عندما كانت أصغر مني بكثير، فهي لاعبة ملهمة فعلا للأجيال القادمة"

وتعتبر "بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة" ثالث البطولات في روزنامة عام 2023 للجولة الأوروبية للسيدات، ويتساوى مجموع جوائزها المالية مع مجموع جوائز بطولة السعودية الدولية للرجال المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية والتي اختتمت في الأسبوع الماضي بفوز المكسيكي أبراهام آنسر. وهو الامر الذي رحبّ به مجتمع القولف العالمي، ووجد دعمًا كبيرًا من أسماء لامعة في قولف الرجال مثل الأمريكي هارولد فارنر ومواطنه باتريك ريد والإسباني سيرجيو جارسيا.

حيث عبّر فارنر عن تضامنه مع اللاعبات وحقهن في الحصول على فرص مساوية للاعبين حيث يقمن ببذل جهد كبير ومماثل لما يقدمه الرجال من التزام طوال الموسم مسلطًا الضوء على أهمية الدعم الذي تقوم به قولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف مع مختلف الرعاة والشركاء. وأوضح ريد بأن رياضة القولف مُكلّفة ماديًا وتتطلب حصول من يمارسها على الدعم المستمر بالنسبة للاعبين واللاعبات بنفس الدرجة. في حين أكد جارسيا بأنها خطوة رائعة وتعكس جهود المساواة في رياضة القولف.

لمزيد من المعلومات حول بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، أو لحجز التذاكر المتوفرة مجانًا، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.golfsaudi.com.

نبذة عن قولف السعودية

تأسست شركة قولف السعودية بهدف تعزيز المشاركة في بطولات الجولف التي تستضيفها المملكة، حيث تشرف على تأمين مرافق رياضية عالمية المستوى، معتمدةً على أفضل الممارسات لتحقيق التميز في العمليات. وتتعاون قولف السعودية مع قادة القطاع من كافة أنحاء العالم سعياً منها للاستفادة من الفرص التجارية الكبيرة التي تتيحها هذه الرياضة لتعزيز مكانة القولف في المملكة وتسخّير المواهب السعودية في بناء برنامج رياضي مزدهر يقود المملكة إلى تربع عرش الساحة الدولية.

نبذة عن الاتحاد السعودي للقولف

يلتزم الاتحاد السعودية للقولف بتحويل المملكة العربية السعودية إلى دولة رائدة في عالم رياضة القولف، حيث يشرف على وضع الاستراتيجيات التنظيمية والتعليمية التي من شأنها أن تلهم الناس للمشاركة في هذه الرياضة. ويحظى الاتحاد السعودي للقولف الذي يتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً له بالعضوية الكاملة في مجلس اتحادات القولف الوطنية، كما يسعى إلى وضع برنامج متكامل لبناء فريق وطني والارتقاء به، والإشراف على نظام مركزي لتصنيف اللاعبين، وتأمين فرص متميزة لمشاركة الهواة في بطولات محلية ووطنية بهدف تعزيز الاهتمام بهذه الرياضة وزيادة عدد المشاركين بها في كافة أنحاء المملكة.

نبذة عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

تعدّ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) أكبر مدينة جديدة ممولة من القطاع الخاص في العالم. تقع المدينة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية وتغطي مساحة 181 كم مربع، أي تقريباً بحجم مدينة واشنطن، العاصمة الأمريكية. وتضم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ميناء الملك عبد الله ومناطق الأحياء الساحلية، ومنطقة قطار الحرمين السريع والوادي الصناعي. وتجري أعمال تشييد وتطير المدينة حالياً من قبل ’إعمار المدينة الاقتصادية‘، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست عام 2006.

نبذة عن نادي وملعب رويال غرينز

يقدم نادي وملعب ’رويال غرينز‘ تجربة حصرية من الدرجة الأولى في رياضة القولف، ويقع مقر النادي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية. ويمتلك النادي ملعب قولف مذهل ومخصص للبطولات يضم 18 حفرة، ومن تصميم شركة ’يوروبيان قولف ديزاين‘، وهو يقدم تجارب قولف لا مثيل لها. ويتمتع النادي بموقع متميز وإطلالة ساحرة على شاطئ البحر الأحمر، ويوفر لأعضائه منطقة حصرية تضم أماكن مخصصة لتناول الطعام، وردهة فسيحة، وغرفة خاصة لتدخين السيجار، ومكتبة للمطالعة، ومركزاً لإدارة الأعمال، وغيرها من المرافق الفاخرة الأخرى. ومن المرجح أن يصبح نادي وملعب’رويال غرينز‘ واحداً من أفضل الأندية الرياضية والوجهات الترفيهية في المنطقة، وذلك بفضل ما يحتضنه من مرافق رياضية فائقة التطور، وأكاديمية للجولف، ومركز السبا، ومجموعة واسعة من المطاعم والأماكن الترفيهية.

نبذة عن الجولة الأوروبية للسيدات:

Ladies European Golf Venture Limited ، الشركة التي تدير جولة السيدات الأوروبية ، هي مشروع مشترك بين Ladies European Tour و Ladies Professional Golf Association ، والتي بدأت في 8 يناير 2020 وتم تشكيلها لزيادة فرص اللعب للاعبات الجولف في أوروبا. يتألف مجلس إدارتها من 12 مديرًا ، بما في ذلك مفوض LPGA مايك وان ، والرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية كيث بيلي ، والرئيس التنفيذي لشركة R & A ، مارتن سليمبرز ، ورئيس LET ، مارتا فيغيراس دوتي. سيقود الكيان الرئيس التنفيذي الكسندرا أرماس.

موسم 2020 LET هو السلسلة 42 من بطولات الجولف منذ أن تأسست الجولة الاحترافية في عام 1978 ويمثل الإصدار الأول من Race to Costa del Sol. سلسلة LET Access هي جولة التطوير الرسمية لـ LET ، وقد تم تشكيلها لمنح اللاعبين فرصة للمنافسة والتقدم في LET وتحقيق أحلامهم في لعبة الجولف الاحترافية.

