الدوحة، قطر: حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على جائزة أفضل بنك في قطر لعام 2023 من مجلة ذا بانكر، التابعة لمجموعة فايننشال تايمز العالمية. وتؤكد هذه الجائزة المرموقة مكانة المصرف الرائدة في هذا القطاع، مما يعزز ريادته في القطاع المالي في قطر.

وتلقي هذه الجائزة الضوء على المتانة المالية التي يتمتع بها المصرف والتي تنعكس من خلال مركزه الرأسمالي القوي وجودة أصوله ونمو الأرباح باستمرار. كما تبرز اعتماد المصرف أحدث التقنيات التي تضع معايير جديدة لتجربة فريدة للعملاء، كما تؤكد على التزام المصرف بمبادئ الاستدامة.

حافظ المصرف في السنوات الأخيرة، على النمو المستدام من خلال نتائج مالية تراكمية ايجابية مؤكداً ريادته في القطاع المالي الإسلامي. ويتجلى التزام المصرف بالابتكار في جهوده لتوفير حلول مالية متطورة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتوضح الأرقام المالية الاستثنائية التي يحققها المصرف في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك أفضل نسبة كفاءة لعامين متتاليين، التزامه بتقديم القيمة المضافة باستمرار لمساهميه. لقد غيرت مبادرة المصرف الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي المشهد المصرفي، حيث قادت المصرف إلى آفاق جديدة في التركيز على العملاء ورضاهم ونمو الإيرادات والكفاءة التشغيلية.

وخلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2023، حقق المصرف نمواً في صافي أرباحه بنسبة 7.2% ليصل إلى 3,055 مليون ريال قطري. كما شهد إجمالي الأصول ارتفاعاً بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 187 مليار ريال قطري. وأكدت وكالة موديز على تصنيف الودائع طويلة الأجل عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي يوليو 2023، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف المصرف عند "-A" مع نظرة مستقبلية إيجابية. وفي مايو 2023 رفعت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني التصنيف طويل الأجل للبنك عند "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعلاوة على ذلك، ضمن التركيز الاستراتيجي على التحول الرقمي ريادة المصرف في هذا الصدد. كما أدى التزامه بالابتكار والاستراتيجيات التي تركز على العملاء إلى تحولهم بشكل كبير نحو القنوات الرقمية، وهو ما حقق نتائج مبهرة مثل زيادة المبيعات ونمو الإيرادات وانخفاض التكاليف.

ويتماشى التزام المصرف الجدير بالإشادة بالاستدامة مع المعايير الوطنية والدولية، ويؤكد على ذلك دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياته وإطار إدارة المخاطر، إلى جانب دعم المشاريع المستدامة.

وتعليقاً على الفوز بالجائزة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يعد هذا التقدير بمثابة شهادة على نهجنا الفريد لنمو الأرباح من خلال تحقيق نتائج ربحية سنوية قوية وثابتة. إن قدرتنا على تقديم قيمة للمساهمين ترتكز على مزيج استراتيجي من الابتكار والتنفيذ المركّز، مدعوماً بالرؤية الإستراتيجية لمجلس الإدارة وتفاني كل فرد في الفريق لتقديم أداء استثنائي. لقد كنا في طليعة الخدمات المصرفية الرقمية، حيث قدمنا لعملائنا الأدوات اللازمة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بشؤونهم المالية. وفي الوقت نفسه، قمنا بدور كبير في دعم التحول نحو اقتصاد مستدام، ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات تقييم الائتمان وإدارة المخاطر في المصرف، ومن ثم تعزيز الممارسات المستدامة بين المقترضين من الشركات. وفي هذه المناسبة، أود أن أعرب عن تقديري لمجلس الإدارة وفريق عمل المصرف وعملائنا على ثقتهم ودعمهم".

تعد جوائز "أفضل بنك " التي تمنحها مجلة ذا بانكر من أرقى الجوائز في المجال المصرفي، وغالباً ما تُشَبَّه بجوائز الأوسكار في الصناعة المصرفية. وصممت هذه الجوائز لتسليط الضوء على التميز على المستوى العلمي، وهي بمثابة شهادة على الإنجازات المتميزة في المجتمع المصرفي. ويقوم الحكام المتميزون بتقييم أداء البنوك في جميع أنحاء العالم بدقة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل الأداء والابتكار وتقديم القيمة المضافة للعملاء والقيادة المجتمعية. وعبر هذه العملية الصارمة يتم اختيار بنك واحد فقط للفوز من كل دولة من أصل 120 دولة.

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