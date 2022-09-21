المنامة، مملكة البحرين: احتفى المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، بمجموعة جديدة من موظفيه المتميزين ضمن برنامج "الأداء المتميز"، وذلك تقديراً لمساهماتهم الاستثنائية وما بذلوه من عطاء مُميز إتجاه العملاء وجهودهم للارتقاء بمستوى أدائهم الوظيفي.

وشمل التكريم السيد فواز محمود السندي، اخصائي تمويل عقاري، والذي حصد جائزة التميز في خدمة العملاء، والسيدة شيخة سامي سيار، ممثل خدمات الزبائن، والتي نالت جائزة التميز في مبيعات الأصول، والسيدة يسرى عبدالله المعتوق، أمين صندوق، والتي نالت جائزة التميز بتسويق واستقطاب الودائع، في حين تم منح جائزة الفريق المتميز لكل من السيدة فاطمة خليل محمد، مدير أول العمليات، والسيد حسن عبدالعزيز الزياني، مدير أول التمويل التجاري، والسيدة مريم عثمان ال محمود، مدير العمليات، والسيد محمد سليمان إسحاق، مدير العمليات، والسيد حسان غلام معروف، مدير العمليات، والسيد محمد طارق شويطر، مدير العمليات، والسيد حسين عبدالأمير عبدالله، مدير مساعد التمويل التجاري، والسيدة لينا عيسى عجلان، مدير مساعد العمليات، والسيد فيصل خالد إبراهيم، مسؤول العمليات، والسيدة عائشة عبدالله الصقعبي، مساعد أول العمليات، والسيد عبدالله عارف العلوي، مساعد أول العمليات.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، بالقول: "يسرنا أن نحتفي بمجموعة جديدة من موظيفنا الفائزين بجوائز برنامج ’الأداء المتميز‘، وأنتهز هذه الفرصة لأهنئهم واشيد بجهودهم المخلصة التي ساهمت بلاشك في تحقيق توجهات المصرف نحو تقديم أعلى مستوى من الخدمات والمنتجات والحلول المبتكرة للعملاء الكرام، إضافة إلى سعيه الدائم للمحافظة على مكانته الرائدة بين المصارف الإسلامية في المملكة."

وأضاف القصيبي بالقول: "نواصل في المصرف الخليجي التجاري من خلال برنامج ’الأداء المتتميز‘ تكريم كوادرنا البشرية المؤهلة في كافة أقسام وفروع المصرف والاحتفاء بهم بصورة دورية، وذلك إيمانًا منا بأهمية تكريم وتقدير الطاقات المتميزة، واعترافًا بجهودهم المخلصة وخلق المزيد من الحوافز لهم لبذل المزيد من العطاء والإنجاز لتلبية تطلعات عملاؤنا الكرام."

ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً إستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

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