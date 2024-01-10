يهدف تصميم تطبيق "المشرق الإمارات" الجديد إلى تقديم تجربة مستخدم متطورة

يركز المشرق على تحقيق نمو مستقبلي من خلال الإستفادة من القدرات المصرفية الرقمية المتقدمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق تطبيقه المبتكر الجديد للهاتف المحمول "المشرق الإمارات العربية المتحدة" (Mashreq UAE)، وذلك في إطار سعيه لتزويد عملائه بتجربة رقمية متميزة. ويمثل هذا التطبيق الجديد مرحلة جديدة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، حيث أنه يقوم بدمج التطبيق السابق مع تطبيق المشرق نيو، مقدماً منصة موحدة. ويتيح هذا الدمج للعملاء الاطلاع على جميع تعاملاتهم المالية، مما يعزز تجربتهم المصرفية لتكون أكثر راحة وملاءمة.

هذا وتم تصميم تجربة المشرق نيو المطورة والتي يتم تقديمها من خلال تطبيق "المشرق الإمارات"، مع إعطاء الأولوية القصوى للعميل، حيث تقدم هذه التحسينات تجربة شخصية مع مجموعة من الميزات مثل العروض المصممة خصيصاً لبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم التي يمكن رؤيتها على لوحة تحكم التطبيق. ويهدف هذا التطبيق الذي يتمتع بتصميم أكثر بساطة إلى توفير تجربة مميزة لجميع العملاء، مما يجسد جوهر جهود المشرق في التركيز على العملاء.

وفي معرض تعليقه، قال فرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: "تتجه البنوك التي تركز على تعزيز بنيتها التحتية الرقمية إلى تحقيق نموٍ كبير في حجم مشاركة العملاء، وذلك بفضل قاعدة المتعاملين التي تستمر في التطور لتصبح أكثر ذكاءً تكنولوجياً في إطار سعيها نحو الراحة والبساطة وتقديم تجربة مصرفية مخصصة. ونظراً لأنه من المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، يتمتع المشرق بتاريخ حافل يتخطى مجرد تقديم منتجات وخدمات جديدة، الأمر الذي أتاح لنا تحقيق الريادة في مجال توفير أفضل التجارب التي تعود بالنفع على عملائنا. وانطلاقاً من النجاح الكبير الذي حققته منصاتنا المصرفية الرقمية سواء في الإمارات أو الأسواق العالمية الأخرى، قمنا بالتوسع في أسواق جديدة، مثل مصر وباكستان، وعملنا على توسيع نطاق وجودنا في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعد تجربة المشرق نيو الجديدة التي نوفرها من خلال هذا التطبيق الجديد علامة فارقة أخرى في رحلتنا لابتكار تجارب رقمية غير مسبوقة لعملائنا".

من جانبه، قال رادو توبليشيانو، رئيس المشرق نيو والخدمات الشخصية في المشرق: "نسعى من خلال تجربة المشرق نيو إلى الاستمرار في ريادة مستقبل الخدمات المصرفية، فهي أكثر من مجرد عملية تطوير تكنولوجي، إذ أنها تمثل محوراً استراتيجياً لابتكار تجارب رقمية متكاملة تركز على العملاء. وهذا التطبيق ليس مجرد بوابة لخدمات مصرفية فعّالة وآمنة، بل أيضاً انعكاس مثالي لالتزامنا بفهم وتلبية الاحتياجات المالية الفريدة لعملائنا. ونحن نعمل على إعادة تحديد وتعريف معايير الخدمات المصرفية الرقمية، بما يضمن أن يكون كل تفاعل مع هذه الخدمات مخصصاً وآمناً، وقبل كل شيء، سهل الاستخدام. ولا يقتصر هدفنا على تلبية توقعات عملائنا المتمكنين رقمياً فحسب، بل تجاوزها، مما يجعل من المشرق البنك المفضل للخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة والموثوقة".

الجدير بالذكر أن التطبيق الجديد مصمم للعملاء والمهنيين الذين غالباً ما يضطرون لإدارة شؤونهم المالية أثناء التنقل. كما يوفر هذا التطبيق لعملاء المشرق الحاليين رؤية موحدة لتعاملاتهم مع البنك، ويتيح لهم تسجيل دخول واحد لتعزيز سهولة الاستخدام، وتجربة مخصصة. وتعد خدمة عملاء التطبيق المتوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر برنامج Chatbot الرقمي، المساعد الافتراضي من المشرق، من أبرز ميزات هذا التطبيق، حيث تقدم دعماً فورياً وإدارة مباشرة للمعاملات. وسيستفيد العملاء الجدد من تجربة انضمام رقمية بالكامل، مما يسمح لهم بفتح حساب بسرعة وأمان بمجرد المصادقة البيومترية من خلال مسح الوجه. وتوفر هذه المصادقة عملية سريعة وآمنة ومبسطة، مما يجعل عملية اتخاذ القرار أسهل للعملاء.

ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق تطبيق "المشرق الإمارات" إلى تعزيز معدلات مشاركة المستخدمين بشكل كبير، الأمر الذي يعكس قدرات التطبيق على إحداث تحول كبير في التجربة المصرفية الرقمية لمستخدميه. وتتوافق هذه التحسينات مع رؤية المشرق للتطبيق على مدى السنوات المقبلة، والتي تهدف إلى ضم جميع العملاء الجدد بشكل رقمي، وتقديم مجموعة شاملة من الخدمات، وترسيخ مكانته باعتباره التطبيق المصرفي الأفضل في السوق.

#بياناتحكومية

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نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

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