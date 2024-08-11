المنامة ـ جامعة الخليج العربي: زار المشاركين في المخيم الصيفي لروّاد المستقبل الذي ينظمه بنك البحرين الإسلامي(BisB) بالشراكة مع إنجاز البحرين، المركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبدالله الطبية، التابع لجامعة الخليج العربي، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مخيم «روّاد المستقبل» التي ينظم بهدف تأهيل الجيل القادم من القادة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عامًا من خلال توفير تجارب تعليمية وترفيهية.

وخلال الزيارة، رحب الرئيس التنفيذي للمركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور سلمان حمد الزياني بالمشاركين في مخيم «روّاد المستقبل» الصيفي، مشيداً بأهداف المنظمين في بنك البحرين الإسلامي ومؤسسة إنجاز البحرين حيث العمل الدؤوب على تمكين المشاركين من الاطفال والناشئة والشباب من الاطلاع عن كثب على العالم المهني في القطاع الطبي، عن طريق اصطحابهم في رحلات تعليمية لمجموعة من أكبر المؤسسات في المملكة، وتوفير الفرصة لهم للالتقاء بشخصيات طبية وبقادة الأعمال، والتعرف على طبيعة العمل في مختلف القطاعات، لتطوير مهاراتهم الحياتية على مختلف الأصعدة من خلال الزيارات الميدانية، وتحديات الابتكار.

وقال الدكتور الزياني: "يمثل التعاون بين المركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبدالله الطبية والمؤسسات المشاركة، سواء كانت خاصة أو أهلية، شراكة استراتيجية أساسية لتحقيق التنمية الصحية المستدامة في مجتمعنا، فهذا التعاون المشترك، الذي يقع في صميم مسؤوليتنا الاجتماعية، يساهم في توفير خدمات صحية أكثر شمولية، وتعزيز الوعي الصحي، وبناء مجتمع أكثر صحة وحيوية"، واضاف قائلاً: "لدينا نقاط التقاء تجمعنا من خلال الاهداف الاستراتيجية الرامية إلى تبني مبادرات هادفة تعمل على تمكين وتطوير الشباب البحريني وتمكينهم من الاطلاع على مسارات طبية ومهنية مختلفة تتماشى مع اهتماماتهم وطموحاتهم من خلال خوضهم للتجارب التعليمية المختلفة الساعية إلى صقل إمكانياتهم وتعزيز روح الابتكار لديهم، وذلك من أجل بناء أساس قوي لمستقبلهم المهني، لكونهم قادة المستقبل الذين سيسهمون بشكل كبير في تقدم وازدهار مملكة البحرين".

هذا، واشتملت الزيارة على عدة محطات بدأت بالمحطة الأولى بجولة في سيارة الإسعاف بغرفة الطوارئ، ثم استكشاف العيادات الطبية الخارجية بالمركز الطبي الجامعي حيث طب الأسنان مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الابتسامات الصحية والمشرقة، ثم قسم الأشعة، إلى جانب تنظبم ورش عمل في الممارسة العملية للإسعافات الأولية.

يشار إلى ان المركز الطبي الجامعي يُعد نواة لمدينة الملك عبدالله الطبية، ويقدم خدمات طبية بمواصفات عالمية تشمل جميع التخصصات بما في ذلك الأمراض الوراثية، والأمراض الصدرية، والجلدية وجراحة التجميل، ووحدة العلاج الطبيعي، وجراحة السمنة، وطب الأسرة والتغذية، والمسالك البولية، والمخ والأعصاب، وطب الأطفال، والجراحة العامة والمناظير، والقلب، والأسنان، والباطنية والكلى، والعيون، والنساء والولادة والمساعدة على الإنجاب، إلى جانب خدمات الطوارئ والإسعاف وجناح العمليات وغرف العزل وأقسام العيون والأنف والأذن والحنجرة والإتزان، وقسم خدمات التجميل والليزر، والمختبر والصيدليات ووحدة الإقامة القصيرة.

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