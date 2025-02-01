الرياض: شارك المربع الجديد، إحدى شركات الصندوق، في منتدى مستقبل العقار في مدينة الرياض؛ يمثل حضور المربع الجديد الاستمرار على نهج الشركة باستثمار الفرص ومواكبة الاتجاهات الرائدة بصفتها لاعباً ضمن القطاع العقاري. وكان المنتدى فرصة للبحث في أفضل جوانب التعاون مع المهتمين في هذا المجال ضمن مختلف أطياف القطاع العقاري، بما في ذلك قادة القطاع والمستثمرين والمطورين، إلى جانب مشاركة الرؤية الطموحة للنمو المستدام للقطاع.

وشارك مايكل دايك، الرئيس التنفيذي للمربع الجديد، في ثالث أيام المنتدى ضيفًا في جلسة حوارية بعنوان "المربع الجديد: أيقونة الابتكار في الرياض". واستعرض الرؤية الاستراتيجية للمربع الجديد، التي تعيد تعريف الحياة الحضرية، واستعرض دور الشركة ومساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جعل الرياض محطة عالمية للابتكار والاستثمار.

ويحتضن المربع الجديد مساحة تبلغ 27 مليون متر مربع من الأصول العقارية ، موزعة على 18 مجتمعاً يسكنها نحو 400 ألف شخص. وستكون الوجهة نموذجاً للتخطيط الحضري يدعم مفهوم التنقل السلس والبنية التحية المستدامة. وعلاوة على ذلك، ستضم الوجهة 100 ألف وحدة سكنية و9 آلاف غرفة فندقية و50 ألف متر مربع من مساحات التسوق. كما تتضمن العديد من المرافق الترفيهية والمؤسسات التعليمية ومنشآت الرعاية الصحية واستاداً رياضياً بسعة تصل إلى أكثر من 45 ألف مقعد، مع وجود مرافق على مستوى عالمي ومدارس متطورة واندماج سلس مع مختلف المناطق التي يغطيها قطار الرياض، فإن الوجهة توفر رفاهية استثنائية.

وقال الرئيس التنفيذي للمربع الجديد:" كان تفاعلنا كبيراً مع شخصيات أساسية في الوزارات، وكذلك الشركاء الاستراتيجيين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وكان التعاون ضرورياً للدفع بآفاق الابتكار وضمان أن يؤدي القطاع العقاري دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية في المملكة. إننا نؤكد التزامنا ببناء وجهة تعيد تعريف المشهد الحضري مع خلق قيمة مستدامة.."

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