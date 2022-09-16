· تم تنظيف شاطئ كايت بيتش احتفالاً باليوم العالمي لنظافة البيئة

· مشاركة مميزة لأطفال قرية سند المركز المتخصص في فهم اضطرابات التوحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة، دبي: نظمت المدينة المستدامة، وهي أول مجتمع مستدام بالكامل في الشرق الأوسط، حملة تنظيف مجتمعية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لنظافة البيئة. وشملت هذه المبادرة حملة تنظيف لشاطئ "كايت بيتش" جرى تنظيمها بالتعاون مع بلدية دبي.

شارك في هذه الحملة أطفال من "قرية سند" التي تُعدُّ أكبر مركز في المنطقة لفهم اضطرابات طيف التوحد وغيرها من الاضطرابات الأخرى، لتشجيع دمج أصحاب الهمم في مختلف المبادرات البيئية والمجتمعية. وتضمنت المخلّفات التي جمعها المشاركون خلال تنظيف الشاطئ أعقابَ سجائر، وأكياساً ورقيةً وبلاستيكية تم إزالتها من على امتداد الشاطئ الشهير.

لطالما كانت إدارة النفايات من أهم وأبرز الأولويات البيئية الرئيسة للمدينة المستدامة، حيث تعمل المدينة على تقليل النفايات وتشجيع إعادة تدويرها، وقد نجحت في تحويل ٨٩٪ من نفاياتها من مكبات النفايات واتخاذ خطوات مهمة في سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة.

يُذكر أن هذه المبادرة تُعدُّ جزءاً من توجُّهٍ وحراك عالمي يضم ٢٠ مليون شخص من أكثر من ١٨٠ دولة قامت بأنشطة ومبادرات تنظيف لتخليص الكوكب من القمامة وإزالة النفايات من مواقع وأماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم.

#بياناتشركات

- انتهى -