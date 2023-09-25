عمّان: يحتفل المجلس الثقافي البريطاني بمرحلة مهمة في مسيرته باستكمال 75 عامًا على تواجده في الأردن. وبهذه المناسبة، زارت رئيسة المجلس الثقافي البريطاني بالإنابة سارة ساندز الأردن؛ حيث عُقد العديد من الفعاليات البارزة للاحتفال بالعلاقات والتبادلات الثقافية بين المملكة المتحدة والأردن احتفاءً بالدور التعاوني الذي ما يزال المجلس الثقافي البريطاني يقوم به لتوفير فرص لتغيير حياة الشباب في الأردن من خلال عمله في مجالات اللغة الإنجليزية والتعليم والفنون.

وقد أبرم المجلس الثقافي البريطاني شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق برنامج "التدريس من أجل النجاح" لزيادة فرص التعلم وتمكين التربويين. كذلك، أقام المجلس الثقافي البريطاني في 21 أيلول، الذي يُصادف اليوم العالمي للسلام، حفل استقبال في مكتبه الرئيسي في شارع الرينبو جمع شركاءه والجهات المعنية، والذين يعملون معه منذ أمد طويل للتأمل في مسيرة المنظمة وإنجازاتها وتطلعاتها للمستقبل.

وبهذه المناسبة، قال أليكس لامبرت الذي تولى منصب مدير المجلس الثقافي البريطاني في الأردن في أوائل عام 2023: "لقد كان العمل مع الشباب الأردني المميّز ملهمًا للغاية؛ إذ إن إمكاناتهم وفضولهم وثقتهم وروحهم المبادرة مبهرة". وأكمل حديثه قائلًا: "لقد كان وجودي في المجلس الثقافي البريطاني في الأردن خلال هذا العام المهم ومع هذه المجموعة الرائعة من الشركاء والزملاء، بمثابة امتياز وشرف كبيرين، وينتابني إحساس عميق بالهدف عندما أرى كيف تحتضن أجيال من الأردنيين الفرص التي نقدمها في مجالات الفنون واللغة الإنجليزية".

يواصل المجلس الثقافي البريطاني في الأردن التركيز على التعليم والنهوض بحياة الشباب. وبدأت الاحتفالات بانضمام مدير العمليات الدولية في المجلس الثقافي البريطاني تشارلي ووكر، ورئيسة المجلس بالإنابة سارة ساندز إلى الفريق لتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حيث ستعمل الشراكة، بالاستناد إلى النجاح الذي حققه المجلس في تقديم التدريب لمعاهد التعليم العالي، على فتح الأبواب أمام التبادلات الأكاديمية التي تركز على تدعيم التعليم العالي في الأردن من خلال العلاقات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار. والتقيا أيضًا مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ضمن مشروع تدريس اللغة الإنجليزية لمناقشة تعزيز الكفاءة اللغوية وقابلية التوظيف لخريجي الجامعات الأردنية. وتمكّن فريق المجلس الثقافي البريطاني بعد توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم في المنتدى العالمي للتعليم في لندن أيار الماضي من أن يُطلق بنجاح المرحلة الأولية من برنامج "التدريس من أجل النجاح" الهادف إلى تعزيز مهارات 1600 معلم ومعلمة لغة إنجليزية في المدارس الحكومية، وبالتالي تحسين نتائج تعلم اللغة لعشرات الآلاف من الطلبة. وحقق المجلس الثقافي البريطاني كذلك إنجازًا مهمًا آخر بالوصول إلى المدرسة الشريكة رقم 100 في تقديم منهاج التعليم البريطاني في الأردن؛ الإنجاز الذي تم الاحتفال به خلال مؤتمر قادة المدارس الذي حضره قادة المدارس والشركاء للتأمل والتعلم من الابتكار التعليمي والممارسات الفضلى، فيما يتعلق بإثراء حياة الطلبة وآفاقهم المستقبلية.

وعبرت ساندز عن مدى سعادتها بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المجلس قائلة: "يسعدني تواجدي في عمّان للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المجلس الثقافي البريطاني في الأردن. لقد أمضينا تاريخنا الطويل هنا في بناء العلاقات في مجالات الفنون والثقافة والتعليم واللغة، وتعزيز الثقة والتفاهم بين بلدينا. ونتطلع إلى مواصلة هذا العمل لأعوام طويلة أخرى في المستقبل".

تجسّد التزام المجلس الثقافي البريطاني بالتبادل الفني والتعاون الثقافي من خلال برنامج التطوير الفني "التحولات الرقمية" الذي يركز على فرص الإرشاد في مجال الفنون الرقمية، ويُقدم منحًا في الإنتاج وزيارات دراسية إلى المملكة المتحدة. وقد استضاف المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة ومؤسسة Future Everything UK فنانين وممارسين ثقافيين في "وجدان فضاء فني"؛ حيث سيّر نقاشات مع الشباب الأردني حول التحديات والتطلعات وأدوار المجتمع. وستُسهم هذه التصورات في توجيه البرنامج في إصداراته المستقبلية وتعزيز الفرص ودعم المهارات والثقة والصمود بين الفنانين الشباب من أجل إحداث أثر إيجابي في الأردن.

وفي هذا الصدد، علّق الدكتور خالد خريس، مدير عام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة قائلًا: "يفتخر المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بشراكته طويلة الأمد مع المجلس الثقافي البريطاني في الأردن، ويسعدنا أن نرى رسالتنا المشتركة في الفنون تزدهر من خلال تعاوننا الأخير في برنامج التحولات الرقمية، فقد أثبت برنامج التطوير الفني أنه خطوة مهمة في تقدّم مجال الفنون الرقمية في الأردن، ونحن حريصون على مواصلة هذه المسيرة معًا في الأعوام القادمة بهدف بناء قدرات المواهب الرقمية المحلية في مجال الإعلام الرقمي، فضلًا عن إطلاق مسيرتهم الإبداعية محليًا وعالميًا".

يواصل المجلس الثقافي البريطاني من خلال الخبرات والبرامج المبتكرة تعزيز التعاون ودفع الحوار الهادف بين الأردن والمملكة المتحدة الذي يتخطى جميع الظروف ويتطلع إلى المستقبل.

لمزيد من المعلومات حول الفعاليات والأنشطة للاحتفال بمرور 75 عامًا على تأسيس المجلس الثقافي البريطاني في الأردن، يرجى متابعة حملة 75 عامًا في الأردن #75YearsInJordan على وسائل التواصل الاجتماعي وزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.britishcouncil.jo.

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