القاهر: في إطار برنامج "مهارات سيبرانية" ومبادرة" سيبر مصر 360"، نظم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "NTRA" بالتعاون مع شركة هواوي، الرائدة في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورشة عمل تحت عنوان "الأمن السيبراني مسئولية الجميع"، للشركات متناهية الصغر، الصغيرة، والمتوسطة، وذلك بهدف التعريف عن المخاطر التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف القطاع الخاص بصفة عامة والشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة. تم تنظيم الورشة بالتعاون بين المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكاتEG-CERT)) بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة هواوي تحت رعاية المجلس الأعلى للأمن السيبراني.

عُقدت ورشة العمل بحضور نخبة من خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكاتEG-CERT))، وشركة هواوى مصر. وسلطت الورشة الضوء على دور المجلس الأعلى للأمن السيبراني في حماية القيم المعلوماتية للدولة المصرية والآليات والخدمات الرقمية المختلفة التي يتم توفيرها لحماية البيانات والحسابات والأجهزة الشخصية من الاختراق أو الاحتيال.

يأتي تنظيم هذه الورشة تأكيدًا لدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة هواوي في أهمية تعزيز الأمن السيبراني للشركات متناهية الصغر، الصغيرة، والمتوسطة، واستراتيجيات التصدي للهجمات السيبرانية، الذي أصبح جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والأمن القومي للدولة المصرية.

وفي هذا الإطار، أعرب الدكتور/ أحمد عبد الحافظ، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني ونائب المدير التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن سعادته بالتعاون مع شركة هواوي وقال: "أصبح الاهتمام بأمن المعلومات والأمن السيبراني أمراً ضرورياً ولم يعد رفاهية بالنسبة لمجتمع الشركات والمؤسسات والدولة بشكل عام، خاصة مع توجه الدولة نحو التوسع في رقمنة كافة القطاعات، وتطوير البنية التحتية وبناء المدن الذكية تفعيلاً لاستراتيجية مصر 2030".

وتوجه الدكتور/ سمير جابر، رئيس قسم مراقبة الهجمات السيبرانية ونظام الإنذار المبكر في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، لشركة هواوي مصر بالشكر والتقدير لدعمها المستمر وحرصها على تنفيذ ومتابعة تعزيز مستوى الأمن السيبراني في مصر، وقال: "يمثل التعاون مع شركة هواوي مصر علامة فارقة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تسريع وتيرة التحول الرقمي الآمن في مصر عن طريق نقل خبراتنا ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الشعور بالثقة والأمان تجاه العالم الرقمي".

واضاف المهندس/محمد مدكور، كبير مسؤولي الأمن السيبراني بشركة هواوي مصر: "تؤمن هواوي بأن تأسيس فضاء إلكتروني أكثر أماناً يتطلب وجود منظومة منفتحة ومتكاتفة على مستوى القطاع، وأن تقوم هذه المنظومة على الثقة والتكامل بين جهود القطاعين العام والخاص. وانطلاقاً من التزامها بالانفتاح والتعاون لتحقيق نجاح مشترك".

وأوضح مدكور أن هواوي مصر تهدف إلى استعراض خبراتها حول أفضل الممارسات وأحدث الحلول التي تقدمها في مجال الأمن السيبراني إلى جانب عدد كبير من الهيئات والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال، فضلاً عن خبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئات الأكاديمية

الجدير بالذكر أن مشاركة هواوي في فعاليات ورشة العمل تهدف إلى استعراض ونقل خبراتها حول أفضل الممارسات والحلول التي تقدمها في مجال الأمن السيبراني لصد الهجمات الإلكترونية وحماية بيانات المؤسسات باختلاف قطاعاتها في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

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