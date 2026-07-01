باكو، أذربيجان، نظمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان «إزالة مخاطر التجارة والاستثمار من أجل الازدهار الإقليمي»، وذلك على هامش منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026 في باكو.

وعُقدت الجلسة في مركز باكو للمؤتمرات، وجمعت نخبة من كبار ممثلي الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في أذربيجان، ووكالات ائتمان الصادرات، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والبنوك التجارية، وشركات التأمين، والمستثمرين، والجهات الحكومية، والمؤسسات المملوكة للدولة، وقادة الأعمال.

وركزت المناقشات على دور أدوات تخفيف المخاطر في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم التكامل الإقليمي في أذربيجان والدول الأعضاء في المؤسسة ومنطقة منظمة التعاون الإسلامي الأوسع، بما ينسجم مع موضوع الاجتماعات السنوية: «التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام». كما استعرضت الجلسة، التي عُقدت في باكو، كيف يمكن لتأمين المخاطر السياسية وتأمين ائتمان التجارة وحلول تعزيز الائتمان أن تسهم في تحويل الفرص المتاحة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والاتصالات والتصنيع والتجارة إلى مشاريع قابلة للتمويل، مع دعم الدور المتنامي لأذربيجان بوصفها بوابة إقليمية للاستثمار والربط والنمو القائم على التصدير والتكامل مع أسواق منظمة التعاون الإسلامي.

وشهدت الفعالية كلمة رئيسية ألقاها السيد يوسف عبداللهيف، المدير التنفيذي لوكالة ترويج الصادرات والاستثمار في جمهورية أذربيجان (AZPROMO)، حيث أبرز الدور المتنامي لأذربيجان كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والترابط.

وضمت الجلسة كلاً من الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات؛ والسيد يويشيرو أكيتا، رئيس اتحاد بيرن؛ والسيد سوجيثاف سارانجي، المدير التنفيذي ضمن فريق تمويل التنمية والوكالات لدى ستاندرد تشارترد؛ والسيد جون لينتين، الرئيس العالمي للائتمان المهيكل والمخاطر السياسية لدى Specialist Risk Group. وأدار الجلسة السيد إلنور علييف، مستشار رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان (KOBIA).

وقال الدكتور خالد خلف الله، متحدثاً خلال الجلسة: "لا يمكن للازدهار الإقليمي أن يحقق أثره التنموي الكامل إلا عندما تكون فرص التجارة والاستثمار مدعومة بالثقة والقابلية للتمويل وأدوات فعالة لتخفيف المخاطر. وتساعد حلول المؤسسة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين على الانتقال من مرحلة الطموح إلى التنفيذ والإنجاز. ومن خلال شراكات قوية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، تسهم المؤسسة في تعبئة رؤوس الأموال للقطاعات الاستراتيجية، والحد من المخاطر المتصورة والفعلية، ودعم النمو المستدام في الدول الأعضاء وخارجها".

وأكدت المناقشات أن الازدهار الإقليمي يتطلب ما هو أكثر من الربط الإقليمي ومحافظ المشاريع، إذ يحتاج إلى منظومة منسقة تعمل فيها الحكومات والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمستثمرون وشركاء التنمية معاً لإدارة المخاطر وتعبئة التمويل وتحقيق نتائج تنموية ملموسة. وعززت الجلسة دور المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بوصفها محفزاً للتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة من خلال حلول تخفيف المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء الشراكات، ودعم المشاريع الجاهزة للاستثمار في الدول الأعضاء.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بصفتها عضواً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، انطلقت عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في عام 1994، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومع بقية العالم، وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتُعدّ المؤسسةُ الجهةَ الوحيدة متعددة الأطراف في العالم التي تقدّم خدمات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي. وقد كانت المؤسسة سبّاقة في طرح مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة لدعم الشركات والمؤسسات في دولها الأعضاء البالغ عددها 51 دولة. وللسنة الثامنة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة "Aa3" من وكالة موديز، ما يضعها في مصافّ أبرز مؤسسات تأمين الائتمان والمخاطر السياسية عالمياً. كما أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز، للعام الثالث على التوالي، التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف القوة المالية للمؤسسة عند درجة "AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتستند متانة المؤسسة إلى نهج اكتتاب سليم، وشبكة عالمية قوية لإعادة التأمين، إلى جانب سياسات راسخة لإدارة المخاطر. وحتى اليوم، بلغ إجمالي قيمة العمليات التي أمّنتها المؤسسة أكثر من 138 مليار دولار أمريكي في مجالي التجارة والاستثمار، وتغطي أنشطتها قطاعات حيوية كالطاقة والتصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

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