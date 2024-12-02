لندن - تعلن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافق مع الشريعة الاسلامية، عن حصولها على جائزة "مستشار التأمين للعام - أفريقيا" ضمن حفل جوائز IJInvestor المرموقة لعام 2024. يأتي هذا التكريم تقديراً لدور المؤسسة في دعم المبادرات المؤثرة التي تعزز التنمية المستدامة وتسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

تشيد الجائزة بمساهمات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات المحورية في مشروعين تحويليين. ففي كوت ديفوار، تعاونت المؤسسة مع بنك التنمية الأفريقي لتقديم تأمين بقيمة 194 مليون يورو لدعم تمويل مشاريع متوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة. تهدف هذه التسهيلات إلى تمويل مبادرات في مجالات الطاقة المتجددة، والتعليم، ومكافحة التلوث، وحماية التنوع البيولوجي، والبنية التحتية الصحية، والإدارة المستدامة للمياه، وذلك ضمن إطار عمل كوت ديفوار المستدام.

أما في السنغال، فقد أبرمت المؤسسة اتفاقية تأمين بقيمة 103 ملايين يورو مع بنك ستاندرد تشارترد لدعم مبادرة الحكومة لتركيب 50 ألف مصباح شوارع يعمل بالطاقة الشمسية خارج الشبكة في المناطق الريفية. يسهم هذا المشروع في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين السلامة العامة، ودفع الأنشطة الاقتصادية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة في المجتمعات الريفية.

وعبّر الدكتور خالد خلف الله، المسؤول عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عن امتنانه لهذا التكريم قائلاً: "تعكس هذه الجائزة التزام المؤسسة الراسخ بدعم التنمية التي تسهم في تحسين حياة الناس وتعزيز مرونة الدول الأعضاء. من خلال تمكين المشاريع المبتكرة والمؤثرة، نجدد تأكيدنا على التزامنا بتعزيز النمو المستدام ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

يعكس هذا الإنجاز ريادة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تسخير حلول التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم التنمية المستدامة وتمكين الدول الأعضاء من تحقيق تأثير إيجابي مستدام.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات تخفيف المخاطر والحلول المالية. وتعتبر المؤسسة الوحيدة في العالم التي تقدم تأميناً متعدد الأطراف وفقاً للشريعة الإسلامية، وقد نجحت في تقديم حلول شاملة لتخفيف المخاطر والحلول المالية لشركائها في 50 دولة. كما حافظت للعام السابع عشر على التوالي على تصنيف "Aa3" للقوة الائتمانية للتأمين من وكالة موديز، محتلة المرتبة الأولى في قطاع التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية. وحصلت للمرة الأولى تصنيف ائتماني طويل الأجل” -AA “من قبل ستاندرد آند بورز بمنظور مستقبلي مستقر. ترتكز مرونة المؤسسة على سياسات الاكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المخاطر السليمة. وأمنت المؤسسة تراكمياً أكثر من 114 مليارات دولار أمريكي في التجارة والاستثمار. وتوجه المؤسسة أنشطتها إلى قطاعات متعددة تشمل مجالات الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

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