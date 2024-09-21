دبي الإمارات العربية المتحدة- أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة عن القائمة الرسمية للمتحدثين الرئيسيين المشاركين في جلسات مؤتمرها الدولي العاشر الذي تنطلق فعالياته في إمارة دبي، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مدينة جميرا من 23-25 سبتمبر.

ويبدأ المؤتمر فعالياته بجلسة استراتيجية مغلقة تضم 30 وزيراً ورئيساً تنفيذياً وقياديين ضمن "الملتقى الوزاري" الذي يشهد مشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، إضافة إلى سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة ، وسعادة امكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، فضلاً عن ملتقى "القطاع الخاص والمطورين" وملتقى "المناطق الاقتصادية الخاصة في دول البريكس" وملتقى "تطوير القادة".

ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر الحفل الافتتاحيّ الرسمي والذي سيلقي خلاله معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، وغيرهارد شرودر، المستشار الألماني الأسبق، وجيم سنابي، رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز وعضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، ومارتن بيدرسن، الرئيس التنفيذي (IFZA) دبي، وجون ديفتيريوس، محرر سابق لأخبار الأسواق الناشئة في شبكة "سي إن إن" - المملكة المتحدة، كلمات رئيسية .

وينظم المؤتمر جلسة حول "مستقبل الخدمات اللوجستية" بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للنقل الطرقي رادو دينيسكو، والدكتور هولجر بينغمان، نائب رئيس غرفة التجارة الدولية، وجلسة "مستقبل التمويل"، بمشاركة الدكتور سيدي ولد طه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية أفريقيا، وسانتياغو روخاس أرويو، المدير الإقليمي لبنك التنمية لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي (CAF)، والبروفيسور تشي فولين، مدير مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية واسماعيل ارشاهين المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار.

وتشهد جلسة "مستقبل الطاقة" مشاركة جوزيف ماكمونيجل، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، والمهندسة نوال الهنائي، مدير إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، والدكتور حسن الشافعي، الشريك في شركة EY-Parthenon، وكوري غراي، الرئيس التنفيذي لمجلس المدن الذكية.

وتجمع جلسة "مستقبل التصنيع" معالي مانويل توفار ريفيرا وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا، وبدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، ورئيس وزراء جنوب أستراليا السابق ستيفن مارشال.

ويشهد المؤتمر مشاركة الدكتور جان ميشيل مروسك، الرئيس التنفيذي السابق لسيمنز إينرجي، وحازم جلال، الشريك المسؤول عن قطاع المدن والحكومات المحلية لدى PWC، والدكتور أكرم نور، رئيس التحول الرقمي، ECSZA، المملكة العربية السعودية، وريتشارد بولين رئيس قسم أبحاث الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في جلسة بعنوان "المستقبل الرقمي".

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