الشارقة: كرمت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية التابعة لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة الموظفين الفائزين بجائزة "ديم للأداء المتميز" في دورتها الثانية، انطلاقاً من حرصها على الاحتفاء بموظفيها وتحفيز قدراتهم ورفع كفاءة أدائهم، كما كرمت شركاءها الاستراتيجيين، وذلك في حفل نظمته بمركز الحفية لصون البيئة الجبلية في مدينة كلباء.

وجاء اختيار اسم "ديم" على الجائزة تيمناً بقمة جبل ديم في كلباء التي وهبها هذا الاسم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعد إحدى الوجهات السياحية الواعدة على مستوى إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وحضر حفل التكريم كل من سعادة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وعدنان النعيمي نائب رئيس اللجنة مدير مكتب الساحل الشرقي بالإدارة العامة لأمن المنافذ، والعقيد وليد محمد النهم رئيس قسم شرطة المنافذ الخارجية في شرطة الشارقة، والمقدم ركن محمد سعيد العفاري قائد القطاع الشمالي في مجموعة حرس الحدود، وعبد الرحمن الكندي مساعد مدير مركز جمارك خطم ملاحة وعدد من الضباط والموظفين وممثلي الشركاء الاستراتيجيين.

فئات الجائزة

وشمل التكريم الموظفين المتميزين لعام 2023 ممن حققوا أعلى النتائج في مؤشرات الأداء، والموظفين من أصحاب الضبطيات النوعية وفئة التكريم الخاص وهم من موظفي الجهات التشغيلية في المنافذ، تقديراً لمبادراتهم الفاعلة والمستدامة وجهودهم التي انعكست ايجابياً على عمل اللجنة، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين تقديراً لدورهم الحيوي وجهودهم البارزة في إنجاز الأهداف المشتركة الخاصة بعمل اللجنة.

ارتفاع مؤشرات الأداء

وألقى سعادة محمد إبراهيم الرئيسي خلال الحفل كلمة نقل من خلالها تحيات الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وشكره وتقديره لكافة الجهات العاملة في قطاع المنافذ والنقاط الحدودية بالإضافة إلى جميع الموظفين تقديراً لجهودهم خلال عام 2023 والذي شهد ارتفاعاً لافتاً في مؤشرات العمليات التشغيلية لجهة نمو أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة بنسبة 25% اضافةً إلى تيسير حركة التجارة البينية.

وأثنى سعادته على جهود جميع الموظفين، وعملهم بروح الفريق الواحد، وتحقيق مستهدفات العمل الوطنية، مشيداً بتفانيهم وتميزهم في العمل الجمركي والأمني والمساند، باعتبارهم حصن الوطن المنيع، منوهاً بجهودهم في خدمة العابرين وتسهيل الإجراءات اعتمادا على التقنيات الحديثة وتوظيفها في هذا الخصوص.

حافز للتميز

كما تم خلال الحفل تكريم فريق إعداد الخطة الأمنية في منفذ خطم ملاحة وهم المقدم الدكتور طارق نصيب البلوشي من القيادة العامة لشرطة الشارقة وعبد الرحمن عبد الله الكندي من هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وخالد كرم الكعبي من الإدارة العامة لأمن المنافذ لجهودهم المقدرة في إعداد الخطة الأمنية للمنفذ وحصولها على الاعتماد كأول منفذ بري على مستوى الدولة.

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