أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تبادلت مجموعة من لاعبي الجولف الموهوبين، بمن فيهم الشباب اليافعين وأصحاب الخبرة المخضرمين والنجوم الدوليين، بعض التصريحات مع وسائل الإعلام حول مشاركتهم في بطولة ليف جولف بروموشنز، وذلك قبل انطلاق فعاليات البطولة في أبوظبي من 8 حتى 10 ديسمبر 2023. وتمثل هذه البطولة إضافة مميزة قبل انطلاقة دوري ليف جولف، حيث يتنافس اللاعبون من جميع أنحاء العالم لحجز ثلاثة مقاعد فقط في نسخة الدوري لعام 2024، من خلال منافسات حماسية على ملعب مكون من 18 حفرة. وسلطت تصريحات اللاعبين الضوء على التفاصيل المذهلة التي تحيط بهذه البطولة المنتظرة، مما زاد من حماس اللاعبين والجماهير وشجعهم على انتظار بداية أجواء المنافسة بشوق كبير.

وصرّح ماكس كينيدي، لاعب الجولف الإيرلندي الموهوب، قائلاً: "صُممت بطولة ليف جولف بروموشنز لتقدم إضافة فريدة من نوعها في عالم الجولف، وهذه هي مشاركتي الأولى في هذا النوع من الفعاليات التي تنظمها ليف جولف. وكنت أشعر سابقاً أن الجولف تفتقر لروح الابتكار بعض الشيء، لكنّ هذه البطولة تقدم منظوراً جديداً للعبة يتيح للاعبين إطلاق العنان لمهاراتهم والتنافس على أعلى المستويات. واتطلع إلى المرحلة التالية من التحديات، وأنا مستعد لإظهار أقصى إمكانياتي في أبوظبي".

ومن جانبه عبّر سامبسون -يونهي زينج، النجم الصيني الذي تأهل بشكل تلقائي للجولة الثانية، عن إعجابه قائلاً: "تقدم ليف جولف بروموشنز العديد من النقاط الإيجابية، حيث يمكنني استكشاف تفاصيل المنافسة وفهم الظروف المتقلبة وتوقع النتائج المثيرة التي ستظهر في منافسات يوم الجمعة. وأسعى لتقديم أفضل ما لدي، ربما لن أكمل 18 حفرة، لكنني سأحاول إتمام أكبر عدد ممكن. وتوفر منافسات يوم الجمعة للاعبين فرصة لتعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم في أجواء إيجابية لا مثيل لها، وهو ما أتطلع إليه حقاً".

وأعرب كارانديب كوتشهار، المخضرم الهندي وصيف بطولة إندونيسيا المفتوحة للجولف وصاحب المركز الخامس في بطولة الصين المفتوحة للجولف، عن سعادته قائلاً: "مررت بتجربة جيدة خلال الشهر الماضي، ولا سيما في الأسابيع التي قضيتها في منافسات إندونيسيا، لذلك أشارك في ليف جولف بروموشنز بكل حيوية ونشاط. وشهدت اللعبة أروع المنافسات خلال الأشهر الستة الماضية، ما يجعلني متحمساً لتقديم أفضل ما لدي من بوابة أبوظبي. وأعتقد أن هذه البطولة توفر فرصة رائعة للتنافس على أعلى المستويات واللعب مع بعض أبرز النجوم والأسماء العالميين في هذه الرياضة".

وبدوره قال سكوت هيند، أسطورة الجولف الأسترالي الذي فاز بـ 16 لقباً عالمياً في العديد من البطولات الكبرى: "تقدم هذه البطولة فرصة لا تفوت للعب في الفعاليات الفريدة من هذا النوع. وأسعى من خلال مشاركتي لتقديم أفضل ما لدي وحجز مقعدي في دوري ليف جولف وملاقاة كبار اللعبة. وأشعر بالامتنان لفرصة المشاركة، خصوصاً بالنسبة للاعب في هذا العمر، وأتطلع لأجواء المنافسة برفقة مجموعة من أمهر لاعبي الجولف العالمين".

وعلى الرغم من سنوات خبرته الطويلة والمنافسات التاريخية التي جمعته مع اللاعبين الكبار أمثال ريتشارد بلاند وفيل ميكلسون، يتطلع هيند للمشاركة في ليف جولف بروموشنز، حيث أضاف: "تحتضن ليف جولف بروموشنز أروع الأجواء التنافسية، بغض النظر عن العمر والخبرة والألقاب. ويتأهل 20 لاعباً كل يوم حتى نصل إلى الجولة الثالثة والرابعة، مع ظهور المزيد من النتائج والأسماء المبهرة في كل مرة. ويضع اللاعبون هدف الوصول إلى الجولات التقدمة نصب أعينهم، هناك حيث تشتعل المنافسات وتسطع نجوم جديدة في اللعبة".

كما أعرب كريس ستراود، نجم الجولف الأميركي الشهير، عن تفاؤله بنجاح النسخة الأولى من بطولة ليف جولف بروموشنز؛ والتي تعتبر مرحلة مؤهلة لمنافسات دوري ليف جولف 2024؛ حيث قال: "أتطلع إلى المشاركة في هذه البطولة التي سمعت عنها قبل بضعة أسابيع فقط، ويسرني أن حوالي نصف لاعبي دوري ليف جولف في العام الماضي كانوا جميعاً أصدقائي. وشاركت في منافسات جولة بي جي إيه على مدار 16 عاماً وبقيت على تواصل مع جميع الزملاء والأصدقاء من لاعبي الجولف، مما يجعل مواجهتهم في هذه البطولة أمراً رائعاً. وعبر جميع اللاعبون عن سعادتهم بالمشاركة في ليف جولف بروموشنز، انطلاقاً من كونها بوابة للعبور إلى دوري ليف جولف والتنافس في 14 محطة عالمية ضد ألمع الأسماء في هذه الرياضة. وتمثل هذه البطولة تجربة فريدة على الصعيد النفسي والرياضي والاجتماعي بالنسبة للاعبين، حيث تجتمع الفرق وتتبادل الخبرات والمهارات وسط أجواء تنافسية مثمرة. ورغم مشاركتي في العديد من المنافسات على مدى 20 عاماً، إلا أن تجربة اللعب ضمن فريق دائماً ما تكون حافزاً إضافياً بالنسبة لي. واعتقد أن الجميع هنا، من ضمنهم أنا، هدفهم هو الفوز ولا شيء سوى الفوز، ما يعد ببطولة تنافسية رفيعة المستوى".

ويحمل كل لاعب من اللاعبين المشاركين قصة مختلفة، إلا أن جميعهم يتشاركون نفس التطلعات الإيجابية ومشاعر الحماس للاستفادة من الفرص الفريدة التي تقدمها ليف جولف. ويمكن للمشاهدين متابعة بطولة ليف جولف بروموشنز في جميع أنحاء العالم عبر بث حي ومخصص عبر منصة ليف جولف بلس وقناة ليف جولف على يوتيوب وشركاء البث حول العالم، مع تغطية مباشرة لأجواء المنافسات يوم الجمعة والسبت من 12:00 ظهراً وحتى 4:00 عصراً؛ ويوم الأحد من 12:30 ظهراً وحتى 5:00 مساءً بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: LIV Golf Promotions 2023

وتتمحور رؤية بطولة دوري ليف جولف، الذي تمتلكها وتديرها شركة ليف جولف إنفستمنتس، حول إحداث استثمارات شاملة ومستدامة لتعزيز شعبية الجولف على المستوى العالمي والاستفادة من الإمكانيات غير المستثمرة لهذه الرياضة.

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لمحة عن ليف جولف

تأسست ليف جولف في 2022، وهي بطولة دوري جولف عالمية تضم 48 لاعباً موزعين على 12 فريقاً يتنافسون في 14 محطة على مدار جدول البطولة. ويتمحور الهدف وراء البطولة في تعزيز شعبية الجولف على المستوى العالمي والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية غير المستثمرة لهذه الرياضة. ويتولى جريج نورمان، لاعب الجولف الشهير ورجل الأعمال الناجح، منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في ليف جولف، بخبرة كبيرة وطموح فريد لتحقيق الريادة العالمية. ويمثل نجاح البطولة على مدار عامين في أمريكا الشمالية واللاتينية وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأوروبا، دليلاً واضحاً على إمكانية تنمية وتطوير رياضة الجولف للجماهير واللاعبين على حدٍ سواء.

للاستفسارات الإعلامية حول بطولة ليف جولف بروموشنز، يرجى التواصل مع:

ألين باريت

مورين رادزافيتش

media@livgolf.com

ويليام تيكل

William.Tickell@hillandknowlton.com