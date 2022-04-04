· ملاعب البادل تشهد 32 مباراة قوية في فئة المواطنين والمقيمين

تنطلق اليوم (الاثنين 4 أبريل 2022) منافسات بطولة القوس والسهم التي تقام داخل الصالة المغطاة بمجمع ند الشبا الرياضي ضمن فعاليات النسخة التاسعة من "دورة ند الشبا الرياضية" الدورة الأكبر من نوعها التي تنظم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار "قدرات لا حدود لها".

ويتنافس المشاركون في بطولة القوس والسهم على مدار يومين ضمن 5 فئات هي: فئة القوس المركب للرجال فوق 18 سنة، وفئة القوس الأولمبي للرجال فوق 18 سنة، وفئة القوس الأولمبي للشباب من 14 إلى 17 سنة، وفئة القوس الأولمبي للسيدات فوق 16 سنة، فئة القوس المركب لأصحاب الهمم.

وسيتم تطبيق قواعد الاتحاد الدولي للرماية في هذه البطولة، حيث يطلق الرماة في جميع الفئات جولة تأهيل واحدة مكونة من 10 مجموعات × 3 أسهم في كل منها، ويبدأ المشاركون في الخروج من دور ربع النهائي، وتم تحديد مسافة التصويب على 18 متر داخل الصالة المغطاة، وسيقوم الرماة بالتصويب على 3 ألواح عمودية مستهدفة للرماية بمواصفات عالمية بحجم (3 × 20)، المصممة وفقًا لقواعد الرماية العالمية للمسابقات الداخلية، ويحصل أفضل 3 رماة في كل فئة على ميداليات ذهبية، فضية، وبرونزية، بالإضافة إلى الجوائز المالية القيمة.

منافسات قوية في البادل

جاءت منافسات الدور الأول للبادل تنس في فئة المواطنين والمقيمين التي أقيمت مساء أول من أمس في افتتاح النسخة التاسعة لدورة ند الشبا الرياضية حافلة بالإثارة والندية في أغلب المباريات وأسفرت النتائج عن تأهل 32 لاعبا إلى الدور الثاني يشكلون 16 ثنائيًا، حيث فاز الثنائي المكون من خلفان بالهول وروبن دي لا ريد على عمر عبد الله العارف وأندريه ديلمار في لقاء صعب بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و و7-6، وتغلب عبد الكريم العارف وفرحان هدّي على سعود العارف وسامي السيد بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و4-6 و10-4، وتخطى سالم علي وخافير غارسيا الثنائي مبارك الكتبي وسيجي ميوس بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-0، وضمن الثنائي روبيرتو رودريجيز وفارس الجناحي تأهلهما على حساب علي الرومي وكريستوبال كيفيدو

بمجموعتين دون رد 6-0 و6-0، وبالنتيجة نفسها نجح سيباستياو موندونكا ومحمد النعيمي في حجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني على حساب فاماز شانافاس وعبد الله النقبي 6-0 و6-0، وتغلب الثنائي محمد الجناحي وكلاوديو إدواردو على ماجد الجناحي وخورخي أليخاندرو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و7-6 و10-2، وتأهل حمد عبد الله وفرانشيسكو خافير على حمد المازمي وأندريه روخاس بمجموعتين دون رد 7-5 و 6-1.

وضمن منافسات الدور الأول كذلك، ضمن الثنائي المكون من محمد أحمد أهلي وماسون اكسفير تأهلهما على حساب عمر محمد وريان يات بنتيجة 6-0 و 6-3، وتأهل الثنائي المكون من محمد الشامسي واكسفير دي بينيتو على حساب ناصر وأدريان شاميزو بنتيجة 6-0 و6-3، ونجح خالد الشامسي وأندريه بيريز في حجز بطاقة تأهلهما بعدما تغلبا على الثنائي المكون من الشيخ راشد النعيمي وفارمين فيريرا بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و 6-0، وفاز ناصر الكتبي وخافير سانتونجا على جاسم النعيمي وبيدرو مارتن 6-0 و6-2، وتغلب علي العارف ومارتن نوشيز على خالد المرشد وحسن سلمان 6-0 و6-1، وفاز خالد بالهول وايميليو ميساس على عبد الله العلي وميخائيل كينوناس 6-1 و6-3، كما ضمن الثنائي المكون عبد الله أهلي وسيرجيو تأهلهما على حساب عمير الزرعوني وكارل شفيق، وتأهل غيرمو مارتن وأحمد خالد على حساب سالم الشامسي

وأندريكي غونزاليس، فيما تأهل الثنائي سعيد المري وخافير غارسيا على حساب علي المرزوقي وكاميل غوجو هيرنانديز.

قرية البطولة

افتتحت اللجنة المنظمة "قرية دورة ند الشبا الرياضية" التي تم إنشاؤها في الساحة المقابلة للصالة المغطاة للبادل تنس، والمخصصة لاستقبال الجمهور أثناء فعاليات الدورة، وتتوفر فيها وسائل الترفيه وخدمات الطعام والشراب وغيرها بما يضمن للجمهور أفضل سبل الراحة وعيش الأجواء الرياضية والمجتمعية الجميلة في الشهر الفضيل، وشهدت القرية في أول أيام الدورة حضورًا مميزًا وإقبالًا كبيرًا من الشباب الإماراتيين ومن مختلف الجنسيات الذين حضروا للاستمتاع بالأجواء الرمضانية ولمتابعة منافسات بطولة البادل تنس وهو الأمر الذي يدل على انتشار لعبة البادل تنس وشعبيتها الكبيرة.

وتنطلق يوم الأربعاء 6 أبريل منافسات بطولة الكرة الطائرة التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي، كما تنطلق في ذات اليوم بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة التي تقام في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويقام سباق الدراجات الهوائية للمسافات 77 كيلومترًا، و40 كيلومترًا و20 كيلومترًا يومي الجمعة والسبت 8 و9 أبريل من أمام مركز الصقور للرياضات التراثية، وتقام منافسات سباق الجري لجميع الفئات لمسافات 4 و5 و10 كيلومترات من نقطة الانطلاق والختام في مضمار الخيل بميدان.

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