الوجهة تدعو العائلات للمشاركة في مجموعةٍ من الأنشطة المرحة والمسلية في الهواء الطلق، بما في ذلك ألعاب لوحية عملاقة وعروض مباشرة وفرص عديدة للفوز بجوائز رائعة

جميع الأنشطة مجّانية ومشمولة ضمن سعر تذكرة دخول القرية العالمية

الفعالية تسلط الضوء على التزام القرية العالمية الراسخ بتقديم "عالم أكثر روعة" لضيوفها الصغار

الإمارات العربية المتحدة، دبي: كشفت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن إطلاق النسخة العاشرة من "مهرجان الصغار مع الرحالة" الشهير والمرتقب، ليجدد البهجة ضمن أجواء استثنائية تمزج بين المرح والتعلّم. ويمتد هذا المهرجان على مدار 45 يوماً خلال الموسم الـ 29 للقرية العالمية، نتيجة نجاح النسخ السابقة واستجابة للإقبال الكبير الذي شهدته وانتظار ضيوف الوجهة له، وهو مخصّص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و12 عاماً. يستمر المهرجان من يوم الجمعة 17 يناير وحتى يوم الجمعة 28 فبراير 2025، يومياً من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 10:00 مساءً.

ويمكن للأطفال المشاركة في أنشطة "مهرجان الصغار مع الرحالة" مجاناً عند شراء تذكرة لدخول القرية العالمية، حيث ستُتاح لهم مجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب التي تجمع بين الترفيه والتعليم. ويُعد المهرجان التجربة المثالية للعائلات للاستمتاع بالطقس الرائع خلال هذه الفترة من العام في الهواء الطلق، حيث يهدف إلى منح الضيوف الصغار بيئة إيجابية تتيح لهم استثمار طاقاتهم في أنشطة مفيدة، إذ سيضم نسخاً عملاقة من الألعاب الشهيرة للأطفال الأكبر سناً، إلى جانب أنشطة ممتعة ومسلية مخصّصة للأطفال الصغار، وهي التجارب التي جرى تصميمها بدون رسوم أو تكلفة إضافية، ما يضمن لحظات ممتعة للعائلات.

وسيحظى الأطفال بفرصة مثالية للمشاركة في مجموعة مذهلة من الألعاب اللوحية العملاقة التي تضفي لمسة من المرح والتشويق، حيث يمكنهم خوض مغامرة لعبة "السلم والثعبان" العملاقة، الحاصلة على لقب "غينيس™ للأرقام القياسية العالمية"، أو تحدي أصدقائهم في لعبة "ستاك إم" الضخمة، وهي لعبة التوازن والعمل الجماعي الشهيرة لقضاء لحظات لا تنتهي من المرح وصناعة ذكريات رائعة يعود بها كل طفل وطفلة إلى المنزل والابتسامة تزيّن وجههما.

كما يمكن للأطفال الانضمام إلى مواجهة على متن لعبة "سفينة القراصنة" العملاقة، واستخدام مهاراتهم في التخطيط للمعركة لإغراق سفن الخصوم، أو التنافس في لعبة "أربعة على التوالي" الضخمة، لمنافسات حافلة بالمتعة. وتقدم هذه الأنشطة التفاعلية ساعات من المرح والمغامرة للأطفال.

وبالإضافة إلى الألعاب العملاقة، يقدّم مهرجان "الصغار مع الرحّالة" مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تأخذ الأطفال في رحلة مفعمة بالبهجة والسرور، من جلسات الرسم على الوجوه المجانية وتشكيل البالونات إلى عروض بالونات المهرجين العملاقة وأمطار الفقاعات الساحرة.

كما سيحظى الأطفال بفرصة للقاء شخصياتهم المحببة الخاصة بالقرية العالمية، مثل "وليف" و"زويا"، إلى جانب شخصيات إضافية مثل الفيل والأسد، وشوتا بيم ومرافقيهم. وستشارك هذه الشخصيات في عروض مسرحية مميزة على مسرح الصغار، لتنشر البهجة والفرح في قلوبهم. كما يمكن للأطفال الفوز بجوائز رائعة تضفي المزيد من البهجة إلى هذه التجربة الاستثنائية.

ويتيح مهرجان "الصغار مع الرحّالة" في القرية العالمية للعائلات فرصة لقضاء أوقات ممتعة ومميزة معاً، سواء بعد ساعات المدرسة خلال أيام الأسبوع أو في عطلة نهاية الأسبوع، فيما تعكس هذه الفعالية الموسمية التزام الوجهة بتقديم "عالمٍ أكثر روعةً" من التجارب الاستثنائية والترفيه للأطفال والعائلات.

نبذة عن القرية العالمية:

تعد القرية العالمية أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة.

تحظى القرية العالمية بشعبية كبيرة ومتنامية كوجهة مفضّلة للضيوف، مما يعزّز مكانتها كالمركز الأول (#1) ترفيهياً وثقافياً في المنطقة. ومنذ افتتاحها في عام 1997، استقبلت القرية العالمية أكثر من 100 مليون ضيف، وحققت عند انتهاء موسمهما الـ 28 الماضي رقماً قياسيًا جديدًا بعدد الضيوف بلغ 10 ملايين.

واستنادًا إلى هذا النجاح، سيقدّم الموسم الـــ 29 من القرية العالمية تجربة رائعة، حيث تستضيف الوجهة خلاله 30 جناحاً تُجسّد أكثر من 90 ثقافة، وتضم ما يزيد عن 3,500 منفذ للتسوّق و250 مطعم ومنفذ للمأكولات. ويشارك أيضاً 400 فناّن لتقديم 40,000 عرض خلال الموسم، علاوة على وجود فوق 200 جولة ووجهة ترفيهية استثنائية بمنطقة "كرنفال" للألعاب، حيث تتيح القرية العالمية لضيوفها أضخم تشكيلة من العروض والفعّاليات وتجارب التسوّق والمأكولات المتنوعة.

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