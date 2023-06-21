بقيم تعاقدية متوقعة تقارب المليار دولار

أعلنت شركتا مسه دلسدورف الألمانية " Messe Düsseldorf " والشركة العربية الألمانية للمعارض ، عن تنظيمهم المشترك ، لنسخة الشرق الأوسط من أهم 4 معارض عالمية فى صناعة الحديد و المسبوكات و المواسير والأسلاك لتقام بالتزامن مع الدورة الثالثة عشر من معرض الحديد والصناعات المعدنية وذلك خلال الفترة من 2 الى 4 سبتمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة .

ومن جانبه صرح السيد أحمد مجاهد ، رئيس الشركة العربية الألمانية ، أنه تم أختيار القاهرة لإقامة دورة الشرق الأوسط من هذه المعارض العالمية وذلك لما توفره الحكومة المصرية من مناخ داعم للاستثمار و فرص النمو مما يجعل القاهرة هى المكان المناسب لاحتضان العديد من الأحداث العالمية الهامة .

وأضاف مجاهد ، أن تنظيم هذه الأحداث العالمية سوف يساهم في جذب العديد من الزوار المتخصصين فى الصناعات المعدنية و المواسير والكابلات من شتى دول العالم و من منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا ، وهو ما يساهم في تحقيق استراتيجية تنمية الصادرات المصرية و يؤهلها لأن تكون بوابة لانطلاق الصادرات المصرية للعديد من الأسواق الجديدة وتعزيز وجودها فى الدول الافريقية .

وأوضح أنه في ظل مشاركة عارضين من اكثر من 20 دولة سوف تكون هناك فرصة كبيرة لتطوير الصناعة المصرية والوقوف على أحدث تقنيات التصنيع .

وتوقع مجاهد ، إن تساهم فعاليات المعرض في تحقيق عقود تعاقدية بقيمة تتجاوز المليار دولار ، وأن يزور المعرض أكثر من 7 الاف زائر متخصص على مدار مدة المعرض الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة على مساحة 20 الف متر .

ولفت إلى أن المعارض المعتزم انطلاقها هي

معرض Metec المتخصص فى مجال صناعة الحديد والصلب

معرض Gifaa المتخصص فى المسبوكات

معرض Wire المتخصص فى صناعة الأسلاك و الكابلات

معرص Tube المتخصص فى صناعة الأنابيب والمواسير

مؤتمر Green manufacturing نحو تضمين الأستدامة فى كافة مراحل التصنيع .

#بياناتشركات

- انتهى -