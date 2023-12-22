المملكة المتحدة، لندن- كشفت الفورمولا إي اليوم عن حملتها للموسم العاشر، معلنة بكل قوة أنه قد انطلق "It's On"، حيث يمثل بطولة العالم الأكثر تنافسية في رياضة السيارات والتي تعود في أكبر موسم لها على الإطلاق وتنطلق من مكسيكو سيتي في يناير.

تبدأ الحملة العالمية بفيلم تم تصويره في متجر للتحف في طوكيو، يملكه أحد مشجعي الفورمولا إي. وتعبر الأجواء عن الإنجاز التاريخي الذي حققته الفورمولا إي عندما أصبحت أول بطولة عالمية ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في شوارع طوكيو، حيث تقام الجولة السادسة هناك العام المقبل يوم السبت 30 مارس.

وكانت الفورمولا إي قد أبرمت شراكة مع استوديو Uncommon Creative Studio لتقديم هذا العمل الإبداعي المشترك الرابع. ويمثل الفيلم القصير حملة مستمرة ستشهد أنشطة مختلفة مصممة للمتابعين القدامى والجد على حدٍ سواء في مراكز المدن الشهيرة حول العالم والاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للبطولة التي تبدأ بسباق هانكوك مكسيكو سيتي إي-بري لعام 2024 يوم السبت 13 يناير.

تمزج قصة الفيلم بين الفكاهة والدراما، وتتخللها لقطات مذهلة من الموسم التاسع، بالإضافة إلى بعض الرسائل الخفية التي يمكن أن يلاحظها المشاهدون أصحاب النظر الحاد والتي تشير إلى سائقي الفورمولا إي، وفرق السباق، والمصنعين، والشركاء التجاريين.

وفي تعليق له، قال جيف دودز، الرئيس التنفيذي لفورمولا إي: "تسلط حملة "It's On" الضوء على ما يجعل الفورمولا إي مميزة للغاية. إنه أكثر من مجرد سباق، خاصة وأن الموسم القادم يعدنا بالكثير من التشويق والإثارة في رياضة السيارات. يمثل الموسم العاشر خطوة أخرى نحو تحديد مستقبل رياضة السيارات حيث نضع معايير جديدة للابتكار، ونستعرض في الوقت ذاته التزامنا بالسباقات المستدامة وعالية الأداء. باعتبارنا الشركة الرياضية الوحيدة التي تعتمد تطبيق صافي انبعاثات صفري منذ تأسيسها، فإننا نظهر للعالم بشكل فريد أن رياضة السيارات عالية الأداء والاستدامة يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب.

تعتمد الحملة الجديدة على زخم الموسم الماضي، الذي كان الأكثر تنافسية حتى الآن في بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، حيث ظلت ألقاب بطولة العالم للسائقين والفرق على المحك حتى نهاية الموسم، مع وجود أربعة سائقين يمتلكون فرصة الفوز حتى نهاية الأسبوع الأخير.

وقال هنري تشيلكوت، الرئيس التنفيذي للتسويق في الفورمولا إي: "مع وجود ثمانية أبطال مختلفين في تسعة مواسم، واستمرار التنافس على لقب بطولة العالم حتى آخر سباق خلال المواسم الثلاثة الماضية، فإن الفورمولا إي تعتبر رياضة السيارات الأكثر تنافسية في العالم. وفي الذكرى السنوية العاشرة لهذه البطولة، تحتفل هذه الحملة بالجوهر التنافسي الذي تتميز به، وتدعو عشاق رياضة السيارات في جميع أنحاء العالم لتجربة الفورمولا إي ومعرفة كيف تبدو المنافسة الحقيقية في الموسم العاشر، الذي انطلق".

وكان الموسم الماضي قد حظي بأكبر عدد من المشاهدين لأحداث السباق مباشرة أكثر من أي وقت مضى، حيث شهد الظهور الأول لسيارة الجيل الثالث GEN3، التي تعتبر أسرع وأخف وأقوى سيارة سباق كهربائية على الإطلاق.

وخلال الموسم الفائت، دفع سائقو الفورمولا إي سيارات الجيل الثالث GEN3 إلى أقصى الحدود، محطمين كل الأرقام القياسية، ومن ضمنها أعلى سرعة قصوى في السباق، وأعلى متوسط سرعة في اللفة، مع عدد أكبر من متصدري السباقات أكثر من أي وقت مضى، وعدد كبير من التجاوزات التي زادت عن مائة في معظم السباقات، حيث وصلت في أعلى مستوى لها إلى 403 تجاوز في السباق الأمريكي في بورتلاند بولاية أوريغون.

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