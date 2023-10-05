توسع القاعدة الجماهيرية العالمية لسباقات الفورمولا إي بنسبة 17% لتصل إلى 344 مليون هذا العام، متجاوزة سباقات ناسكار ولتصبح رابع أكبر رياضة سيارات من حيث عدد المشجعين*

كانت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا السوقين الأسرع نمواً لبطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي التي تستعد لموسمها العاشر

وصل عدد مشاهدي التلفزيون للبث المباشر لسباقات الفورمولا إي في الموسم التاسع إلى أعلى مستوى أكثر من أي وقت مضى حيث حطمت سيارة سباق الجيل الثالث GEN3 الجديدة جميع الأرقام القياسية في السرعة والأداء على المضمار في الموسم الأكثر تنافسية في البطولة حتى الآن

تجاوز عدد مشاهدي المحتوى المباشر في الموسم المكون من 16 سباقاً 225 مليوناً، بزيادة قدرها 4% عن نفس عدد السباقات في الموسم السابق

المملكة المتحدة، لندن: سرعات قياسية، وأسرع دورات، وتجاوزات، ومتصدرون عديدون ضمن الموسم الأكثر تنافسية في تاريخ الفورمولا إي، ساهمت جميعها في توسيع القاعدة الجماهيرية العالمية لهذه الرياضة والوصول إلى مستوى عالٍ من الاهتمام خلال الموسم التاسع.

زادت القاعدة الجماهيرية الدولية لسباقات الفورمولا إي بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 344 مليوناً*، متجاوزة بذلك سباق ناسكار، ولتصبح بالتالي رابع أكبر رياضة سيارات. وكانت ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية أسرع الأسواق نمواً من حيث القاعدة الجماهيرية، بزيادة 45% و30% على التوالي.

وشاهد أكثر من 225 مليون متابع سباقات الفورمولا إي مباشرة خلال الموسم التاسع، بزيادة قدرها 4% عن الموسم السابق. وشهدت الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أسواق السباق الجديدة في البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، زيادات كبيرة بالنسبة للمشاهدات المباشرة للسباق.

بدأ موسم السباق المكون من 16 سباقاً في بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي في مكسيكو سيتي خلال شهر يناير مع الظهور الأول لسيارة الجيل الثالث GEN3، التي تعتبر سيارة ة السباق الكهربائية الأسرع والأخف والأقوى والأكثر كفاءة على الإطلاق، ليختتم الموسم أخير بسباق مزدوج في لندن في نهاية شهر يوليو.

انضم المشجعون الجدد إلى الفورمولا إي مع اشتداد المنافسة على الألقاب العالمية للسائقين والفرق. وشهدت الأحداث الرياضية على المضمار تقلباً في سجلات الأداء، حيث كان 22 سائقاً من 11 فريقاً في البطولة يدفعون سيارة الجيل الثالث إلى أقصى الحدود.

شهد الموسم تسجيل أرقام قياسية جديدة لأسرع متوسط وقت للدورة وأعلى سرعة. كان هناك عدد أكبر من متصدري السباقات والتجاوزات في البطولة أكثر من أي وقت مضى، حيث تميزت معظم السباقات بأعداد هائلة من التجاوزات**

فاز سائق فريق أندريتي فورمولا إي، جيك دينيس، بالسباق الأول في عصر الجيل الثالث في سباق مكسيكو سيتي قبل أن يواصل الفوز بأول لقب له في بطولة العالم مع إقامة السباق قبل الأخير لهذا الموسم، حيث كانت المنافسة مع ثلاثة سائقين آخرين في السباق الأخير المزدوج الذي أقيم خلال عطلة الأسبوع.

تحددت بطولة العالم للفرق في السباق الأخير عندما فاز نيك كاسيدي مع فريق إنفيجن ريسينج، متقدماً على ميتش إيفانز من جاغوار تي سي إس، الذي احتل المركز الثاني في صراع الفرق على اللقب. وسيخوض كاسيدي منافسات الموسم العاشر إلى جانب إيفانز ضمن فريق جاغوار تي سي إس.

وقال جيف دودز، الرئيس التنفيذي لشركة فورمولا إي:"نحن في طريقنا نحو ترسيخ مكانة بطولة الفورمولا إي باعتبارها رياضة السيارات الأكثر إثارة وابتكاراً للجماهير، إلى جانب كونها الرياضة الأكثر استدامة في العالم. لقد تجاوزت الفرق والسائقون كل التوقعات منذ عام مضى مع تقديم سيارة الجيل الثالث ودفعها إلى ما هو أبعد مما اعتقدنا جميعاً أنه ممكن. ونتيجة لذلك، أصبحت القيمة الترفيهية لسباقات الفورمولا إي خارج النطاق، الأمر الذي يجذب المزيد من المشجعين والمشاهدين على شاشات التلفزيون أكثر من أي وقت مضى. نحن ملتزمون بمواصلة العمل على انتشار الرياضة والحفاظ على هذا الزخم وتطوير سبل جديدة لتقديم أحداث السباق بهدف توسيع قاعدة المعجبين والجماهير بشكل أسرع.

فاز سبعة سائقين مختلفين من ستة فرق بالسباقات خلال الموسم التاسع، حيث ضمت القائمة سباقات في مكسيكو سيتي والدرعية وحيدر أباد وكيب تاون وساو باولو وبرلين وموناكو وجاكرتا وبورتلاند وروما ولندن. وتمكن ثمانية عشر سائقاً مختلفاً من تصدر السباق في دورة واحدة على الأقل خلال الموسم، كما تمكن كل فريق من تصدر السباق في دورة واحدة على الأقل خلال البطولة.

شهد الموسم التاسع أيضاً عودة مازيراتي إلى بطولة العالم لرياضة السيارات ذات المقعد الواحد لأول مرة منذ أكثر من 60 عاماً، بينما انضمت ماكلارين إلى منافسات الفورمولا إي.

اختتمت بطولة الفورمولا إي الموسم التاسع بتحطيم رقم قياسي آخر، حيث حصلت هذه المرة على لقب رسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عندما سجل سائق فريق نيوم ماكلارين للفورمولا إي، جيك هيوز، سرعة قصوى جديدة حققتها السيارة في الحلبة.

حطم هيوز الرقم القياسي العالمي السابق بأكثر من 50 كم/ساعة ليصل إلى 218.71 كم/ساعة على المسار في حلبة ExCeL لندن، حيث اختتم موسم بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي بعد بضعة أيام.

وسجل الرقم القياسي العالمي في سيارة مشروع GENBETA الثورية، التي طورتها الفورمولا إي والاتحاد الدولي للسيارات مع الشركاء: ABB وSABIC وHankook، والتي "أطلقت" بشكل فعال الميزات التكنولوجية لسيارة السباق GEN3.

ينطلق الموسم العاشر من بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي في مكسيكو سيتي يوم السبت 13 يناير 2023. وتبدأ الفرق اختبارات ما قبل الموسم في فالنسيا، إسبانيا، اعتباراً من 23 أكتوبر.

*بحث أجرته شركة Potentia Insight في يوليو 2023. يبلغ حجم العينة 33,000 شخصاً بالغاً يمثلون عبر 17 سوقاً دولية.

**أسرع متوسط سرعة للدورة يبلغ 154.987 كم/ساعة تم تسجيله بواسطة ساشا فينيستراز، فريق نيسان فورمولا إي، في كيب تاون (الجولة الخامسة). أعلى سرعة قصوى تبلغ 276.6 كم/ساعة حققها ميتش إيفانز، من فريق جاغوار تي سي إس، خلال التجارب الحرة الأولى في بورتلاند (الجولة 12).

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