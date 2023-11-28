(المنامة): تعلن الجمعية البحرينية الهندية عن نجاح الفعالية الشهرية الأخيرة التي أقامت في مركز الفعاليات والمؤتمرات بفندق الخليج يوم الأحد 26 نوفمبر 2023. استضاف الحدث السيد ياسر عبد الجليل الشريفي، الرئيس التنفيذي لمصرف البحرين الإسلامي، كمتحدث رئيسي، وبحضور معالي السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة.

أعرب المشاركون عن تقديرهم للمناقشات الثرية وفرص التفاعل مع شخصيات مهمة، حيث قدم الحدث بيئة مواتية لتبادل المعرفة وبناء اتصالات مهنية قيمة.

عرض الحدث مسيرة السيد الشريفي المهنية الطويلة، مسلطاً الضوء على دوره الرفيع في مؤسسات بارزة مثل بنك البحرين الوطني (NBB)، والراجحي القابضة، وشركة إرنست ويونج. كما يشغل السيد الشريفي كرئيس تنفيذي لبنك البحرين الإسلامي أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة دانات ويحمل مناصب رئيسية في مؤسسات مثل بورصة البحرين، وشركة بنفت، شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة).

أكد السيد ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي على أهمية استثمار الروابط المشتركة بين المملكة وجمهورية الهند في تعزيز العلاقات الاقتصادية وأوضح بأن قطاع الخدمات المصرفية يشكل أهمية كبرى في تعزيز هذه العلاقة من خلال توفير الخدمات المالية التي تتناسب مع متطلبات أصحاب الأعمال والمجتمع بشكل عام.

وأضاف بأن التركيز يجب أن يكون على توفير حلول مصرفية تساهم في تطوير وتعزيز دور القطاع الخاص في المملكة من خلال توفير أدوات وخدمات مالية تساهم في تعظيم دور هذا القطاع المهم للعب دور قيادي في تطوير الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع توجهات الحكومة الرشيدة.

أما بالنسبة لدور الجالية الهندية في البحرين فأكد الشريفي بأن العائلات الهندية التجارية التي اتخذت من البحرين مقراً لها لعبت دوراً هاماً في المجتمع البحريني من خلال توفير الخدمات والسلع وتطوير صناعات مختلفة على مدى الأعوام الماضية و أضاف بأن بنك البحرين الإسلامي يوفر الخدمات المالية والمصرفية لعدد كبير من الجالية الهندية والعوائل الهندية العريقة بالإضافة الى أصحاب الاعمال من الجالية الهندية في المملكة وعن تطلع البنك للعب دور أكبر في استقطاب المزيد من العملاء لتوفير حلول مالية مبتكرة ومبسطة لتساهم في تعزيز تجربة عملاء البنك و تحقيق طموحاتهم.

وأضاف السيد عبد الرحمن محمد جمعة، رئيس الجمعية البحرينية الهندية، "تعرب الجمعية البحرينية الهندية عن شكرها للسيد ياسر عبد الجليل الشريفي، ومعالي السيد عبدالله بن عادل فخرو، وجميع المشاركين، والرعاة على إسهامهم في نجاح هذا الحدث الذي سيظل خالداً".

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