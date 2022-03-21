المنصة التي يستضيفها المركز لغاية 29 مارس تمثل مساحة للابتكار الاجتماعي وستستضيف العديد من الفعاليات وورش العمل والجلسات النقاشية الملهمة لتشجيع ثقافة المساهمة والمشاركة المجتمعية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" فعاليات منصة "أخذ وعطاء" في "الغاليريا جزيرة الماريه" في أبوظبي التي ستتواصل لغاية 29 مارس 2022. وتستقبل المنصة الجمهور ضمن سلسلة من ورش العمل والفعاليات التثقيفية والجلسات النقاشية بهدف تعزيز جهود الابتكار، وتشجيع ثقافة المساهمة والمشاركة المجتمعية.

وترحب منصة "أخذ وعطاء"، التي تقام في الطابق الثاني من "الغاليريا جزيرة الماريه"، بالزوار من الباحثين عن الإلهام، والراغبين بالالتقاء بأشخاص يشاركونهم الشغف والاهتمام بمساعدة الآخرين، والتعرف على كيفية المساهمة والمشاركة المجتمعية في أبوظبي من خلال برنامج حافل بالعروض التقديمية وورش العمل والجلسات النقاشية.

كما يتضمن برنامج المنصة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة قادة متخصصين، ومتحدثين مرموقين من مختلف أنحاء العالم، وورش عمل متخصصة حول ريادة الأعمال الاجتماعية، والشركات الناشئة، والصحة النفسية، بالإضافة إلى جلسات خاصة لتعزيز المشاركة المجتمعية لأصحاب الهمم والشباب وأسرهم. وسيتمكن زوار المنصة من معرفة المزيد حول أهداف وجهود هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، والتعرف على آليات الدعم التي توفرها "معاً" للشركات الاجتماعية الناشئة.

وستتاح الفرصة للزوار لحضور جميع الفعاليات وورش العمل بالمجان بشرط التسجيل مسبقاً لحضور ورش العمل المختلفة التي تستضيفها المنصة في الطابق الثاني من الغاليريا جزيرة الماريه.

للتسجيل لحضور الورش والجلسات المختلفة، يُرجى زيارة: https://theexchangebymaan.ae/en/workshops. ولمعرفة المزيد حول الغاليريا جزيرة الماريه، يرجى زيارة: www.thegalleria.ae، أو متابعة حسابات المركز على وسائل التواصل الاجتماعي على العنوان: @TheGalleriaUAE.

#بياناتحكومية

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نبذة عن الغاليريا جزيرة الماريه

يعتبر الغاليريا جزيرة المارية الوجهة العصرية الرائدة في إمارة أبوظبي التي توفر أفضل تجارب التسوق والطعام والترفيه المتكاملة. ويحتضن المركز أكثر من 400 متجر تجزئة، كما يوفر 100 مطعم ومقهى إلى جانب العديد من الخيارات الترفيهية العالمية التي تناسب مختلف الأعمار.

يوفر المركز للزوار مجموعة واسعة من الأسماء والعلامات التجارية العالمية مثل «زارا»، و«إتش آند إم»، و«فيرجن ميغاستور»، و«تويز آر أص»، و«ديبنهامز»، و«ذا تشيزكيك فاكتوري»، و«بول كافيه». إلى جانب العديد من العلامات التجارية الحصرية في إمارة أبوظبي، بما في ذلك «مكتبة كينوكونيا»، و«آيبركرومبي آند فيتش»، و«أميركان راغ سي»، و«كيندال + كايلي»، و«ديكاثلون». ويعتبر الغاليريا الوجهة الأبرز للمنتجات الفاخرة في أبوظبي، إذ يحتضن جناح الأزياء الفاخرة نخبة من أشهر الأسماء العالمية ضمن فئتي الأزياء الراقية والمجوهرات مثل «شانيل»، و«كارتيه»، و«ديور»، و«ليوس فيتون»، و«رولكس»، و«فان كليف آند أربلز»، إلى جانب مجموعة واسعة من المطاعم العالمية الراقية بإطلالاتها الساحرة على ممشى الواجهة البحرية مثل «زوما»، و«نصرت»، و«لا بيتيت ميزون»، و«كويا» ليوفر المركز وجهة عصرية متكاملة للتسوق والطعام والحياة العصرية.

كما يحتضن الغاليريا بجزيرة الماريه باقة من أفضل الخيارات الترفيهية العالمية التي ترتقي لأذواق جميع الزوار، بما في ذلك «مركز ناشيونال جيوغرافيك ألتميت إكسبلورر» (National Geographic Ultimate Explorer) الترفيهي العائلي الأول من نوعه في المنطقة، ومركز ألعاب الواقع الافتراضي الأول من نوعه في الدولة «زيرو ليتنسي» (Zero Latency)، بالإضافة إلى أكبر مجمع «فوكس سينما» في أبوظبي والذي يتألف من 21 صالة بما فيها صالة عرض آي ماكس الضخمة الوحيدة في أبوظبي، ومركز الترفيه العائلي إكستريم زون» (Xtreme Zone )، وركن الألعاب التفاعلية (Caboodle)، وثلاثة منتزهات ترفيهية عائلية تلبي احتياجات الزوار من مختلف الفئات العمرية.

وبسبب كل هذه الخدمات والعروض المذهلة يتميز الغاليريا بكونه أكثر مراكز البيع بالتجزئة وتجارب تناول الطعام والترفيه و أسلوب الحياة إثارة في أبوظبي.

لمزيد من المعلومات عن الغاليريا، يرجى زيارة الموقع www.thegalleria.ae أو الانضمام إلينا على مواقع التواصل الاجتماعي @TheGalleriaUAE و #AtTheGalleria