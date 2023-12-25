يعتبر المتجر الجديد أكبر متجر لعلامة "بيتي باتو" في منطقة الشرق الأوسط وآسيا

تعتزم شركة الخياط للاستثمار افتتاح متاجر أخرى لهذه العلامة التجارية في كلٍّ من الإمارات والسعودية وقطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت بيتي باتو، العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة لملابس الأطفال والرضع، متجراً رئيسياً جديداً لها في مول الإمارات بدبي، لتوفر لزبائننا تجربة تسوق جديدة ومميزة مع مجموعة أكبر من أحدث تشكيلاتها وتصميماتها الكلاسيكية.

ويعد هذا المتجر الجديد المفهوم الأول من نوعه لعلامة بيتي باتو، كما أنه أكبر متجر لها في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. وكانت العلامة التجارية قد تعاونت مع شركة الخياط للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، كشريك تجزئة موثوق لأكثر من عقد من الزمن، وهي تعتزم توسيع حضورها في المنطقة من خلال افتتاح متاجر جديدة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.

ومع احتفال بيتي باتو بالذكرى السنوية الـ 130 لتأسيسها، فإن المتجر الجديد في مول الإمارات يعكس التزام العلامة التجارية المتجدد بالتراث الفرنسي والأزياء عالية الجودة، مع إدخال تأثيرات عربية محلية في تصميم واجهة المتجر. وفضلاً عن أحدث تشكيلات وتصاميم بيتي باتو، يعرض المتجر الرئيسي منتجات مميزة من ابتكار العلامة التجارية، بدءاً من أول سراويل قطنية قابلة للغسل، والقماش المنسوج ذي الخطين، وحتى رداء الأطفال الشهير الذي يجمع تصميمه بين البيجاما ورداء الجسم، والمعروف باسم "البودي جاما".

وفي كلمة له خلال افتتاح المتجر الجديد، قال عماد حسين، المدير العام لقسم الأزياء في شركة الخياط للاستثمار: "لقد لمسنا إقبالاً كبيراً وإمكانات هائلة لعلامة بيتي باتو في السوق، ولهذا قررنا افتتاح أكبر متجر في الشرق الأوسط وآسيا لهذه العلامة التجارية في مول الإمارات. ونظراً لمكانتنا الرائدة وحضورنا المتجذر في المجتمع المحلي، فإننا سنعمل على مواصلة بناء علامة بيتي باتو المرادفة للتميز عند العائلات في دولة الإمارات وكذلك الزوار الدوليين الذين يأتون إلى هنا لقضاء إجازاتهم".

ويضم المتجر الجديد منطقة لعب مخصصة للأطفال، مما يتيح تجربة تسوق مناسبة وممتعة للعائلة. وتوفر منطقة كبار الشخصيات مساحة مريحة يمكن فيها للأهالي الاسترخاء، والاطلاع على مجموعة من عروض الهدايا المميزة. ويتجلى التزام بيتي باتو بالاستدامة في تصميم المتجر، الذي يستخدم مواد صديقة للبيئة، وأثاث من الخشب الأصلي القابل لإعادة الاستخدام. وتهدف العلامة التجارية إلى تعزيز التواصل مع الطبيعة وتثقيف الأطفال بضرورة حماية الطبيعة من خلال ورش عمل وفعاليات تفاعلية سيستضيفها المتجر. وتهدف علامة بيتي باتو إلى استخدام مواد صديقة للبيئة بنسبة 100% في صناعة ملابسها بحلول عام 2025.

من جانبه، قال مارك أرديسون، مدير عام بيتي باتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: "من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نقدم تجربة تجزئة فريدة من نوعها عندما يزور المستهلك متجر بيتي باتو، تعزز حضورنا الموسع عبر الإنترنت، وهذا بالضبط ما يتيحه لنا متجرنا الجديد في مول الإمارات. وعلى الرغم من أن علامة بيتي باتو لم تدخل دولة الإمارات إلا في عام 2012، من خلال شراكتنا مع شركة الخياط للاستثمار، إلا أنها لاقت صدىً مميزاً بسرعة كبيرة لدى المستهلكين المحليين، وازدادت شعبيتها حتى بما تجاوز جميع توقعاتنا. وجدير بالذكر أن لدينا طموحات كبيرة للمضي قدماً في دولة الإمارات وعموم المنطقة بشكل أوسع، ونحن على ثقة تامة بأن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة الخياط للاستثمار ستكون عاملاً رئيسياً في تحقيق هذه التطلعات والطموحات".

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نبذة عن شركة الخياط للاستثمار

تأسست شركة الخياط للاستثمار عام 1982 في الإمارات العربية المتحدة، وهي مجموعة شركات مملوكة عائلياً وتعتبر شركة رائدة في العديد من الصناعات في منطقة الشرق الأوسط، وتقدم شراكات مربحة من خلال خبرتها المتخصصة في العديد من القطاعات. حققت الشركة نمواً مستداماً عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك: التوزيع، والتجزئة، والرعاية الصحية، والمقاولات، واللياقة والترفيه، والسيارات. وفي حين تشتهر الخياط للاستثمار بأنها من شركاء الأعمال الموثوقين في المنطقة للشركات المحلية والعالمية، فهي أيضاً تعد مبتكراً رائداً للمفاهيم المتميزة في قطاع البيع بالتجزئة.

شهدت شركة الخياط للاستثمار نمواً كبيراً خلال العقود الأربعة الماضية، ويبلغ عدد موظفيها حالياً أكثر من 5,500 موظف من أكثر من 54 جنسية مختلفة.