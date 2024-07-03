فريقان من الإمارات العربية المتحدة يمثلان الدولة في نهائي المنافسة التي تضم طلبة من جامعات من المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب.

ستقام النسخة الثالثة من المنافسة في الفترة ما بين 5 و6 يوليو في بكسول جيمينج، أبوظبي.

تختتم بطولة الماسترز موسم منافسة أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية، المشروع العالمي الضخم الذي يضم أكثر من 100,000 طالب من جميع أنحاء العالم.

من المتوقع أن ينمو سوق ألعاب الفيديو في دولة الإمارات العربية المتحدة من 420.90 مليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 492.90 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.

أبوظبي: بعد أيام معدودة ستنطلق الفعاليات الرسمية لأكبر منافسات الرياضات الإلكترونية الجامعية في المنطقة، ومعها السعي للتويج بلقب أفضل فريق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتأهب طلبة الجامعات من دولة الإمارات العربية المتحدة لتمثيل بلادهم وتحقيق النصر في النهائيات الكبرى للنسخة الثالثة من بطولة الماسترز لمنافسة أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية أمام فرق من المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب للفوز بلقبي البطولة عن لعبتي دوري الأساطير وفالورانت.

ستقام نهائيات البطولة على مدى يومي 5 و6 يوليو في مجمع "بكسول جيمينج" في أبوظبي، أول وجهة ترفيهية متكاملة للألعاب في الشرق الأوسط. تأتي استضافة هذه البطولة ضمن اتفاقية تعاون بين اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية وشركة مينا تك للترفيه (الجهة المنظمة للبطولة) لتشجيع المبادرات المرتبطة بعالم الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا في المنظومة الجامعية.

البيانات الرئيسية للمنافسة

سيقوم فريق كاميكازي الإمارات وفريق “PifThePaf UAE” بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه النسخة من بطولة الماسترز لمنافسة أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية للحصول على اللقب، بعد أن اجتاز الفريقان مرحلتي التصفيات وفاز فريق "كاميكازي الإمارات" بلعبة دوري الأساطير، وفريق “PifThePaf UAE” بلعبة فالورانت.

سيتنافس فريق "كاميكازي الإمارات" مع فريق "بسم الله السعودية" للحصول على لقب بطولة "دوري الأساطير" في النهائي الكبير لبطولة الماسترز في المنافسة.

من ناحية أخرى، ستختلف المنافسة للحصول على لقب بطولة فالورانت، حيث ستشارك في المنافسة فرق الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، مصر، والمغرب. سيتعين على فريق “PifThePaf UAE” اجتياز المرحلة النهائية، والتي تشمل المنافسات قبل النهائية والنهائيات، للحصول على لقب البطولة هذا العام.

يتكون الفريقان الإماراتيان من طلاب من ست جامعات: كليات التقنية العليا، جامعة الإمارات، جامعة عجمان، جامعة ولونجونج في دبي، معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وجامعة زايد.

كما سيتم بث المنافسة مباشرة على قناة تويتش الرسمية لبطولة الماسترز لمنافسة أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية twitch.tv/uemasters.

التوقعات لسوق الألعاب الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة

عاماً بعد عام، تظل الألعاب الإلكترونية أحد أسرع القطاعات نمواً في قطاع الترفيه على مستوى العالم. وفقاً لبيانات بوابة الإحصائيات “Statista”: "من المتوقع أن يشهد سوق الألعاب الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة نمواً كبيراً في السنوات المقبلة، مدفوعاً بعدد من العوامل الرئيسية مثل زيادة الإيرادات وتوسيع قاعدة المستخدمين".

كما يتوقع المصدر نفسه أن تصل إيرادات سوق الألعاب الإلكترونية في الإمارات إلى 420.90 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وأن يصل إلى 492.90 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يزداد معدل المستخدمين من 14.7% في عام 2024 إلى 15.9% بحلول عام 2027.

أكثر من مجرد بطولة للرياضات الإلكترونية

تختتم بطولة الماسترز لمنافسة أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية، والتي تتلقى الدعم والرعاية من "شاهد" و “Riot Games”، موسم المنافسة العالمية التي تتمتع بحضور في 26 دولة في أربع قارات وبمشاركة أكثر من 10,0000 طالب من 2,000 جامعة. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتحديد، يتواجد هذا المشروع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب، حيث يبلغ إجمالي الجوائز 50 ألف دولار أمريكي هذا الموسم على مستوى المنطقة.

تتمثل الأهداف الرئيسية لمنافسة أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية في تعزيز الروح الجماعية بين اللاعبين من جميع أنحاء العالم، ومنحهم الفرصة للمنافسة في أبرز البطولات الدولية المرموقة، ولتوفير السبل الفاعلة للشباب لتطوير حياتهم المهنية في عالم الرياضات الإلكترونية وتعزيز مهاراتهم في بيئة داعمة للتعليم والنمو.

عن بطولة الماسترز لمنافسة أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية

تمثل بطولة الماسترز لمنافسة أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية بوتقة شاملة لتجمع المهارات الطلابية من جميع أنجاء المنطقة. في كل عام، يشارك المؤهلون في منافسات شيقة على مستوى المنطقة ويحملون بفخر أعلام جامعاتهم والطموح للتأهل للمشاركة في بطولة الماسترز المرموقة. بالإضافة إلى عنصر التشويق، توفر بطولة الماسترز لمنافسة أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية للطلاب الفرصة لقياس مهاراتهم في مواجهة نخبة المنافسين، وبناء علاقات مع أقرانهم من خلفيات متنوعة، وتكوين تجارب لا تُنسى. للمزيد من المعلومات حول البطولة، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني:www.uemasters.com

عن مجموعة GGTech Entertainment

تعمل مجموعة “GGTech Entertainment” العالمية الرائدة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تكرّس المجموعة خبراتها لتطوير مشاريع رائدة ومبتكرة للترفيه والتعليم قائمة على الألعاب والرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا. من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا التطبيقية والبيئات التفاعلية، تقدم الشركة مجموعة واسعة من الحلول التكنولوجية لتعزيز تنمية المجتمع وتزويد مستخدميها بتجربة ألعاب قابلة للتخصيص وبأعلى معايير الجودة. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.ggtech.gg

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