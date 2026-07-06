منصة تجمع المستثمرين والفنادق والموردين لاستعراض أحدث الحلول والتجهيزات والتقنيات الخاصة بقطاع الضيافة

الحدث يعكس الطلب المتنامي على تطوير الطاقة الفندقية وجودة الخدمات مع تسارع الاستثمارات السياحية

دمشق، الجمهورية العربية السورية، برعاية وزارة السياحة السورية، تنطلق في فندق شيراتون حلب خلال الفترة من 23 إلى 25 تموز/يوليو 2026 أعمال معرض HOTUREX Syria 2026، المعرض الدولي المتخصص في تجهيزات الفنادق والضيافة والسياحة، بمشاركة شركات محلية ودولية متخصصة في التجهيزات الفندقية وتقنيات الضيافة والمطاعم والمقاهي والخدمات السياحية، في وقت يشهد فيه قطاع الضيافة في سورية والمنطقة نمواً متسارعاً وارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على تطوير المنشآت السياحية وتوسعة الطاقة الفندقية.

ويأتي المعرض مواكباً للنمو المتسارع الذي يشهده قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، حيث حقق القطاع نمواً بنسبة 3% خلال عام 2025، وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة، فيما توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة استمرار هذا الزخم خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بارتفاع الطلب على السفر والاستثمارات الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية. وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع تنامي الطلب على خدمات الضيافة في سورية، بما يعزز الحاجة إلى تطوير سلاسل التوريد والخدمات الداعمة للقطاع.

ولا يقتصر المعرض على استعراض المنتجات والخدمات، بل يمثل منصة مهنية تربط أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والمستثمرين بالشركات المزودة للحلول والتقنيات الحديثة، بما يواكب النمو المتوقع في الاستثمارات السياحية، ويسهم في رفع جودة تجربة الضيافة وتعزيز جاهزية السوق لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الضيافة.

وفي هذا الإطار، قال معالي وزير السياحة، مازن الصالحاني: "إن نمو الطلب على خدمات الضيافة في سورية يخلق فرصاً اقتصادية جديدة تمتد إلى ما هو أبعد من إنشاء الفنادق، لتشمل سلاسل التوريد، والتجهيزات، والتقنيات، والخدمات المساندة. ومع تسارع دخول مشاريع فندقية جديدة إلى السوق، يصبح تطوير منظومة الضيافة بكاملها ضرورة لتعزيز تنافسية القطاع ورفع جودة تجربة الزوار."

وأضاف:" لم يعد النمو السياحي في سورية يقتصر على زيادة أعداد الزوار، بل بات يقود إلى توسع منظومة الضيافة بأكملها، من الفنادق والمطاعم إلى الموردين والتقنيات والخدمات المساندة، بما يخلق اقتصاداً متكاملاً تقوده السياحة."

هذا ويعكس تنظيم معرض HOTUREX Syria 2026 امتداداً للزخم الذي شهده القطاع السياحي خلال عام 2025، والذي سجل أكثر من 4.09 ملايين زائر وسائح، مع نمو بلغ 99% في أعداد السياح العرب و 126% في أعداد السياح الأجانب، بما يعكس استعادة الثقة بالمقصد السياحي السوري، وارتفاع الطلب على خدمات الضيافة والبنية الفندقية. كما تشير المؤشرات الأولية للنصف الأول من عام 2026 إلى استمرار الزخم الإيجابي، مع ارتفاع إجمالي أعداد الزوار من السوريين والعرب والأجانب بأكثر من 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة الطلب على المقصد السياحي السوري، ويعزز الحاجة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع، وتطوير منظومة الضيافة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، بما يواكب مرحلة التوسع التي يشهدها القطاع.

عن وزارة السياحة – الجمهورية العربية السورية

تقود وزارة السياحة جهود تطوير القطاع السياحي عبر سياسات تعزز النمو المستدام وترفع تنافسية المقصد السوري، مع توسيع الفرص الاستثمارية في قطاعات الضيافة والسياحة الثقافية. وتعمل الوزارة على تمكين الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمات، وترسيخ مكانة سورية كوجهة واعدة في المنطقة.

للتواصل الإعلامي

يوسف باطر

مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة السياحة

yousef.batter@mots.gov.sy

-انتهى-

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