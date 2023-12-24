بحضور فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ شارك الصندوق السعودي للتنمية ممثلًا في سعادة مدير عام عمليات الدول العربية المهندس بندر بن عبدالله العبيد، في افتتاح مشروع أركيز الزراعي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله بقيمة (34) مليون دولار، وحضر حفل الافتتاح معالي وزير الزراعة في موريتانيا السيد أمم ولد بيباته، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الأستاذ محمد بن عايد البلوي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

ويهدف مشروع أركيز الزراعي، إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي، وتمكين المستفيدين من الاكتفاء الذاتي، للإسهام في تكامل تنمية القطاعات الحيوية والتنموية الأخرى، وإيمانًا من الصندوق السعودي للتنمية بأهمية هذا القطاع، فقد أسهم الصندوق في استصلاح حوالي (6700) هكتارًا من الأراضي الزراعية مما يساعد على رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية الزراعية، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة المنشآت المائية، والري والصرف وتأهيل الطرق وتوفير المعدات الزراعية والمياه الصالحة للشرب للمزارعين، للإسهام في رفع الخدمات الزراعية للشعب الموريتاني الشقيق.

الجدير بالذكر أنه يأتي تمويل هذا المشروع في إطار جهود الصندوق السعودي للتنمية المستمرة لتعزيز مختلف القطاعات الحيوية والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية، إذ قدّم الصندوق منذ عام 1979م للجمهورية الإسلامية الموريتانية (20) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا عبر القروض التنموية بقيمة تصل إلى أكثر من (665) مليون دولار، بالإضافة إلى إدارة المنح الكريمة المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق لتمويل (28) مشروعًا إنمائيًا بقيمة تزيد عن (151) مليون دولار، للإسهام في نمو وازدهار العديد من القطاعات الحيوية.

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-انتهى-