بمناسبة يوم المرأة الإماراتية وتشجيعاً لمواطنات الدولة على الادخار

· المنتج الجديد يأتي تماشياً مع أهداف الصكوك الوطنية الرامية إلى تعزيز مجموعة حلول التخطيط المالي التي تقدمها لمواطني ومواطنات دولة الإمارات العربية المتحدة

· حساب تجوري الإماراتيات يشجع المواطنات على الادخار من أجل مستقبلهن ومستقبل أطفالهن

· استطلاع رأي أجرته "الصكوك الوطنية" يظهر أن 52.5% من مواطنات الدولة لا يستثمرن أموالهن بأي شكل من الأشكال

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أعلنت "الصكوك الوطنية"، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمملوكة من قبل "مؤسسة دبي للاستثمارات"، عن توسعت حساب "تجوري" لإضافة منتج "تجوري الإماراتيات"، حساب الادخار الأول من نوعه والمصمم خصيصاً وحصرياً لمواطنات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه المبادرة الفريدة من نوعها تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تشجيع ثقافة الادخار بين مختلف فئات المجتمع وتحقيق مستقبل آمن ومستدام من الناحية المالية للجميع، حيث تستهدف "الصكوك الوطنية" تعزيز مجموعة حلول التخطيط المالي التي تقدمها للمواطنين والمواطنات في إطار سعيها المستمر نحو تشجيع عادات الادخار المنضبطة للأشخاص في مختلف أنحاء الدولة.

ويقدم حساب تجوري الإماراتيات لمواطنات دولة الإمارات العديد من المزايا مثل المرونة، حيث يمكن للسيدات اختيار برنامج الاستثمار المناسب وفقاً لأهدافهن واحتياجاتهن. ومع كل استثمار بقيمة 5000 درهم كحد أدنى، يمكن للسيدات الحصول على مجموعة حصرية من الجوائز والمكافآت النقدية مع فرص فوز مضاعفة في برنامج المكافأت. وبالإضافة إلى ذلك، ستحصل أول 50 عميلة على قسيمة هدايا بقيمة 100 درهم من "الصكوك الوطنية" عند فتح حساب جديد. وسيتم اختيار خمس سيدات شهرياً للفوز بسبيكة ذهبية

تزن 4 جرامات لمدة ثلاثة شهور بدءاً من أكتوبر وحتى ديسمبر. وستحصل سيدة واحدة سعيدة الحظ على جائزة كبرى بقيمة 25000 درهم في يناير 2023.

وستحصل مواطنات الدولة اللاتي يخترن حساب تجوري الإماراتيات للادخار بحد أدنى 10000 درهم على أكثر من 12,000 من الجوائز الحصرية بقيمة 720,000 درهم إماراتي. ومن المميزات الأخرى هي دخول السحب الربع سنوي للفوز بمبلغ مليون درهم، وفرصة للفوز بسيارة نيسان باترول، وفرصة للفوز بسيارة تيسلا شهرياً، بالإضافة إلى العديد من السحوبات الشهرية. كما تم تصميم واجهة رقمية ذكية مخصصة لمواطنات دولة الإمارات لتطبيق وموقع الصكوك الوطنية الإلكتروني.

وتعليقاً على إطلاق حساب الادخار الجديد، قالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة الصكوك الوطنية: "تتزايد أهمية التخطيط المالي بين المواطنين والمواطنات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا تسعى الصكوك الوطنية بصفة مستمرة إلى إطلاق برامج ادخارية تناسب متطلبات مختلف فئات المجتمع. ويعد حساب تجوري الإماراتيات المصمم خصيصاً لمواطنات دولة الإمارات انعكاساً للفهم العميق لاحتياجات المرأة الإماراتية والتحديات التي تواجهها عند التفكير في الاستثمار".

وجرى تصميم وإطلاق حساب تجوري الإماراتيات بعد استطلاع رأي أجرته "الصكوك الوطنية" بمشاركة عدد من مواطنات دولة الإمارات. وأظهر الاستطلاع أن 52.5% من مواطنات الدولة لا يستثمرن أموالهن بأي شكل من الأشكال. كما أن 55% ممن يستثمرن أموالهن حالياً يعملن كموظفات في القطاع الحكومي والخاص، مقابل 23% ربات منزل. وأوضح الاستطلاع أن %10 من السيدات المشاركات ممن يستثمرن حالياً هنّ طالبات في المؤسسات التعليمية.

وكشف الاستطلاع أن 30% من المواطنات المشاركات ليس لديهن خطة للادخار وأنهن يدخرن ببساطة في المنزل، وأن 10% منهنّ يستثمرن مع شركة استثمارية تخصص مدخراتهن وفقاً لاحتياجاتهنّ وتمنحهن عوائد مالية جيدة على استثماراتهن. ومن المثير للاهتمام أن 39% من السيدات المشاركات اللاتي لا يدخرن أكدن أن الدافع الرئيسي لجعلهن يتحولن إلى الادخار هو العائد المرتفع وأوضحت 25% من السيدات المشاركات أن الدافع الرئيسي للاستثمار هو الحوافز النقدية، فيما أكدت 18% من المشاركات أن الدافع الرئيسي هو الفوز بالذهب، وأفادت 7% بأن الدافع الرئيسي للاستثمار هو فرص الفوز بقسائم الهدايا.

وبعد تحديد المزايا التي تبحث عنها المرأة الإماراتية والتي تحفزها على الاستثمار، عملت "الصكوك الوطنية" على تصميم حساب تجوري الإماراتيات خصيصاً من أجل توفير هذه المزايا لمواطنات الدولة ودعم جهودهنّ للادخار من أجل المستقبل.

وأضافت: "يهدف حساب تجوري الإماراتيات إلى تزويد مواطنات دولة الإمارات بأفضل حلول الادخار ونشر الوعي بينهنّ حول ثقافة التخطيط المالي وجعل رحلة الادخار الخاصة بهن أكثر سهولة ومتعة، وهو ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي للدولة من خلال تمكين السيدات من الادخار والوصول إلى الاستقلال المالي".

وتقدم "الصكوك الوطنية" العديد من البرامج للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف منحهم فرصة بناء وتعزيز شبكة الأمان الادخارية الخاصة بهم.

لمزيد من المعلومات حول حساب تجوري الإماراتيات، يرجى زيارة (الرابط) أو الاتصال على 600 522 279. تتوفر خدمة فتح الحساب من المنزل لكبار العملاء بحد أدنى للادخار يبلغ 100,000 درهم.

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نبذة حول شركة الصكوك الوطنية

تأسست الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عام 2006، وهي مملوكة بنسبة 100% لمؤسسة دبي للاستثمارات، الذراع الاستثماري لحكومة دبي. وتخضع الشركة للتدقيق من قبل دائرة التدقيق التابعة لحكومة دبي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بالإضافة إلى جهات تدقيق خارجية مستقلة. وتقدم الشركة للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة بناء وتعزيز شبكة الأمان الادخارية الخاصة بهم، بالإضافة إلى الاستثمار في البرامج التي تقدم لهم عوائد تنافسية مع مخاطر أقل. ويتمثل هدف الشركة في تشجيع عادات الادخار المنضبطة للأشخاص في مختلف أنحاء الإمارات السبع للدولة، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق مستقبل آمن ومستدام من الناحية المالية. وتقدم الصكوك الوطنية برنامج مكافآت قيمته 35 مليون درهم لجميع المدخرين، مع جوائز شهرية وربع سنوية تتراوح بين مليون درهم ومجموعة من السيارات الفخمة. www.nationalbonds.ae