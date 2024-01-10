الدوحة، قطر: اختتمت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات "مطار" بنجاح تمرين الطوارئ الشامل السادس والذي جرى في مطار حمد الدولي وحمل اسم "تمرين الطوارئ "أوريكس كيلو 2023" في الثامن من يناير 2024. وذلك من أجل تقييم مدى فعالية الاستجابة في الوصول إلى منطقة التوسعة الغربية الجديدة، وعمليات وإجراءات وطرق الاتصال، والعمل مع الشركاء والهيئات الحكومية. وشارك في التمرين أكثر من 500 موظف ومتطوع من مختلف الهيئات والإدارات.

وقد تم تنفيذ التمرين بالتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية والشركاء والجهات العاملة في المطار، بما في ذلك مجموعة الخطوط الجوية القطرية، ولجنة مشغلي الخطوط الجوية، وجمارك المطار، ووزارة الصحة العامة، وخدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ومركز القيادة الوطني، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووحدة التحقيق في الحوادث، وجمعية الهلال الأحمر القطري – خدمات الطوارئ الطبية، والهيئة العامة للطيران المدني القطري.

وتعقيباً على الاختتام الناجح لتمرين الطوارئ، أعرب السيد مايكل ماكميلان، نائب الرئيس الأول للعمليات وإدارة المرافق في مطار حمد الدولي بقوله: "إن تحقيق التميز التشغيلي وإعطاء الأولوية لسلامة وأمن وصحة موظفينا ومسافرينا يأتي دائماً في صميم عملياتنا. ولا شك أن تنفيذ تمرين شامل للطوارئ بدعم من شركائنا والجهات الأخرى العاملة في المطار يضمن لنا البقاء جاهزين ومستعدين للتعامل مع حالات الطوارئ والتأقلم مع المستجدات."

وتمثل سيناريو التمرين الذي جرى ليلا، في ورود إخطار من برج المراقبة الجوية يفيد بحدوث عطل في الطائرة وانهيار معدات الهبوط عندما هبطت الطائرة على المدرج، مما أدى إلى انزلاق الطائرة وحدوث تسرب في خزان الوقود ونشوب حريق. اختبر التمرين كفاءة المطار وجاهزيته في الاستجابة وإجراءاته المتعلقة بالطوارئ، والإخلاء الآمن للطائرات، وإجراءات مكافحة الحرائق. بالإضافة إلى تقديم المساعدة الطبية والتواصل مع أقارب المسافرين وأفراد الطاقم.

ويأتي تمرين الطوارئ استجابة للمتطلبات التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي، حيث يسلط التمرين الضوء على التزامنا بضمان أن تلبي أنظمة إدارة المطارات والتأهب لمواجهة الطوارئ متطلبات معايير الترخيص المعمول بها لدى الهيئة العامة للطيران المدني.

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مطار حمد الدولي، بوابة السفر إلى قطر والعالم

يسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويقع مطار حمد الدولي ضمن مبنى واحد كبير، حيث يضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات التسوق وتناول الطعام ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم.



وقد استطاع مطار حمد الدولي منذ انطلاق أعماله التشغيلية أن يحدث تغييرًا جذريًا في تجربة السفر عبر المطارات وذلك بفضل تميزه التشغيلي وإعطائه الأولوية لسلامة المسافرين والموظفين وراحتهم وأمنهم. ويواصل مطار حمد الدولي تعزيز عملياته التشغيلية عبر الاستعانة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة في المطارات وتطبيق المزيد من إجراءات السلامة المستندة إلى الحلول الذكية، مما يُكسبه دائمًا ثقة المسافرين.



وبفضل تميزه والتزامه بتقديم أفضل الخدمات لمسافريه، فاز مطار حمد الدولي بالعديد من الألقاب التي أبرزها "أفضل مطار بالعالم" في عامي 2021 و 2022، و"ثاني أفضل مطار بالعالم" في عام 2023، و"أفضل مطار في الفئة من 15 إلى 20 مليون مسافر"، و"أفضل مطار بالعالم للتسوق" في عام 2023 و"أنظف مطار في الشرق الأوسط" لعام 2023 و"أفضل مطار في الشرق الأوسط " للسنة التاسعة على التوالي وفقاً لجوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2023.

وقد أكمل مطار حمد الدولي بنجاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة المطار، والذي ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بشكل كبير وتعزيز عروضه متعددة الأبعاد. وفي إطار سعيه للوفاء بوعده بأن يكون "مطار المستقبل"، سيوفّر المطار لمسافريه، من خلال مشروع التوسعة، بيئة متجدّدة من المساحات الخضراء المنعشة، بالإضافة إلى إطلاقه مفاهيم عصرية جديدة للتسوق والضيافة، وغير ذلك من المرافق الترفيهية الأخرى.

وتتولى الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إدارة العمليات التجارية والتشغيلية للمطار.

مطار حمد الدولي مرشح للفوز بجائزة أفضل مطار في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2024. يمكن للمسافرين زيارة الموقع الإلكتروني التابع لشركة سكاي تراكس والتصويت للمطار ضمن فئة أفضل مطار في العالم: https://www.worldairportsurvey.com/Surveys/AR_Airport/best_airport.html



للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمطار حمد الدولي www.dohahamadairport.com

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