17/11/2023

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية بعنوان "الشركات العائلية"، وذلك ضمن سلسلة الندوات القانونية بالتعاون مع السويدي ومشاركوه، حيث تهدف الندوة إلى تعزيز الوعي القانوني بالأسس والقواعد الخاصة بالشركات العائلية وتسليط الضوء حول دور الشركات العائلية الريادي في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.

حضر الندوة عائشة النعيمي مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة عجمان، وشارك في الندوة أصحاب الاعمال وعدداً من مسؤولي منشآت القطاع الخاص والقانونيين، وقدم الندوة المستشار القانوني وائل دياب.

تناولت محاور الندوة تأثير الشركات العائلية الريادي في الاقتصاد الوطني، وماهية التحديات التي تواجه الشركات العائلية وسبل معالجتها، وملكية الشركات العائلية وطرق التصرف بحصة الشركاء فيها، وفئات الأسهم وكيفية انتهاء صفة الشركات العائلية.

في بداية الندوة رحبت عائشة النعيمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالحضور، وأكدت على أهمية سلسلة الندوات القانونية باعتبارها قناة تفاعلية مستدامة لتوعية مجتمع الأعمال بشأن التشريعات والتحديثات في القوانين واللوائح المنظمة للأعمال، وتحسين الامتثال القانوني وتبادل الخبرات حول نماذج الحالات القانونية وتقديم الاستشارات القانونية المباشرة بحسب عناوين الندوات القانونية.Top of Form

تناولت الندوة أهمية الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني ودورها في تنمية الاستثمارات بمختلف القطاعات، ومساهمتها في توليد فرص العمل وتنمية الكفاءات وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير، ومدى قابلية الشركات العائلية للنمو بالمقارنة مع الشركات الأخرى ومرونتها في التعامل مع التطورات والمتغيرات، وقدرة الشركات العائلية في بناء وتأهيل جيل جديد مُتمكن في تطوير الاقتصاد، كما اطلع الحضور على التحديات التي قد تواجه الشركات العائلية وسبل معالجتها.

وفي ختام الندوة القانونية تم شرح نموذج دراسة وبرنامج عملي حول شركة عائلية وكيفية إدارتها ومعالجة التحديات التي قد تواجهها، كما تم فتح باب النقاش والرد على استفسارات المشاركين.