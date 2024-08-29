يفتح نادي الشارقة للسيارات القديمة أبواب عالم السيارات القديمة أمام جمهور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، الذي يقام في الفترة من 31 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، في مركز أدنيك للمعارض، حيث يعرض مجموعة من مقتنيات "متحف الشارقة للسيارات القديمة"، التابع للنادي، والتي تحكي قصص تطور وسائل النقل في العالم، و تجذب هواة جمع السيارات وعشاق التراث على حد سواء.

ويهدف نادي الشارقة للسيارات القديمة من مشاركته في المعرض إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والحفاظ على التراث الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لهواة السيارات القديمة، إلى جانب تعريف زوار المعرض على الأنشطة والفعاليات المرتبطة بهذه الهواية، والتي ينظمها النادي بشكل مستمر، ومن أهمها مهرجان الشارقة للسيارات القديمة السنوي.

شراكة تجمع بين تراثين عريقين

وحول مشاركة النادي، قال سعادة الدكتور محمد بن بطي الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة: "تمثل مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية شراكة استثنائية تجمع بين تراثين عريقين؛ فبينما يحتفي المعرض بالصيد والفروسية كجزء أصيل من الهوية الإماراتية، يساهم النادي في إثراء هذا التراث من خلال عرض مجموعة فريدة من السيارات القديمة التي تحكي قصة تطور النقل في العالم. بما يعكس التزام كلا الطرفين بالحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي ونقله للأجيال القادمة".

وأضاف: "كما تجمع مشاركتنا في الحدث بين شغف الماضي وحماس الحاضر؛ فمن خلال عرض السيارات القديمة، يساهم النادي في بناء جسر بين الأجيال، حيث يمكن للجيل الحالي التعرف على تاريخ النقل في الدولة، بينما يستعيد الجيل الأكبر ذكريات الماضي مع وسائل النقل التي تشكلت معها الهوية الحضارية لدولة الإمارات؛ هذه المشاركة تؤكد أهمية التواصل بين الأجيال ونقل القيم والتقاليد بأسلوب عصري ومبتكر".

الأسطورة الإنجليزية لاند روفر 1978

ويقدم نادي الشارقة للسيارات القديمة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مجموعة من التحف المتحركة، من أبرزها سيارة لاند روفر الإنجليزية الأسطورية موديل 1978، التي اشتهرت بنظام الدفع الرباعي القوي التي تتكيف مع الظروف المناخية القاسية. وهي سيارة خدمت في القوات المسلحة حول العالم، وتجسد القوة والصلابة والقدرة على تحمل الظروف المناخية والجغرافية.

كما يعرض النادي سيارة شتاير دايملر بوخ الألمانية، التي تعد أيقونة من أيقونات صناعة السيارات، حيث تأسست شركتها عام 1899 واشتهرت بصناعة الدراجات النارية والمركبات الفاخرة.

ولأن اقتناء السيارات القديمة يتطلب معرفة ودراية واسعتين، خصص نادي الشارقة للسيارات القديمة ركناً خاصاً في جناحه بمعرض أبوظبي للصيد والفروسية لتعريف الجمهور بدليل شامل لاقتناء السيارات القديمة الذي أعده، والذي يهدف إلى تزويد المهتمين بالسيارات القديمة بالمعلومات والمعرفة اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة عند الشراء، والحفاظ على سياراتهم بأفضل شكل.

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