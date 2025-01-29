في إطار حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية في أسواق المواشي، شارك وفد شركة الشارقة لإدارة الأصول في ندوة تحت عنوان "استراتيجية الصحة الواحدة للأمراض المعدية الناشئة" نظمتها جامعة الذيد، وذلك بهدف الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية وتعزيز سلامة الثروة الحيوانية.

ضم الوفد كلاً من المهندس عبدالله الشامسي، مدير أسواق مدينة الشارقة، وهلال النقبي، مدير أسواق المنطقة الشرقية، وطارق غامس، مشرف المسلخ، حيث تتيح لهم الندوة فرصة التعرف على الاستراتيجيات الحديثة لمراقبة الأمراض المعدية في أسواق المواشي، ودور التكامل بين الصحة البشرية والحيوانية في تعزيز الأمن الغذائي والصحي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الشارقة لإدارة الأصول بتطوير بيئة صحية وآمنة في أسواق المواشي التي تديرها، من خلال تبني أفضل الممارسات في مجالات الوقاية البيطرية، وتطبيق المعايير الصحية الصارمة لضمان سلامة الحيوانات والمتعاملين على حد سواء. كما تسعى الشركة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أقصى درجات الأمان الحيوي والحد من انتشار الأمراض المعدية التي قد تؤثر على قطاع المواشي.

وتؤكد الشارقة لإدارة الأصول أن مشاركتها في هذه الندوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز استدامة أسواق المواشي، من خلال تبني أحدث الحلول والتوصيات العلمية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية تلبي تطلعات المتعاملين والمجتمع ككل.

نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

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