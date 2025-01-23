الشارقة: تشارك شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، في معرض الشارقة العقاري "إيكرس"، الذي تنظمه دائرة التسجيل العقاري وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 25 يناير 2025 في مركز إكسبو الشارقة، ويقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وتركز الشركة في مشاركتها على مختلف مشاريعها المميزة في عالم العقارات والاستثمارات.

وقال محمد بن عيسى، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في الشارقة لإدارة الأصول نحرص على المشاركة في معرض الشارقة العقاري "إيكرس"، الذي يعتبر عنوان أساسي كبير في عالم العقارات، وتحول إلى معلم بارز في مجال الترويج للإمكانات والخيارات الضخمة التي تتوافر في السوق العقاري الإماراتي، ومنصة تجمع أهم المطورين العقاريين، وملاك العقارات، والاستشاريين، ونهدف من خلال هذه المشاركة الحيوية إلى عرض أبرز المشاريع العقارية والاستثمارية التي تندرج تحت مظلة الشركة، وتبادل الخبرات والتجارب والمعارف مع عقاريين ومستثمرين وممثلي قطاع الأعمال المشاركين مع مختلف الجهات المحلية والعالمية.

ولفت إلى أنه من خلال مشاركة الشارقة لإدارة الأصول في هذا المعرض، يتم عرض مختلف مشاريع الشركة والشركات التابعة لها، في منصتها الخاصة، ومن بينها واحة الصجعة الصناعية ومشاريع ساند وغيرها الكثير من المشاريع التي تم إطلاقها تلبيةً للاحتياجات المتنامية للمستثمرين والقاطنين في الإمارة، وتسليط الضوء على المحفظتين الداخلية والخارجية للشركة، ما يفتح المجال أمام المستثمرين والعقاريين للتعرف على هذه المشاريع، وإبرام الشراكات واكتشاف المزايا الاستراتيجية للاستثمار في الإمارة، حيث ننظر إلى هذه المشاركة كخطوة مهمة للتأكيد على دور الشارقة لإدارة الأصول في تعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتطوير بيئة النمو الاقتصادي في الشارقة وجعلها نموذجاً ملهماً للتقدم الاقتصادي والتنمية في دولة الإمارات والعالم، وفرصة قيمة لتسليط الضوء على الدور الريادي للشركة في تولي مسؤولية الاستثمارات الحكومية في الشارقة وإدارة الأصول والتطوير العقاري، ومساهمتها الفاعلة في ترسيخ مكانة الشارقة، بما يحقق ريادة الشارقة في مختلف المجالات، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

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