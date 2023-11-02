تشارك شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة في الدورة الـ43 من "سوق السفر العالمي" الذي ينعقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 6 حتى 8 نوفمبر 2023، بمشاركة 18 هيئة حكومية وخاصة من الإمارة، بهدف تسليط الضوء على أبرز المشاريع الاستثمارية التي تندرج تحت مظلة الشركة وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة.

وقال سعادة سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول:'تشكل مشاركة الشارقة لإدارة الأصول في معرض السفر العالمي، فرصة لالتقاء مع أهم وأبرز الشركات العاملة في مجال السياحة والسفر، لبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة وتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة بما سيسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى الإمارة التي تتميز بموقعها الاستراتيجي، وتوفيرها ببنية تحتية عالمية المستوى مزودة بجميع الخدمات اللوجستية التي يحتاجها المستثمرين، بما يجعل الشارقة على قائمة أفضل الوجهات العقارية والملاذات الاستثمارية في العالم".

وأكد المدفع: خلال مشاركتنا في معرض السفر سنسلط الضوء على أبرز المشاريع التي تندرج تحت مظلة الشارقة لإدارة الأصول، والتي أسهمت في تعزيز تواجد إمارة الشارقة على خريطة السياحة الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب بشكلٍ متزايد على خيارات الضيافة عالية الجودة لتلبية هذا الطلب المتنامي، وآخرها فندق فوكو الذي سيشكل إضافة نوعية لمحفظة الشركة في قطاع الضيافة ويعزز مكانة الشارقة مركزاً للاستثمارات في قطاع السفر والسياحة.

واستعرضت الشارقة لإدارة الأصول عبر منصتها المتواجدة في المعرض، أبرز وأهم المشاريع الاستثمارية والعقارية، حيث تمتلك الشركة محفظتين داخلية و خارجية، مما يفتح المجال أمام المستثمرين العالميين للتعرف على هذه المشاريع، ومن أبرزها واحة وقرية الصجعة الصناعية، أسواق الجبيل، وسوق الحراج بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع التجارة والبيع بالتجزئة، والخدمات اللوجستية والنقل، وقطاع النفط والغاز، والعقارات، والقطاع المصرفي، وقطاع التكنولوجيا والاتصالات.

#بياناتحكومية

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نبذة تعريفية لشركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.